01.

自分で決断し、行動する

02.

ネガティブなことを

全部書き出す

03.

ネガティブな思考に

そっと別れを告げる

04.

自分がハッピーになれる

ルーティーンを作る

05.

ポジティブで

自分をいっぱいにする

06.

無理やり

ポジティブにならなくていい

07.

モヤモヤ思考を

やめる

08.

ネガティブな人たちとの

付き合いをやめる

09.

好きなことで

自分を満たす

10.

自分を大切にする

