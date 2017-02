現地5日にアメリカで開催されたアメリカンフットボールの最高峰を決める「スーパーボウル」中継で放映されたあるCMが人気になっている。

マッチョでセクシーな掃除姿

P&G(プロクター・アンド・ギャンブル)社の洗剤ブランド「ミスター・クリーン」のCMだ。

突如主婦の前に現れたマッチョで真っ白な「ミスター・クリーン」が、その筋肉を見せつけるように掃除を始める。

Before anybody asks - No, I did NOT use a butt double or “stunt butt” in my new Super Bowl ad. #NoStuntButt #SB51 #MrClean pic.twitter.com/PWYuLJ9sxZ - Mr. Clean (@RealMrClean) 2017年2月4日

Almost #GameTime! While you wait for kick off, check out my #SB51 ad. WARNING: it’s a little dirty. https://t.co/j9YTqmMQcx #MrClean pic.twitter.com/zGNUbkZD0m

- Mr. Clean (@RealMrClean) 2017年2月5日

うっとりする女性…。

最後には「ミスター・クリーン」がパートナーに変わり、女性が飛びついて…。

最後のシーンのテロップにはこう書かれている。

「掃除する男を愛さずにはいられない」

公式サイトによるとミスター・クリーンは赤ちゃんのころ、ある日どこからともなく現れ老夫婦の家のポーチの階段を磨いていたそう。

その後掃除の修業を積み今に至るのだとか…。

キャラクターもかなり作りこまれていて、同社の力の入れようが分かる。

今回スーパーボウルのCMに抜擢されたのも納得。

これまではマッチョなキャラクターだったが、今回はセクシーな一面を発揮しているようだ。

各企業がこぞって力作CMを

スーパーボウル中継はアメリカで年間最高の視聴率を誇ると言われていて、広告を出す企業も各社相当力を注ぎ込んでいる。

ヒューマンドラマ系や動物系、社会的メッセージ系など今年も様々な力作が揃っているようだが、その中で人気を席巻しているのがこのミスター・クリーン。

Mr. Clean公式サイト

ネットでも「ミスター・クリーンでこんなに笑えると思えなかった」「今回のスーパーボウルで最高のCM」と話題だ。

さらにミスター・クリーンは自らのツイッターアカウントも持っていて、その中で、スーパーボウル中継で流れた他の企業のCMについてもコメント。

これにも注目が集まっている。

I guess great minds think alike. #PepsiHalftime #MrClean #SB51 pic.twitter.com/qFUWFWAltH - Mr. Clean (@RealMrClean) 2017年2月6日

.@terrybradshaw! What’s up with the stain? Not sexy my bald buddy. #BradshawStain #SB51 pic.twitter.com/EpNtFanw1Q

- Mr. Clean (@RealMrClean) 2017年2月6日