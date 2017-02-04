乃木坂46・欅坂46・AKB48がコラボ「坂道AKB」結成 小嶋陽菜卒業シングルで
【坂道AKB／モデルプレス＝2月4日】4日、神奈川県・パシフィコ横浜にて開催中の『AKB48「ハイテンション」劇場盤 発売記念大握手会＆気まぐれオンステージ大会」にて、AKB48の47枚目シングル「シュートサイン」の発売（3月15日リリース）、及び選抜メンバーが発表。カップリング曲として、乃木坂46・欅坂46・AKB48によるコラボユニット「坂道AKB」の楽曲（タイトル未定）が収録されることが決定した。
小嶋陽菜“最後のセンター”楽曲でNMB48吉田朱里が初選抜入り＜本人コメント＞
卒業を間近に控えた小嶋陽菜がセンターを務めることが発表された「シュートサイン」。全6種の発売形態のうち、Type Eに「坂道AKB」の楽曲が収録される。ネット上では「まさかのコラボきた！」「選抜メンバーが気になる」などと早くも大きな話題となっている。
乃木坂46はこれまでもAKB48のシングルに参加したことがあり、AKB48の38thシングル「希望的リフレイン」（2014年）では、小嶋陽菜と乃木坂46のコラボユニット“こじ坂46”による「風の螺旋」をカップリングに収録。
AKB48の43rdシングルにして“10周年記念シングル”の「君はメロディー」（2016年）では、乃木坂46とAKB48がコラボした“乃木坂AKB”による「混ざり合うもの」が収録された。
欅坂46がAKB48とのコラボ楽曲に参加するのは初となる。
なお、「シュートサイン」では、初選抜にAKB48チーム8より大西桃香、NMB48チームMより吉田朱里（※AKB48シングル表題曲としては初）、NMB48チームNより山本彩加の3名が選ばれた。
以下、選抜入りした32名。
AKB48：入山杏奈、大西桃香、大家志津香、岡田奈々、小栗有以、柏木由紀、加藤玲奈、川本紗矢、木崎ゆりあ（※「崎」は正式には「たつさき」）、小嶋陽菜、小嶋真子、込山榛香、高橋朱里、峯岸みなみ、向井地美音、武藤十夢、横山由依、渡辺麻友
SKE48：松井珠理奈、須田亜香里、後藤楽々
NMB48：市川美織、白間美瑠、山本彩加、山本彩、吉田朱里
HKT48：兒玉遥、指原莉乃、松岡はな、宮脇咲良
NGT48：北原里英、中井りか
（modelpress編集部）
2017年3月15日発売
形態：CD＋DVD
●初回限定盤
イベント参加券封入
●通常盤
生写真1種ランダム封入
＜Type A＞
CD
1.シュートサイン（選抜メンバー）
2.タイトル未定（小嶋陽菜卒業ソロ曲）
3.タイトル未定（SKE48選抜）
4.M-1 off vocal ver.
5.M-2 off vocal ver.
6.M-3 off vocal ver.
DVD
1.M-1 Music Video
2.M-2 Music Video
3.M-3 Music Video
＜Type B＞
CD
1.シュートサイン（選抜メンバー）
2.タイトル未定（小嶋陽菜卒業ソロ曲）
3.タイトル未定（NMB48選抜）
4.M-1 off vocal ver.
5.M-2 off vocal ver.
6.M-3 off vocal ver.
DVD
1.M-1 Music Video
2.M-2 Music Video
3.M-3 Music Video
＜Type C＞
CD
1.シュートサイン（選抜メンバー）
2.タイトル未定（小嶋陽菜卒業ソロ曲）
3.タイトル未定（HKT48選抜）
4.M-1 off vocal ver.
5.M-2 off vocal ver.
6.M-3 off vocal ver.
DVD
1.M-1 Music Video
2.M-2 Music Video
3.M-3 Music Video
＜Type D＞
CD
1.シュートサイン（選抜メンバー）
2.タイトル未定（小嶋陽菜卒業ソロ曲）
3.タイトル未定（NGT48選抜）
4.M-1 off vocal ver.
5.M-2 off vocal ver.
6.M-3 off vocal ver.
DVD
1.M-1 Music Video
2.M-2 Music Video
3.M-3 Music Video
＜Type E＞
CD
1.シュートサイン（選抜メンバー）
2.タイトル未定（小嶋陽菜卒業ソロ曲）
3.タイトル未定（坂道AKB ※乃木坂46・欅坂46・AKB48によるユニット）
4.M-1 off vocal ver.
5.M-2 off vocal ver.
6.M-3 off vocal ver.
DVD
1.M-1 Music Video
2.M-2 Music Video
3.M-3 Music Video
＜劇場盤＞
形態：CD
イベント参加券封入
CD
1.シュートサイン（選抜メンバー）
2.タイトル未定（小嶋陽菜卒業ソロ曲）
3.タイトル未定（まゆゆきりん ※柏木由紀・渡辺麻友によるユニット）
4.M-1 off vocal ver.
