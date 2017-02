MakeUseOf : 残念ながら、写真のサイズを大きくすると、普通は画質が著しく落ちてしまいます。今回は、写真を拡大しても画質を落とさないようにする方法の中でも、ベストな方法を2つ具体的に解説していきましょう。





覚えておいて欲しいこと



写真のサイズを上げるというのは、パソコンに情報を追加するよう求めているということです。つまり、拡大した写真を完璧に再現はできません。

パソコンがどの程度推測しなければならないかは、写真のサイズをどの程度大きくしたいかによります。サイズを大きくすれば、それだけ画質は劣化しやすいです。

このことを前もって理解しておくことが重要です。(自宅の大画面スクリーンなどで拡大した写真を見たことがある人は、私の言っていることがよくわかるでしょう)





方法1 : 10%ずつ拡大する



画像を拡大してもあまり画質が劣化しない方法として、一般的によくすすめられています。画質を落としすぎずにできるだけ拡大するのではなく、特定のサイズまで画像を拡大しないのであれば最適な方法です。以下の画像を再サンプリングで拡大してみましょう。







現在は幅250ピクセルで、近づいて目を細めれば写真の中の文字が読めるかもしれません。しかし、画像自体はとても滑らかで、見た目は問題ありません。この画像の幅を650ピクセルまで拡大するとこうなります。







ご覧の通り、文字はかろうじて読めますが、画像全体の画質は著しく落ちています。画像の細かい部分が見分けがつかなくなっているのがわかります。

いきなり650ピクセルに拡大するのではなく、元画像のサイズから10%だけ大きくしてみましょう。以下は、画像の幅を275ピクセルに拡大したものです。







画像はまだかなりはっきりしています。では次は、幅を325ピクセルまで上げてみましょう。







これでもそこまで悪くはありません。では幅を450ピクセルまで上げましょう。







画質が少し粗くなってきました。これくらいから、画質を保ちつつ、画像の中で強調したいものが十分に見えるくらいできるだけ画像を拡大するよう、少しずつ大きくしていきましょう。

「Photoshop」や「GIMP」のような他のアプリも、似たようなオプションがあります。画像を拡大する時は、より滑らかなバイキュービック法を選ぶのも良いです。





方法2 : 専用のアプリやサービスを使う



画像を拡大するために特別につくられたアプリもたくさんあります。例えば「Sharper Scaling」は無料のWindowsアプリで、Photoshopよりもうまく拡大できます。Sharper ScalingのWebサイトに拡大した結果が載っていますが、はっきりと違いがわかります。画像の拡大しかできませんが、無料なので、間違いなくダウンロードする価値はあります。

Macで同等レベルの良い無料のアプリはありませんが、他に選択肢がないわけではありません。オンラインサービスの「Waifu2x」はおすすめのひとつです。Waifuはアニメ画像の拡大は素晴らしい結果を見せていますが、写真の場合は結果が少し不安定です。

それでも、本当に十分に良い仕事をします。他にも大量に画像拡大アプリはありますが、同じ写真でも結果が違うのがわかると思います。

自分が拡大したい写真にとって、どのアプリが一番うまく拡大できるかは、いくつか試してみなければならないかもしれません。今回は、Waifuで拡大したものを参考に見てみましょう。先ほどの幅250ピクセルの画像を、幅500ピクセルまで拡大しました。







ズームインしなくても、Waifuで拡大した写真の方がはるかにクリアなのがわかります。このサイトが使用している、畳込みニューラルネットワークは画像の予測においてとても優れており、写真を拡大した後でも驚くほどクリアなのです。しかし、Waifuでうまくいかない場合は、「Online Image Enlarger」や「Simple Image Resizer」や「Rsizr」を試してみましょう。



画質を落としたくない場合は、おそらくこの2つの写真拡大法がベストだと思います。完璧ではないかもしれませんが、テクノロジーの制約がある中では、この2つがベストと言えるでしょう。

今ではほとんどのスマホやカメラで、かなり高解像度の写真を撮ることがでるので、このように画像を拡大しなければならないことはあまりないはずです。もし写真を拡大しなければならない場合は、常にオリジナルの一番大きなサイズの画像から拡大すると覚えておいてください。



How to Digitally Increase the Size of a Picture Without Ruining Picture Quality |MakeUseOf

Dann Albright(訳:的野裕子)

Photo by Shutterstock.