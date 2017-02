MIYAVI¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÂçºî¡Ø¥­¥ó¥°¥³¥ó¥°¡§ñññðÅç¤Îµð¿À¡Ù¤Ë½Ð±é

ゥ汽爛薀ぁΕタリストイ琉枳召農こΔら注目を浴びるMIYAVIが、ハリウッド大作『キングコング:髑髏島の巨神』に出演していることが明らかになった。アーティストのMIYAVIが、ハリウッドのアドベンチャー・アクション大作『キングコング:髑髏島の巨神』に出演していることが明らかになった。アンジェリーナ・ジョリー監督作『不屈の男 アンブロークン』(2016年)に続き、ハリウッド映画2度目の出演となる。映画『キングコング:髑髏島の巨神』は、1933年に製作された特撮映画の古典『キング・コング』をはじめ、これまで幾度も映画化されてきた大猿のモンスター、キングコングの起源を描いたアドベンチャー・アクション大作。ハリウッド版『GODZILLA ゴジラ』や『パシフィック・リム』の製作チームが結集し、『マイティ・ソー』シリーズのトム・ヒドルストン、『ルーム』でオスカーに輝いたブリー・ラーソンが主演を務めている。MIYAVIが演じるのは、第二次世界大戦の日本人戦闘機パイロット、グンペイ・イカリ。物語の序盤にあたる重要なシーンで、軽やかな身のこなしのアクションを披露している。MIYAVIは、「サミュエル・L・ジャクソンやジョン・C・ライリーのような素晴らしい俳優と一緒に仕事ができ、大変光栄でした。また監督のジョーダンとは年も近く、彼にとって大事な作品に関わることができ、嬉しく思っています。ファンの方には歴史あるエンターテイメント作品の進化版として楽しんでもらえればと思います」とコメントを寄せている。ピックを使わずに指で弾く独自のゥ好薀奪彖嬲●イ妊タリストとして国際的に活躍するMIYAVIは、トム・クルーズ主演の『ミッション:インポッシブル ローグ・ネイション』の日本版テーマソングのアレンジで強烈なインパクトを放ち、4月29日(土)に公開される木村拓哉主演のアクション映画『無限の住人』では主題歌を書き下ろすなど、年々活動の幅を広げている。さらに、ハリウッド進出第3作として、ジョー・シル監督のクライム・アクション・スリラー『Stray(原題)』への出演も決定しており、『スーサイド・スクワッド』の福原かれんと共演で、全身黒ずくめの謎のキャラクター、Jinを演じる予定だ。『キングコング:髑髏島の巨神』は3月25日に日本公開。(全米公開:3月10日)『キングコング:髑髏島の巨神』監督:ジョーダン・ボート=ロバーツ出演:トム・ヒドルストン、ブリー・ラーソン、サミュエル・L・ジャクソン、ジョン・C・ライリーほか(C)2016 WARNER BROS.ENTERTAINMENT INC., LEGENDARY PICTURES PRODUCTIONS, LLC AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC. ALL RIGHTS RESERVED