5.M-2 off vocal ver.
6.M-3 off vocal ver.
小嶋陽菜“最後のセンター”楽曲でNMB48吉田朱里が初選抜入り＜本人コメント＞
◆乃木坂46・欅坂46・AKB48がコラボ「坂道AKB」
卒業を間近に控えた小嶋陽菜がセンターを務めることが発表された「シュートサイン」。全6種の発売形態のうち、Type Eに「坂道AKB」の楽曲が収録される。ネット上では「まさかのコラボきた！」「選抜メンバーが気になる」などと早くも大きな話題となっている。
◆これまでのコラボ楽曲
乃木坂46はこれまでもAKB48のシングルに参加したことがあり、AKB48の38thシングル「希望的リフレイン」（2014年）では、小嶋陽菜と乃木坂46のコラボユニット“こじ坂46”による「風の螺旋」をカップリングに収録。
AKB48の43rdシングルにして“10周年記念シングル”の「君はメロディー」（2016年）では、乃木坂46とAKB48がコラボした“乃木坂AKB”による「混ざり合うもの」が収録された。
欅坂46がAKB48とのコラボ楽曲に参加するのは初となる。
◆AKB48 47thシングル「シュートサイン」選抜メンバー
なお、「シュートサイン」では、初選抜にAKB48チーム8より大西桃香、NMB48チームMより吉田朱里（※AKB48シングル表題曲としては初）、NMB48チームNより山本彩加の3名が選ばれた。
以下、選抜入りした32名。
AKB48：入山杏奈、大西桃香、大家志津香、岡田奈々、小栗有以、柏木由紀、加藤玲奈、川本紗矢、木崎ゆりあ（※「崎」は正式には「たつさき」）、小嶋陽菜、小嶋真子、込山榛香、高橋朱里、峯岸みなみ、向井地美音、武藤十夢、横山由依、渡辺麻友
SKE48：松井珠理奈、須田亜香里、後藤楽々
NMB48：市川美織、白間美瑠、山本彩加、山本彩、吉田朱里
HKT48：兒玉遥、指原莉乃、松岡はな、宮脇咲良
NGT48：北原里英、中井りか
（modelpress編集部）
■AKB48 47thシングル「シュートサイン」詳細
2017年3月15日発売
形態：CD＋DVD
●初回限定盤
イベント参加券封入
●通常盤
生写真1種ランダム封入
＜Type A＞
CD
1.シュートサイン（選抜メンバー）
2.タイトル未定（小嶋陽菜卒業ソロ曲）
3.タイトル未定（SKE48選抜）
4.M-1 off vocal ver.
5.M-2 off vocal ver.
6.M-3 off vocal ver.
DVD
1.M-1 Music Video
2.M-2 Music Video
3.M-3 Music Video
＜Type B＞
CD
1.シュートサイン（選抜メンバー）
2.タイトル未定（小嶋陽菜卒業ソロ曲）
3.タイトル未定（NMB48選抜）
4.M-1 off vocal ver.
5.M-2 off vocal ver.
6.M-3 off vocal ver.
DVD
1.M-1 Music Video
2.M-2 Music Video
3.M-3 Music Video
＜Type C＞
CD
1.シュートサイン（選抜メンバー）
2.タイトル未定（小嶋陽菜卒業ソロ曲）
3.タイトル未定（HKT48選抜）
4.M-1 off vocal ver.
5.M-2 off vocal ver.
6.M-3 off vocal ver.
DVD
1.M-1 Music Video
2.M-2 Music Video
3.M-3 Music Video
＜Type D＞
CD
1.シュートサイン（選抜メンバー）
2.タイトル未定（小嶋陽菜卒業ソロ曲）
3.タイトル未定（NGT48選抜）
4.M-1 off vocal ver.
5.M-2 off vocal ver.
6.M-3 off vocal ver.
DVD
1.M-1 Music Video
2.M-2 Music Video
3.M-3 Music Video
＜Type E＞
CD
1.シュートサイン（選抜メンバー）
2.タイトル未定（小嶋陽菜卒業ソロ曲）
3.タイトル未定（坂道AKB ※乃木坂46・欅坂46・AKB48によるユニット）
4.M-1 off vocal ver.
5.M-2 off vocal ver.
6.M-3 off vocal ver.
DVD
1.M-1 Music Video
2.M-2 Music Video
3.M-3 Music Video
＜劇場盤＞
形態：CD
イベント参加券封入
CD
1.シュートサイン（選抜メンバー）
2.タイトル未定（小嶋陽菜卒業ソロ曲）
3.タイトル未定（まゆゆきりん ※柏木由紀・渡辺麻友によるユニット）
4.M-1 off vocal ver.
5.M-2 off vocal ver.
6.M-3 off vocal ver.