映画『ハリー・ポッター』シリーズで主人公ハリーの同級生ネビル・ロングボトムを演じていたマシュー・ルイスが2日、ドラコ・マルフォイ役のトム・フェルトンとの2ショットをInstagramで公開した。

二人は先日、『ハリポタ』のテーマパーク「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」がある米ユニバーサル・オーランドで行われたイベントに出席。マシューはこの日、Instagramにトムと紙のようなものでできたネクタイを胸に当てながら、仲良く並んだ写真を投稿するとともに、「He's a truly good man, some say the purest of us all(彼は本当にいいやつだ。おれたちの中で一番心がキレイだという人もいる)」とトムの人柄をたたえた。

2001年に公開された第1作『ハリー・ポッターと賢者の石』から10年にわたって、ネビルとマルフォイを演じていたマシューとトム。現在マシューは27歳、トムは29歳で、シリーズ開始当初と比べるとずいぶん変わった二人の姿に時の流れを感じる。(編集部・中山雄一朗)