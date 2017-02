01.

まだ「若い」から

02.

多少のリスクも大丈夫

03.

新しい場所には刺激がある

04.

謙虚な心を思い出す

05.

これ以上ない経験ができる

06.

世界中の人と友だちに

07.

ロマンスが待っている

08.

本場の食事が楽しい

09.

本当の「自分」が見つかる

10.

1回では物足りない

11.

新たな視点が身につく

12.

魂を磨く

13.

精神的に強くなる

14.

もっと冒険するべき

15.

すべてに恋をする

16.

今「この瞬間」を味わう

Licensed material used with permission by Elite Daily