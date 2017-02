Googleの自動運転車、スマートコンタクトレンズ、気球インターネットなど有名で壮大なプロジェクトは耳にしたことがあるかもしれない。 これらの製品やサービスは素晴らしいが、私たちはまだ利用できない。一方で、Googleは他にも私たちが存在すら知らない、役に立つものを開発している。

たとえば、Googleの無料の巨大なフォントライブラリを知っているだろうか? Googleが提供する、あまり知られていないサービスを紹介する。

Google Keepは、デスクトップとスマートフォンの両方で使える付箋型ノートとリマインダーアプリ。





Photo by Google.

好きな時間を入力した後に「タイマー」を入力して検索することで、Googleでタイマーを設定できる(時間になるとアラーム音が鳴る)。





Photo by Google.

Google.com/skyではNASAの衛星、スローン・デジタル・スカイサーベイ、ハッブル宇宙望遠鏡の画像を使用して、宇宙の広範囲を探索することができる。







Photo by Google.

Googleブックス Ngram Viewerは、1500年から2008年の間に出版された520万冊もの書籍を検索できる楽しいツール。時間の経過とともにどのように使われ、変わったかを確認できる。







Photo by Google.

数字の桁が多すぎる? こんな時は、数字のあとに 「= english」と入力すると、12桁までの数字の発音の仕方をGoogleが教えてくれる。





Photo by Google.

Google翻訳には、文字や記号を「手動で書ける機能」がある。







Photo by Google.

Google入力ツールを使用すると、特殊なキーボードをダウンロードすることなく、80カ国語以上を入力することができる。





Photo by Screenshot / YouTube.

無料で使うことができる魅力的なフォント(Google.com/fonts)を探してみては?







Photo by Google.

Google Scholarでは、専門的な雑誌や論文情報の検索が簡単にできる。







Photo by Flickr / Nazareth College.

Google Art Projectでは、世界最高峰の美術館の超高画質アートの写真を楽しむことができる。





Photo by Google.

Think with Googleは、データを使って業界の流行の情報を収集するマーケターの"デジタルカンニングシート"だ。





Photo by Google.

Googleトレンドは、頻繁に検索される言葉を知ることができる。







Photo by Google.

時間の経過とともに、検索用語のアクセスの変化も見ることができる。





Photo by Google.

Google Expressでは、食品、電子機器、書籍などの即日配達を利用できる。このサービスは現在、米国の約90%のエリアで利用が可能。





Photo by Google.

Googleサウンド検索は、あなたが聞いた曲を特定するのに役立つアプリ「Shazam」のような機能。また、Google Playストアのリンクへ飛んで、各トラックを購入できる。







Photo by Sound Search.

Googleには動物の鳴声のカタログがあって、「animal sounds」と検索するか、特定の動物の名前を検索すると簡単に見つけることができる。アドバイス:ベビーシッターをする時にこれを使えば、子供たちを楽しませることができる。







Photo by Google.

GboardはiPhone用のアプリで、キーボード上でGoogle検索ができる。このため、アプリ間を行き来する必要がない。





Photo by Google.

もし募金先を探したい、評判のいい慈善団体を見つけたい場合は、GoogleのOne Todayというアプリがいい。アプリは様々な慈善団体を表示し、簡単な説明と、どのように貢献できるかを教えてくれる。



Photo by Google.





「BUSINESS INSIDER JAPAN」では、次世代を創る行動のきっかけとなるような情報が随時公開されていますので、ぜひチェックしてみてください。



17 incredibly useful Google products and services you didn't know existed | BUSINESS INSIDER JAPAN

Avery Hartmans(翻訳:梅本了平)

Photo by Google, Sound Search, Flickr/Nazareth College, Screenshot/YouTube and Reuters/Mark Blinch.