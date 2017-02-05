WBCでは中心選手として期待される坂本勇人【写真：Getty Images】

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“初WBC“の選手が多い小久保ジャパン

　第4回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で2大会ぶりの世界一を目指す侍ジャパン日本代表。日本ハム大谷翔平投手が不参加となり、ソフトバンク武田翔太投手が急遽招集されたが、28人のメンバーが決定。3月7日のキューバとの開幕戦（東京ドーム）へ向けて、各選手はハイペースで調整を進めている。

　世界一奪回を目指して、NPBは13年に侍ジャパンを常設化。当初から長期的な視野でチーム作りを進めてきた。今大会開幕時のチーム最年長はメジャー組から唯一の参戦となるアストロズ・青木宣親外野手の35歳。最年少は守護神候補の1人として挙げられる楽天の松井裕樹の21歳だ。

　チーム28選手の平均年齢は27.71歳。過去3大会と比べると、今大会が最年少となる。投手平均26.92歳は、ダルビッシュが22歳、田中将大が20歳と若かった第2回大会の投手平均25.92歳に次いで2番目の若さ。野手平均28.4歳は4大会で最年少となる。

　今大会のWBC経験者は西武・牧田和久投手、ソフトバンク・松田宣浩内野手、巨人・坂本勇人内野手、日本ハム・中田翔内野手、アストロズ・青木宣親外野手、ソフトバンク・内川聖一内野手の6選手。侍ジャパンが常設化された13年以降、シーズン前後に国際大会、国際試合を行っているとはいえ、“初WBC”となる選手が多い。

　ただ、若い選手が多いだけに大会期間中の成長も期待できる。筒香嘉智外野手（DeNA）は25歳、山田哲人内野手（ヤクルト）は24歳と中心となるべき選手は若く、22歳の鈴木誠也外野手（広島）、藤浪晋太郎投手（阪神）らがのっていく可能性もあるだけに、“ヤングサムライ” がどのようなプレーを見せるのか注目だ。

　第4回WBCまでの日本代表全選手（追加招集は含まない）の年齢は以下の通りとなっている。

今大会と第3回大会の出場選手の年齢は？

【第4回大会】
※年齢は3月7日の開幕時点。

▽チーム全体27.71歳
◯最年長（青木宣親）
◯最年少（松井裕樹）

▽投手
◯最年長　32歳（増井浩俊、牧田和久、平野佳寿）
◯最年少　21歳（松井裕樹）
◯平均年齢　26.92歳

牧田和久　32
増井浩俊　32
平野佳寿　32
宮西尚生　31
石川歩　　28
菅野智之　27
秋吉亮　　27
則本昂大　26
岡田俊哉　25
千賀滉大　24
武田翔太　23
藤浪晋太郎　22
松井裕樹　21

▽野手
◯最年長35歳（青木宣親）
◯最年少22歳（鈴木誠也）
◯平均年齢28.4歳

嶋基宏　　32
大野奨太　30
小林誠司　27

松田宣浩　33
坂本勇人　28
田中広輔　27
中田翔　　27
菊池涼介　26
山田哲人　24

青木宣親　35
内川聖一　34
平田良介　28
秋山翔吾　28
筒香嘉智　25
鈴木誠也　22

【第3回大会】
※年齢は13年3月2日の開幕時点。

▽チーム全体29歳
◯最年長40歳（稲葉篤紀）
◯最年少21際（今村猛）

▽投手
◯最年長33歳（能見篤史）
◯最年少21歳（今村猛）
◯平均年齢27.31歳

能見篤史　33
杉内俊哉　32
内海哲也　30
攝津正　　30
山口鉄也　29
牧田和久　28
大隣憲司　28
涌井秀章　26
森福允彦　26
田中将大　24
澤村拓一　24
前田健太　24
今村猛　　21

▽野手
◯最年長40歳（稲葉篤紀）
◯最年少23歳（中田翔）
◯平均年齢30.47歳

相川亮二　36
阿部慎之助　33
炭谷銀仁朗　25

稲葉篤紀　40
井端弘和　37
松井稼頭央　37
鳥谷敬　　31
松田宣浩　29
本多雄一　28
坂本勇人　24

糸井嘉男　31
内川聖一　30
長野久義　28
角中勝也　25
中田翔　　23

2大会連続世界一、第1回大会と第2回大会の出場選手の年齢は？

【第2回大会】
※年齢は09年3月5日開幕時点。

▽チーム全体27.86歳
◯最年長36歳（稲葉篤紀）
◯最年少20歳（田中将大）

▽投手
◯最年長32歳（渡辺俊介）
◯最年少20歳（田中将大）
◯平均年齢25.92歳

渡辺俊介　32
松坂大輔　28
藤川球児　28
杉内俊哉　28

馬原孝浩　27
岩隈久志　27
小松聖　　27
内海哲也　26
岩田稔　　25
山口鉄也　25
涌井秀章　22
ダルビッシュ有　22
田中将大　20

▽野手
◯最年長36歳（稲葉篤紀）
◯最年少26歳（中島裕之、片岡易之、内川聖一、亀井義行）
◯平均年齢29.53歳

城島健司　32
阿部慎之助　29
石原慶幸　29

小笠原道大　35
岩村明憲　30
村田修一　28
川崎宗則　27
中島裕之　26
片岡易之　26

稲葉篤紀　36
イチロー　35
福留孝介　31
青木宣親　27
内川聖一　26
亀井義行　26

【第1回大会】
※年齢は06年3月3日開幕時点。

▽チーム全体28.57歳
◯最年長35歳（谷繁元信、宮本慎也）
◯最年少21歳（西岡剛）

▽投手
◯最年長34歳（大塚晶則）
◯最年少25歳（松坂大輔、和田毅、藤川球児、杉内俊哉）
◯平均年齢28.31歳

大塚晶則　34
藤田宗一　33
薮田安彦　32
上原浩治　30
清水直行　30
渡辺俊介　29
石井弘寿　28
小林宏之　27
久保田智之　25
松坂大輔　25
和田毅　　25
藤川球児　25
杉内俊哉　25

▽野手
◯最年長35歳（谷繁元信、宮本慎也）
◯最年少21歳（西岡剛）
◯平均年齢28.76歳

谷繁元信　35
里崎智也　29
相川亮二　29

宮本慎也　35
小笠原道大　32
松中信彦　32
新井貴浩　29
岩村明憲　27
川崎宗則　24
今江敏晃　22
西岡剛　　21

和田一浩　33
イチロー　32
金城龍彦　29
多村仁　　28
福留孝介　28
青木宣親　24