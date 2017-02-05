“初WBC“の選手が多い小久保ジャパン

第4回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で2大会ぶりの世界一を目指す侍ジャパン日本代表。日本ハム大谷翔平投手が不参加となり、ソフトバンク武田翔太投手が急遽招集されたが、28人のメンバーが決定。3月7日のキューバとの開幕戦（東京ドーム）へ向けて、各選手はハイペースで調整を進めている。

世界一奪回を目指して、NPBは13年に侍ジャパンを常設化。当初から長期的な視野でチーム作りを進めてきた。今大会開幕時のチーム最年長はメジャー組から唯一の参戦となるアストロズ・青木宣親外野手の35歳。最年少は守護神候補の1人として挙げられる楽天の松井裕樹の21歳だ。

チーム28選手の平均年齢は27.71歳。過去3大会と比べると、今大会が最年少となる。投手平均26.92歳は、ダルビッシュが22歳、田中将大が20歳と若かった第2回大会の投手平均25.92歳に次いで2番目の若さ。野手平均28.4歳は4大会で最年少となる。

今大会のWBC経験者は西武・牧田和久投手、ソフトバンク・松田宣浩内野手、巨人・坂本勇人内野手、日本ハム・中田翔内野手、アストロズ・青木宣親外野手、ソフトバンク・内川聖一内野手の6選手。侍ジャパンが常設化された13年以降、シーズン前後に国際大会、国際試合を行っているとはいえ、“初WBC”となる選手が多い。

ただ、若い選手が多いだけに大会期間中の成長も期待できる。筒香嘉智外野手（DeNA）は25歳、山田哲人内野手（ヤクルト）は24歳と中心となるべき選手は若く、22歳の鈴木誠也外野手（広島）、藤浪晋太郎投手（阪神）らがのっていく可能性もあるだけに、“ヤングサムライ” がどのようなプレーを見せるのか注目だ。

第4回WBCまでの日本代表全選手（追加招集は含まない）の年齢は以下の通りとなっている。

今大会と第3回大会の出場選手の年齢は？

【第4回大会】

※年齢は3月7日の開幕時点。

▽チーム全体27.71歳

◯最年長（青木宣親）

◯最年少（松井裕樹）

▽投手

◯最年長 32歳（増井浩俊、牧田和久、平野佳寿）

◯最年少 21歳（松井裕樹）

◯平均年齢 26.92歳

牧田和久 32

増井浩俊 32

平野佳寿 32

宮西尚生 31

石川歩 28

菅野智之 27

秋吉亮 27

則本昂大 26

岡田俊哉 25

千賀滉大 24

武田翔太 23

藤浪晋太郎 22

松井裕樹 21

▽野手

◯最年長35歳（青木宣親）

◯最年少22歳（鈴木誠也）

◯平均年齢28.4歳

嶋基宏 32

大野奨太 30

小林誠司 27

松田宣浩 33

坂本勇人 28

田中広輔 27

中田翔 27

菊池涼介 26

山田哲人 24

青木宣親 35

内川聖一 34

平田良介 28

秋山翔吾 28

筒香嘉智 25

鈴木誠也 22

【第3回大会】

※年齢は13年3月2日の開幕時点。

▽チーム全体29歳

◯最年長40歳（稲葉篤紀）

◯最年少21際（今村猛）

▽投手

◯最年長33歳（能見篤史）

◯最年少21歳（今村猛）

◯平均年齢27.31歳

能見篤史 33

杉内俊哉 32

内海哲也 30

攝津正 30

山口鉄也 29

牧田和久 28

大隣憲司 28

涌井秀章 26

森福允彦 26

田中将大 24

澤村拓一 24

前田健太 24

今村猛 21

▽野手

◯最年長40歳（稲葉篤紀）

◯最年少23歳（中田翔）

◯平均年齢30.47歳

相川亮二 36

阿部慎之助 33

炭谷銀仁朗 25

稲葉篤紀 40

井端弘和 37

松井稼頭央 37

鳥谷敬 31

松田宣浩 29

本多雄一 28

坂本勇人 24

糸井嘉男 31

内川聖一 30

長野久義 28

角中勝也 25

中田翔 23

2大会連続世界一、第1回大会と第2回大会の出場選手の年齢は？



【第2回大会】

※年齢は09年3月5日開幕時点。

▽チーム全体27.86歳

◯最年長36歳（稲葉篤紀）

◯最年少20歳（田中将大）

▽投手

◯最年長32歳（渡辺俊介）

◯最年少20歳（田中将大）

◯平均年齢25.92歳

渡辺俊介 32

松坂大輔 28

藤川球児 28

杉内俊哉 28

馬原孝浩 27

岩隈久志 27

小松聖 27

内海哲也 26

岩田稔 25

山口鉄也 25

涌井秀章 22

ダルビッシュ有 22

田中将大 20

▽野手

◯最年長36歳（稲葉篤紀）

◯最年少26歳（中島裕之、片岡易之、内川聖一、亀井義行）

◯平均年齢29.53歳

城島健司 32

阿部慎之助 29

石原慶幸 29

小笠原道大 35

岩村明憲 30

村田修一 28

川崎宗則 27

中島裕之 26

片岡易之 26

稲葉篤紀 36

イチロー 35

福留孝介 31

青木宣親 27

内川聖一 26

亀井義行 26

【第1回大会】

※年齢は06年3月3日開幕時点。

▽チーム全体28.57歳

◯最年長35歳（谷繁元信、宮本慎也）

◯最年少21歳（西岡剛）

▽投手

◯最年長34歳（大塚晶則）

◯最年少25歳（松坂大輔、和田毅、藤川球児、杉内俊哉）

◯平均年齢28.31歳

大塚晶則 34

藤田宗一 33

薮田安彦 32

上原浩治 30

清水直行 30

渡辺俊介 29

石井弘寿 28

小林宏之 27

久保田智之 25

松坂大輔 25

和田毅 25

藤川球児 25

杉内俊哉 25

▽野手

◯最年長35歳（谷繁元信、宮本慎也）

◯最年少21歳（西岡剛）

◯平均年齢28.76歳

谷繁元信 35

里崎智也 29

相川亮二 29

宮本慎也 35

小笠原道大 32

松中信彦 32

新井貴浩 29

岩村明憲 27

川崎宗則 24

今江敏晃 22

西岡剛 21

和田一浩 33

イチロー 32

金城龍彦 29

多村仁 28

福留孝介 28

青木宣親 24