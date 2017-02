2017年1月27日 #のっけただけ弁当 ♡ . ゚・:,。゚・:,。★゚・:,。゚・:,。☆゚・:,。゚・:,。★゚・:,。゚・:,。☆゚・ . こんにちは❕ 今日は先に朝から家の用事をしてたら、こんな時間に〜😅💦 . お弁当は、本当に作り置きも残り物も何もなくて、苦肉の策弁当の、のっけ弁当になりました〜(≧∇≦) . 今日は暖かいって言ってたけど、お家の中だと、あまりわからなくて、コタツに入ってます💦 . 明日からずっと忙しいので、今日はのんびりします(ノ▽〃) . お昼ご飯も用意してるし、極楽だ〜😍💕 . 今日のお弁当🍱 . 🍄のっけ弁当(小松菜の胡麻和え、炒り卵、鶏そぼろ、人参ラペ) 🍄焼き鮭、ミニトマト、かまぼこお花、飾り人参 . しばらく暖かいみたいですね♬ . 皆さま、素敵な週末をお過ごしくださいねღ˘◡˘ற♡.。oO . #弁当#お昼ごはん#ランチ#手作り弁当#わっぱ弁当#箸置き#デリスタグラマー#ぽたりあん弁当#オベンタグラム#陶芸#ceramic#pottery#japanesefood#lunchbox#instafood#kurashiru#kaumo#cooking#homemade

