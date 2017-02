第28回GLAAD(The Gay and Lesbian Alliance Against Defamation“中傷と闘うゲイとレズビアンの同盟”)メディア・アワードのノミネーションが発表された。映画ではLGBTの活躍がいまひとつだったようで、最優秀映画賞(ワイドリリース)部門のノミネーションは『ムーンライト』と『スター・トレック BEYOND』の2作品のみとなった。

GLAADが主催する同賞は、ゲイやレズビアン、バイセクシャル、トランスジェンダーであることを公にし、平等を促すことに大きく貢献したメディアで働く人たちや、LGBTコミュニティーと抱えている課題を、正確かつ包括的に描写した作品に贈られる。

テレビ映画「ザ・ロッキー・ホラー・ピクチャー・ショー:レッツ・ドゥ・ザ・タイム・ワープ・アゲイン(原題) / The Rocky Horror Picture Show: Let's Do the Time Warp Again」や、テレビドラマ「ロンドン・スパイ」などがノミネートされた。

授賞式は現地時間4月1日にロサンゼルス、5月6日にニューヨークの2か所で開催される。今年の主なノミネーションは以下の通り。(澤田理沙)

■最優秀映画(ワイドリリース)

『ムーンライト』

『スター・トレック BEYOND』

■最優秀テレビ映画またはミニシリーズ

「アイウィットネス(原題) / Eyewitness」

「ロンドン・スパイ」

「ルッキング:ザ・ムービー(原題) / Looking: The Movie」

「ザ・ロッキー・ホラー・ピクチャー・ショー:レッツ・ドゥ・ザ・タイム・ワープ・アゲイン(原題)」

「ヴィシャス:ザ・フィナーレ(原題) / Vicious: The Finale」

■最優秀ドラマ・シリーズ

「フォスター家の事情」

「グレイズ・アナトミー」

「ハップとレナード 〜危険な2人〜」

「殺人を無罪にする方法」

「The OA」

「オーファン・ブラック 暴走遺伝子」

「シャドウハンター: The Mortal Instruments」

「シェイムレス 俺たちに恥はない」

「SUPERGIRL/スーパーガール」

「ワイノナ・アープ(原題) / Wynonna Earp」

■最優秀コメディー・シリーズ

「ブルックリン・ナイン・ナイン(原題) / Brooklyn Nine-Nine」

「クレイジー・エックス・ガールフレンド」

「グレイス&フランキー」

「モダン・ファミリー」

「ワン・ミシシッピ 〜ママの生きた道、ワタシの生きる道〜」

「トランスペアレント」

ほか