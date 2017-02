◆乃木坂46・欅坂46・AKB48がコラボ「坂道AKB」

◆これまでのコラボ楽曲

◆AKB48 47thシングル「シュートサイン」選抜メンバー

■AKB48 47thシングル「シュートサイン」詳細

【坂道AKB/モデルプレス=2月4日】4日、神奈川県・パシフィコ横浜にて開催中の『AKB48「ハイテンション」劇場盤 発売記念大握手会&気まぐれオンステージ大会」にて、AKB48の47枚目シングル「シュートサイン」の発売(3月15日リリース)、及び選抜メンバーが発表。カップリング曲として、乃木坂46・欅坂46・AKB48によるコラボユニット「坂道AKB」の楽曲(タイトル未定)が収録されることが決定した。卒業を間近に控えた小嶋陽菜がセンターを務めることが発表された「シュートサイン」。全6種の発売形態のうち、Type Eに「坂道AKB」の楽曲が収録される。ネット上では「まさかのコラボきた!」「選抜メンバーが気になる」などと早くも大きな話題となっている。乃木坂46はこれまでもAKB48のシングルに参加したことがあり、AKB48の38thシングル「希望的リフレイン」(2014年)では、小嶋陽菜と乃木坂46のコラボユニット“こじ坂46”による「風の螺旋」をカップリングに収録。AKB48の43rdシングルにして“10周年記念シングル”の「君はメロディー」(2016年)では、乃木坂46とAKB48がコラボした“乃木坂AKB”による「混ざり合うもの」が収録された。欅坂46がAKB48とのコラボ楽曲に参加するのは初となる。なお、「シュートサイン」では、初選抜にAKB48チーム8より大西桃香、NMB48チームMより吉田朱里(※AKB48シングル表題曲としては初)、NMB48チームNより山本彩加の3名が選ばれた。以下、選抜入りした32名。AKB48:入山杏奈、大西桃香、大家志津香、岡田奈々、小栗有以、柏木由紀、加藤玲奈、川本紗矢、木崎ゆりあ(※「崎」は正式には「たつさき」)、小嶋陽菜、小嶋真子、込山榛香、高橋朱里、峯岸みなみ、向井地美音、武藤十夢、横山由依、渡辺麻友SKE48:松井珠理奈、須田亜香里、後藤楽々NMB48:市川美織、白間美瑠、山本彩加、山本彩、吉田朱里HKT48:兒玉遥、指原莉乃、松岡はな、宮脇咲良NGT48:北原里英、中井りか(modelpress編集部)2017年3月15日発売形態:CD+DVD●初回限定盤イベント参加券封入●通常盤生写真1種ランダム封入<Type A>CD1.シュートサイン(選抜メンバー)2.タイトル未定(小嶋陽菜卒業ソロ曲)3.タイトル未定(SKE48選抜)4.M-1 off vocal ver.5.M-2 off vocal ver.6.M-3 off vocal ver.DVD1.M-1 Music Video2.M-2 Music Video3.M-3 Music Video<Type B>CD1.シュートサイン(選抜メンバー)2.タイトル未定(小嶋陽菜卒業ソロ曲)3.タイトル未定(NMB48選抜)4.M-1 off vocal ver.5.M-2 off vocal ver.6.M-3 off vocal ver.DVD1.M-1 Music Video2.M-2 Music Video3.M-3 Music Video<Type C>CD1.シュートサイン(選抜メンバー)2.タイトル未定(小嶋陽菜卒業ソロ曲)3.タイトル未定(HKT48選抜)4.M-1 off vocal ver.5.M-2 off vocal ver.6.M-3 off vocal ver.DVD1.M-1 Music Video2.M-2 Music Video3.M-3 Music Video<Type D>CD1.シュートサイン(選抜メンバー)2.タイトル未定(小嶋陽菜卒業ソロ曲)3.タイトル未定(NGT48選抜)4.M-1 off vocal ver.5.M-2 off vocal ver.6.M-3 off vocal ver.DVD1.M-1 Music Video2.M-2 Music Video3.M-3 Music Video<Type E>CD1.シュートサイン(選抜メンバー)2.タイトル未定(小嶋陽菜卒業ソロ曲)3.タイトル未定(坂道AKB ※乃木坂46・欅坂46・AKB48によるユニット)4.M-1 off vocal ver.5.M-2 off vocal ver.6.M-3 off vocal ver.DVD1.M-1 Music Video2.M-2 Music Video3.M-3 Music Video<劇場盤>形態:CDイベント参加券封入CD1.シュートサイン(選抜メンバー)2.タイトル未定(小嶋陽菜卒業ソロ曲)3.タイトル未定(まゆゆきりん ※柏木由紀・渡辺麻友によるユニット)4.M-1 off vocal ver.5.M-2 off vocal ver.6.M-3 off vocal ver.