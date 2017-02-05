“ヤングサムライ“で世界一奪回へ―平均年齢は過去最年少、WBC経験者は6人
“初WBC“の選手が多い小久保ジャパン
第4回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で2大会ぶりの世界一を目指す侍ジャパン日本代表。日本ハム大谷翔平投手が不参加となり、ソフトバンク武田翔太投手が急遽招集されたが、28人のメンバーが決定。3月7日のキューバとの開幕戦（東京ドーム）へ向けて、各選手はハイペースで調整を進めている。
世界一奪回を目指して、NPBは13年に侍ジャパンを常設化。当初から長期的な視野でチーム作りを進めてきた。今大会開幕時のチーム最年長はメジャー組から唯一の参戦となるアストロズ・青木宣親外野手の35歳。最年少は守護神候補の1人として挙げられる楽天の松井裕樹の21歳だ。
チーム28選手の平均年齢は27.71歳。過去3大会と比べると、今大会が最年少となる。投手平均26.92歳は、ダルビッシュが22歳、田中将大が20歳と若かった第2回大会の投手平均25.92歳に次いで2番目の若さ。野手平均28.4歳は4大会で最年少となる。
今大会のWBC経験者は西武・牧田和久投手、ソフトバンク・松田宣浩内野手、巨人・坂本勇人内野手、日本ハム・中田翔内野手、アストロズ・青木宣親外野手、ソフトバンク・内川聖一内野手の6選手。侍ジャパンが常設化された13年以降、シーズン前後に国際大会、国際試合を行っているとはいえ、“初WBC”となる選手が多い。
ただ、若い選手が多いだけに大会期間中の成長も期待できる。筒香嘉智外野手（DeNA）は25歳、山田哲人内野手（ヤクルト）は24歳と中心となるべき選手は若く、22歳の鈴木誠也外野手（広島）、藤浪晋太郎投手（阪神）らがのっていく可能性もあるだけに、“ヤングサムライ” がどのようなプレーを見せるのか注目だ。
第4回WBCまでの日本代表全選手（追加招集は含まない）の年齢は以下の通りとなっている。
今大会と第3回大会の出場選手の年齢は？
【第4回大会】
※年齢は3月7日の開幕時点。
▽チーム全体27.71歳
◯最年長（青木宣親）
◯最年少（松井裕樹）
▽投手
◯最年長 32歳（増井浩俊、牧田和久、平野佳寿）
◯最年少 21歳（松井裕樹）
◯平均年齢 26.92歳
牧田和久 32
増井浩俊 32
平野佳寿 32
宮西尚生 31
石川歩 28
菅野智之 27
秋吉亮 27
則本昂大 26
岡田俊哉 25
千賀滉大 24
武田翔太 23
藤浪晋太郎 22
松井裕樹 21
▽野手
◯最年長35歳（青木宣親）
◯最年少22歳（鈴木誠也）
◯平均年齢28.4歳
嶋基宏 32
大野奨太 30
小林誠司 27
松田宣浩 33
坂本勇人 28
田中広輔 27
中田翔 27
菊池涼介 26
山田哲人 24
青木宣親 35
内川聖一 34
平田良介 28
秋山翔吾 28
筒香嘉智 25
鈴木誠也 22
【第3回大会】
※年齢は13年3月2日の開幕時点。
▽チーム全体29歳
◯最年長40歳（稲葉篤紀）
◯最年少21際（今村猛）
▽投手
◯最年長33歳（能見篤史）
◯最年少21歳（今村猛）
◯平均年齢27.31歳
能見篤史 33
杉内俊哉 32
内海哲也 30
攝津正 30
山口鉄也 29
牧田和久 28
大隣憲司 28
涌井秀章 26
森福允彦 26
田中将大 24
澤村拓一 24
前田健太 24
今村猛 21
▽野手
◯最年長40歳（稲葉篤紀）
◯最年少23歳（中田翔）
◯平均年齢30.47歳
相川亮二 36
阿部慎之助 33
炭谷銀仁朗 25
稲葉篤紀 40
井端弘和 37
松井稼頭央 37
鳥谷敬 31
松田宣浩 29
本多雄一 28
坂本勇人 24
糸井嘉男 31
内川聖一 30
長野久義 28
角中勝也 25
中田翔 23
2大会連続世界一、第1回大会と第2回大会の出場選手の年齢は？
【第2回大会】
※年齢は09年3月5日開幕時点。
▽チーム全体27.86歳
◯最年長36歳（稲葉篤紀）
◯最年少20歳（田中将大）
▽投手
◯最年長32歳（渡辺俊介）
◯最年少20歳（田中将大）
◯平均年齢25.92歳
渡辺俊介 32
松坂大輔 28
藤川球児 28
杉内俊哉 28
馬原孝浩 27
岩隈久志 27
小松聖 27
内海哲也 26
岩田稔 25
山口鉄也 25
涌井秀章 22
ダルビッシュ有 22
田中将大 20
▽野手
◯最年長36歳（稲葉篤紀）
◯最年少26歳（中島裕之、片岡易之、内川聖一、亀井義行）
◯平均年齢29.53歳
城島健司 32
阿部慎之助 29
石原慶幸 29
小笠原道大 35
岩村明憲 30
村田修一 28
川崎宗則 27
中島裕之 26
片岡易之 26
稲葉篤紀 36
イチロー 35
福留孝介 31
青木宣親 27
内川聖一 26
亀井義行 26
【第1回大会】
※年齢は06年3月3日開幕時点。
▽チーム全体28.57歳
◯最年長35歳（谷繁元信、宮本慎也）
◯最年少21歳（西岡剛）
▽投手
◯最年長34歳（大塚晶則）
◯最年少25歳（松坂大輔、和田毅、藤川球児、杉内俊哉）
◯平均年齢28.31歳
大塚晶則 34
藤田宗一 33
薮田安彦 32
上原浩治 30
清水直行 30
渡辺俊介 29
石井弘寿 28
小林宏之 27
久保田智之 25
松坂大輔 25
和田毅 25
藤川球児 25
杉内俊哉 25
▽野手
◯最年長35歳（谷繁元信、宮本慎也）
◯最年少21歳（西岡剛）
◯平均年齢28.76歳
谷繁元信 35
里崎智也 29
相川亮二 29
宮本慎也 35
小笠原道大 32
松中信彦 32
新井貴浩 29
岩村明憲 27
川崎宗則 24
今江敏晃 22
西岡剛 21
和田一浩 33
イチロー 32
金城龍彦 29
多村仁 28
福留孝介 28
青木宣親 24