01.

方向性を明確にする

02.

とにかく目の前の仕事に

全力で取り組む

03.

タスクの完成度を磨く

04.

改善点には

優先順位をつける

05.

見つめ直すべきは

数字でなく行動

06.

同僚と良好な関係を築く

07.

自分ができないことは

周りに求めない

08.

信頼できる環境をつくる

09.

同僚とゴールを共有する

10.

答えがわからないときは

質問をする

11.

ボディランゲージを使う

12.

認められることより

向上すること

13.

焦らず、ゆっくり進む

14.

相手の言うことに

耳を傾ける

15.

相手の背中を

後押しする

16.

現状を分析して

その先の対策を練る

