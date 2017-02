真剣に英語を勉強したのは高校、大学時代まで。以後はその蓄積でなんとなく英語を話してきた。そんな人に多いのが「惜しい」英語。意図した内容とは異なる意味で受け取られている可能性がある。AERA 2017年2月6日号では、SNS時代に生まれた新しい単語、名スピーチに共通の「心を動かすポイント」と共に、「惜しい」英語からの脱却法を特集。ちょっとしたコツを学んで、あなたも「惜しい」スピーカーからの脱却を──。



この年末年始、一冊の本がSNSで話題になった。タイトルは『なんでやねんを英語で言えますか?』(KADOKAWA)。通訳で英語インタビュアーの川合亮平さんが書いた本だ。



「英語でも日本語でも、なるべく体になじんだ言葉を使いたいと思っています。僕は生まれも育ちも大阪。身近な関西弁を英語にするとこうなる、ということを書きたかった」



という言葉通り、「そうだね」を意味する関西弁の「せや」ひとつとっても、「基本のせや」から「提案のせや」「確認のせやんな?」「同意のせやなぁ」「逆接のせやけど」「全面肯定のせやせや/せやねん」まで、多種多様な言い方が示されている。英語にすることで、「せや」の活用のニュアンスの違いはよりくっきりと感じられた。



●意図していない印象



体になじんでいない言葉を使うとき、自分の意図していない印象を相手に与えてしまう「惜しい」結果になりがちだと川合さんは言う。身近ではない言葉とはつまり、知識としてのみ知っている言葉だ。



思い出されるのが4年前の「シャラップ事件」。国連の拷問禁止委員会で、日本の刑事司法制度が批判される場面があった。会場から笑いが起きたとき、日本を代表して出席していた大使が、



「Dont’t laugh! Shut UP!」



と怒鳴ったのだ。海外メディアで取り上げられる騒ぎになったのは言うまでもない。



大使は「shut up=うるさい、黙れ」だと知識としては知っていても、おそらく自分で使ったことはなかっただろうと川合さんは推測する。



「どんな立場の人が、どんな状況で使うべき言葉なのか、TPOまでは理解していなかったのでしょう」



言葉のTPOを理解することは、文法を正しく使ったり、ネイティブらしい発音をしたりすることよりも大事なことだ、と川合さんは指摘する。意図していない印象を相手に与えてしまうことは、コミュニケーションとして致命的。黙っているほうがまし、ということにもなりかねない。



その意味では、ネガティブな意味を持つ単語は日本人が思っているよりも、強い意味である場合が多いという。



「stupid(愚かな)やfat(太っている)、ugly(醜い)などは、かなり強いニュアンス。日本人は謙遜して身内を表現するのに使ったりしますが、聞いた相手はかなりどきっとします」



では、どうしたらよいのか。



対義語を思い浮かべて、その前に「not so」をつけるのが川合流。「not so clever(あまり賢くない)」「not so slim(あまり痩せてはいない)」「not so attractive(あまり魅力的ではない)」といった具合に和らげることができて、角が立たない。



川合さんの感覚では、「OK」や「so−so」も、ネガティブ寄りの言葉だという。



可でも不可でもない、ニュートラルな意味のつもりで使っている人が多いが、「OK」はどちらかというと「イマイチ」のニュアンス。「How are you?」に「I’m OK.」と答えると、逆に心配されてしまうこともある。日本人の考える「OK」を伝えるときに使うべきなのは、むしろ「good」だという。



「英語ではダイレクトに話すべきだと思っている人が多いようですが、それは迷信です(笑)。英語も日本語と同じくらいデリケート。言いたいことが言えた、通じた、というところで満足せずに、通じたその先で、相手がどう反応しているか、微妙な表情をしていないか、観察する。それが『惜しい』英語から脱却するきっかけになります」



●同じことを言いたい



日常会話からビジネス英語まで、広く英語を教えている石原真弓さんは、近著『石原真弓の大人のためのゆっくり学ぶ英語教室』(小学館)で、「いただきます」「おかえりなさい」「ビール党です」など、言えそうで言えない表現を多く取り上げた。



「英語を教えていると『これって英語でどう言うんですか?』と聞かれることがよくあります。答えを言うと『そんな簡単なことでいいんですか』ってみなさんおっしゃるんです」



英語を使う状況でも、日本語のときと同じタイミングで同じことを言わないと居心地が悪いと感じる人が多いのだが、その感覚が「惜しい!」。



最たるものが「いただきます」だろう。欧米では何も言わずに食べ始める人も多い。気になるなら代わりに「おいしそう」と言ってもいい。「おかえりなさい」なら「今日はどんな一日だった?」でどうだろう。



ビジネスの場でも同じで、日本語の「よろしく」はさまざまな意味で使える万能表現だが、英語でこれにぴったりあてはまる表現はない。



初めて出会ったときの「よろしく」、仕事をともにするかもしれない人との出会いの場面での「よろしく」、「今後ともよろしくお願いします」の意味の「よろしく」には、それぞれ適した英語表現がある。



直訳しにくい表現に出くわしたときは、なるべく気持ちをストレートに表現するのがよい。石原さんが日本人の英語で特に「惜しい!」と感じているのが「sorry」の多用だ。



授業で何か読んでいるときにつっかえたり、プレゼンで言い間違えたりしたときに、反射的に「Oh, sorry.」と言う人が実に多い。



「悪くないのにsorryと言われるのは、ネイティブにはかなり違和感があります。sorryを使うのは、相手の名前を間違えたり話を遮ったり、謝る必要があるときだけでいいんです」



使える表現に幅がなく、いつも同じ言い回しばかりになってしまうのも、初中級者にありがちな「惜しい!」。そんなときはまず、あいづちからバリエーションを増やしてみるといい。



「う〜ん、どちらとも言えないな」「そうでもないよ」「まぁね。そんな感じかな」「そうかもね」「どうでしょうねぇ。私にはわかりません」──。「あいまいな返事」のバリエーションをこれだけ覚えておけば、感情に合わせたコミュニケーションができる。



「あいづちがうまく入れられると、相手との距離が縮まり、自分の緊張もほぐれて会話のウォーミングアップにもなりますよ」(石原さん)



●思い切って大きな声で



最後にもうひとつ、誰でもすぐに試すことができる「惜しい!」の解消法を。先の川合さんが日本人の英語で「惜しい!」と思うのが「発声」だという。



「日本に住んでいる外国人は日本語の発声を聞き慣れている。だから、日本式の『発声』で話しても伝わりますが、海外ではなかなか伝わらない」



と川合さん。「発音」ではなく「発声」ですか?



川合さんには、初めて英ロンドンで生粋の現地人と話したとき、自身の英語が全く通じなかったという経験がある。文法も単語も合っているのにおかしい、とよくよく観察すると、彼らが話す英語は自分の英語に比べて、声が大きいことに気がついた。同じような声の大きさで話したら、すぐに通じるようになったという。



「特にイギリスの英語は腹式呼吸で話す言葉。lemonやlistenなどのエルの音は、強く息を吐きながら出す。日本語の『レ』とは全く発声法が違います。大きな声を出すように意識するだけでだいぶ変わります」



日本人が英語を話すときは、自信のなさからいつもより声が小さくなりがちだ。思い切って大きな声を出すだけで驚くほど伝わるようになるというのだから、トライしない手はない。(編集部・高橋有紀)



※AERA 2017年2月6日号