映画『スター・ウォーズ エピソード8』の日本語タイトルが、『スター・ウォーズ/最後のジェダイ』(12月15日日本公開)になったことが決定した。

本作は、2015年に公開された7作目『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』に続く作品で、先月23日に原題のタイトルが『Star Wars:The Last Jedi』であることが発表されていた。このタイトル発表時から、「最後のジェダイ」の正体についてファンの間で盛り上がっており、伝説のジェダイのルーク・スカイウォーカーや前作でルークを探し出したレイを指しているのでは、と推測されていた。

■『スター・ウォーズ/最後のジェダイ』

12月15日(金) 公開

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

(C) 2017 Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.