可愛いエクササイズグッズが300円！3COINSでオシャレにプチプラダイエット

おはようございます!! 本日は新商品たくさん入荷致しております❤️ エクササイズアイテムが入荷致しております❤️取り急ぎご紹介です😍 ✳︎ ✳︎ ✳︎ #3coins#3COINS#スリコ#スリーコインズ#ららぽーと#ららぽーと和泉#おしゃれ#プチプラ#かわいい#新商品#3COINSplusららぽーと和泉店#和泉市#大阪#osaka#雑貨#エクササイズ#ダイエット#正月太り#ヨガマット#フラフープ#縄跳び#ダイエットスリッパ

A photo posted by hitomi (@3coins_izumi.hitomi) on Jan 9, 2017 at 7:21pm PST