±Ç²è¡Ø¤­¤ç¤¦¤Î¥­¥é·¯¡ÙÈÓË­¤Þ¤ê¤¨¥¤¥ó¥¿¥ô¥å¡¼¡§¡Ö»ä¡¢¤±¤Ã¤³¤¦µã¤­Ãî¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×

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Photograph by Tsukasa Kubota¡¡Styling by Yusuke Arimoto (NANAKAINOURA)¡¡Hair & Make-up by Maki Sakate
Guitar / Gretsch¡¡G6136T-WHT Players Edition Falcon¡¡¡ï500,000¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò ¿ÀÅÄ¾¦²ñ¡¡Tel 03-3254-3611¡¡http://www.kandashokai.co.jp¡Ë