人気俳優ジョニー・デップが憎めないカリブの海賊ジャック・スパロウを演じるアクション大作『パイレーツ・オブ・カリビアン』シリーズ。5作目となる『Pirates of the Caribbean:Dead Men Tell No Tales(原題)』の新予告編が2017年スーパーボウル開催の5日(現地時間)に公開され、泥まみれのジャック・スパロウがお目見えした。オリジナルキャストのウィル・ターナー役オーランド・ブルームとエリザベス・スワン役キーラ・ナイトレイも約10年ぶりに再出演を果たすという『パイレーツ・オブ・カリビアン』第5弾。新予告編はジャックと“ワケあり”のサラザール船長(ハビエル・バルデム)が、バルボッサ(ジェフリー・ラッシュ)の船を襲撃する場面から始まる。サルザール船長は大海を制圧し、ジャックを捜しているというが、ジャックは何処に? 新ヒロインのカリーナ(カヤ・スコデラーリオ)が命からがら浜辺に逃げてくるが、その後ろには海面を疾走する大群の海賊の亡霊達…。顔に貝をつけたウィルの姿も一瞬映る。予告編で初お目見えとなったジャックは泥まみれだ。テーブルの上に小さな木箱を置き、「これぞ海賊の人生」と言いながら笑みを浮かべ、相変わらず酒をあおって酔いどれている。アクション満載でジャックとウィルの再会がどのように描かれるかも楽しみな『Pirates of the Caribbean:Dead Men Tell No Tales(原題)』は、5月26日(現地時間)全米公開予定。