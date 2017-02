がん闘病中の小林麻央が、「Ameba」が2016年に最も注目されたブログに贈る「BLOG of the year 2016」で「最優秀賞」に輝いたことがわかった。「BLOG of the year 2016」は、著名人から一般の方まで、「Ameba」の中で2016年の1年間で最も注目されたブログを表彰するもの。2016年12月15日からインターネット上で実施した一般投票では、約8000件の投票があり、「Ameba」では一般投票の結果および、話題性、ブログ活用の先進性、独自性などの観点で審査を行い、「最優秀賞」「優秀賞」「ソーシャル話題賞」を選出。「ガンの影に隠れない」という強い意志で綴られる小林のブログは2016年9月の開設以来注目を集め、「病気に負けずに頑張る姿にこちらが元気をもらいました」「告白した勇気を尊敬します」など、彼女の想いがこもったメッセージ性のあるブログの内容に多くの共感と支持が集まり、一般投票の得票数でも1位となった。また、世の中でも女性のがん検診に関する話題が増えるなど、社会的にも大きな影響を及ぼした。今回の受賞に小林は「ブログオブザイヤーを受賞させて頂き、心より嬉しく、御覧下さっている皆様に感謝でいっぱいです。KOKORO.を開設してから、ブログの更新を楽しみに、時には目標にしながら1日1日をつないできた気がします。今しかない今の気持ちを残すことで、どんな自分の気持ちも、より大切にできるようになりました。皆さまからの励ましの言葉を読むたびに、力が湧き出てきます。本当にありがとうございます。ただありのままに綴っているブログですが、これからもどうぞよろしくお願い致します」とのコメントを寄せている。なお、ほかに「優秀賞 オフィシャル部門」では、アレクサンダー&川崎希夫妻、大友花恋、柏崎桃子、佐野勇斗(TBSドラマ「砂の塔」ブログ)、福原愛、ぺこ、芳根京子。「ソーシャル話題賞」ではFacebook話題賞・香川真司、Twitter話題賞・平愛梨が受賞している。