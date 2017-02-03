サンリオキャラクターが好きな男子高校生を描いたメディアミックスプロジェクト『サンリオ男子』。それぞれのキャラクターが共同アカウントとしてつぶやいているTwitteや漫画・恋愛ゲームアプリなど幅広い展開を見せる本作が、いよいよ2018年冬よりTVアニメとなって登場する。

2017年3月12日(日)には、サンリオピューロランドにて、イベント『「サンリオ男子」1周年&アニメ化決定記念イベントinサンリオピューロランド』を開催。イベントには、江口拓也(長谷川康太役)、斉藤壮馬(水野祐役)、大須賀純(吉野俊介役)、花倉洸幸(西宮諒役)、内田雄馬(源誠一郎役)らメインキャストに加え、ハローキティ、マイメロディ、リトルツインスターズ(キキ&ララ)、シナモロール、ポムポムプリンといったキャラクターの出演も予定されている。

■「サンリオ男子」1周年&アニメ化決定記念イベントinサンリオピューロランド

【日程】2017年3月12日(日)

【場所】サンリオピューロランド(東京都多摩市落合1-31)

【内容】トーク など

【料金】全席指定席 5,800円(税込)

※サンリオピューロランドパスポート込(3,800円)

【出演キャスト】江口拓也(長谷川康太役)、斉藤壮馬(水野祐役)、大須賀純(吉野俊介役)、花倉洸幸(西宮諒役)、内田雄馬(源誠一郎役)

【出演キャラクター】ハローキティ、マイメロディ、リトルツインスターズ(キキ&ララ)、シナモロール、ポムポムプリン

※出演キャスト・キャラクターは予告なく変更になる場合がある。

チケットの先行販売の受付期間は、2月3日(金)〜2月14日(火)23:59まで。詳細はきゃにめ.jpの特設サイトをチェックしてほしい。

さらに、「サンリオ男子」Birthday Memorial CDシリーズの発売も決定。3月8日より順次発売される。

【2017年3月8日発売】

「サンリオ男子」Birthday Memorial CD(1)＜源 誠一郎＞『タイトル未定』

【2017年4月12日発売】

「サンリオ男子」Birthday Memorial CD(2)＜長谷川 康太＞『タイトル未定』

【2017年6月7日発売】

「サンリオ男子」Birthday Memorial CD(3)＜吉野 俊介＞『タイトル未定』

【2017年7月19日発売】

「サンリオ男子」Birthday Memorial CD(4)＜水野 祐＞『タイトル未定』

【2017年9月20日発売】

「サンリオ男子」Birthday Memorial CD(5)＜西宮 諒＞『タイトル未定』

TVアニメ『サンリオ男子』は、2018年冬の放送予定。各詳細はアニメ公式サイトにて。

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