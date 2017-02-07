·ë¤ÓÌÜ¤ËÌÓÂ«¤ò¥¯¥ë´¬¤¡ª¤³¤Ê¤ì´¶¤Ê¤éÃÇÁ³¡¢´ÊÃ±¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
Ã¯¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡ª¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë·Ï¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬´ÊÃ±¤«¤ï¤¤¤¤!!
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥³¥é¥à¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¢ö
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Ê¤Î¤¬¡¢¥Ý¥Ë¥Æ·Ï¥¢¥ì¥ó¥¸¢ö
ÆÃ¤Ë¥¯¥ë´¬¤·Ï¤Î¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Ï¡¢Âç¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¢ö
ÉáÊ×Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡£
²¿¤è¤ê¤â¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Ï¡¢¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¢ö
¤³¤Ê¤ì´¶¤¬È´·²¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¤Í¢ö
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥¯¥ë´¬¤·Ï¥Ý¥Ë¥Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤Î¤ä¤êÊý¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö
·ë¤ó¤Ç´¬¤¤¤Æ¤Û¤°¤¹¤À¤±¢ö´ðËÜ¤Î¥Ý¥Ë¥Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤Îºî¤êÊý¡ª
º£²ó¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¹¤ò¾¯¤·´¬¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¢ö
ÌÓÀè¤«¤é¤æ¤ë¤á¤Ë´¬¤¤¤Æ¡¢¤Û¤°¤¹¤À¤±¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤ÏÁáÂ®¢ö ¥´¥à¤ò1ËÜ¤´ÍÑ°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö
¡¶ßÂÊÕ¤ê¤«¤é1Â«¡¢Ä¹¤µ¤Î¤¢¤ëÈ±¤òÊ¬¤±¼è¤ê¤Þ¤¹¡£
¢»Ä¤ê¤ÎÈ±¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¡¢Àè¤Û¤É¤ÎÌÓÂ«¤ò¥¯¥ë¥¯¥ë¤È´¬¤ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
£ÌÓÀè¤Þ¤Ç¥¯¥ë¥¯¥ë´¬¤ÉÕ¤±¤Æ¡¢¥Ø¥¢¥´¥à¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¤¯¤¯¤ê¡¢¸ÇÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¥¸å¤Ï¥é¥Õ¤ËÌÓÂ«¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤Û¤°¤·¡Ä¡Ä¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡Á¢ö
»Ø£±ËÜÊ¬¤¯¤é¤¤¤Î´Ö¤ò¶õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ä¤Þ¤ß½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¥é¥Õ¤Ë¤æ¤ë¡Á¤¯Êø¤¹¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¢ö
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦??
´ÊÃ±¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¤Ë¡¢´·¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤Ê¤ì´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬³Ú¤·¤á¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ï¤Û¤ó¤È¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¢ö
¤³¤ì¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î½÷¤ÎÉð´ï¤¬°ì¤ÄÁý¤¨¤Þ¤¹¢ö¡¡¤¼¤Ò¢ö
¤Ç¤Ï¤Ç¤Ï¡Á¡Á¡Á¢ö
ÈþÍÆ»Õ/¾¾°æ°¦»Î¡Êrelease SEMBA¡Ë