実は和製語の食べ物・飲み物ランキング

10位:ソフトクリーム→【英】ice cream corn

9位:コロッケ→【仏】croquette

8位:ロールキャベツ→【仏】cabbage roll

7位:ミルクティー→【英】tea with milk/6位:レモンティー→【英】tea with lemon

5位:コーンビーフ→【英】corned beef

4位:フライドポテト→【英】french fries

3位:デコレーションケーキ→【英】fancy cake

2位:シュークリーム→【英】cream puff

1位:ハンバーグ→【英】hamburger

私たちが普段使っているカタカナ語は和製語がいっぱい。「英語だと思ったら、和製語だった!」なんてことも。外国料理の名前、洋風の飲み物やスイーツも和製語だらけで、そのままでは英語として通じません。勘違いで恥ずかしい思いをする前に、正しい英語をチェックしましょう。うずまき状のフォルムとなめらかな食感でおなじみのソフトクリーム。アイスクリームとは別モノ! と主張するソフトクリーム派もいるかもしれませんが、英語ではどちらも「ice cream corn」になります。アイスクリームよりやわらかいことを強調したいなら「soft serve ice cream」と言うこともできます。アイスクリームをよく「アイス」と省略しますが、「ice=氷」になってしまいますので要注意。また、「アイスキャンディー」は「popsicle(アメリカ)」や「ice lolly(イギリス)」と呼ぶのが一般的です。コロッケはフランス料理の「croquette」が元になっています。All Aboutフランス語ガイドの越智さんによると、フランス語辞書の定義ではcroquetteは「(手でこねたひき肉や魚のすり身でできた)小さなボール状のものに、小麦粉をまぶし油であげたもの」となっていて、魚でできたものが多いようです。どうも日本の「コロッケ」とは随分違う感じ。オランダの「クロケット」という料理がコロッケの元祖という説も。YouTubeに投稿された「クロケット(Kroket)」のビデオを見ると、円筒形で日本のクリームコロッケに似ています。いずれにせよ、日本のコロッケは独自の進化を遂げているので、ルーツにこだわる必要はないと思います。無理に一言で言おうとせず、「a deep-fried dish made with mashed potato and ground beef...(揚げものの一種で、マッシュポテトとひき肉でできていて……)」のように説明するとよいでしょう。巻いたもの自体が「roll」なので、「cabbage roll」が正しい英語。同じく巻モノでは「春巻=spring roll」です。「詰める」という意味の動詞 stuff を使って「stuffed cabbage」と呼ぶこともできます。肉詰めピーマンのことを「スタッフドピーマン」と呼びますが、ピーマンは英語で「pepper」。つまり「スタッフドピーマン」も和製語。正しくは「stuffed peppers」になります。ややこしや〜!あまりにも当たり前に使っているため意識したこともありませんでしたが、ミルクティー、レモンティーのいずれも和製語だったんですね。googleで検索してみたところ、「milk tea」「lemon tea」という単語自体は英語として存在しています。ただし「milk tea」はインドの「チャイ」、「lemon tea」は「ハチミツレモン」に近い飲み物を指しているよう。日本人がイメージするミルクティーやレモンティーを説明したければ「tea with milk/lemon」でOK。「コーンビーフ」の「コーン」はトウコロコシとは関係なく、「corned=塩漬けの」という意味。動詞の完了形の ed が落ちるのは和製語によくあるパターンですが、そうでないパターンもあるのがややこしいところ。「グリルチキン」は「grilled chicken」の ed が落ちた和製語ですが、「フライドチキン(fried chicken)」や「ボイルドエッグ(boiled egg)」はそのままです。ところで、コーンビーフといえば缶詰のものしか食べたことがありませんが、栗原はるみさんの『もう一度、ごちそうさまが聞きたくて。』に、コーンビーフの作り方が紹介されています(料理名もちゃんと「コーンドビーフ」になっています)。コーンドビーフはご主人の得意料理で、大きなかたまり肉を野菜と一緒に1週間漬け込むとか。「男の料理」って感じでステキですね!アメリカではfrench fries、イギリスではchipsと呼びます。アメリカでは fries だけでもOK。それだけで通じるほど、フライドポテトがよく食べられているということですね。バースデーやウェディング用の豪華なケーキは「fancy cake」。「fancy」は「豪華な・高級な」という意味で、「高級なレストラン」のことを「fancy restaurant」といいます。子どもと海外の絵本を読んでいて、ケーキをめぐる日米の大きな違いを発見しました。それは、切ったケーキの置き方。日本では三角に切り分けたケーキを倒さないように立ててお皿に置きますが、アメリカは最初から寝かせて置くのです。こんな所にも文化・習慣の差があるのですね。「シュークリーム」をそのまま英語として理解すると「shoe cream=靴ずみ」になってしまいます。うっかり「アイ ライク シュークリーム」なんて言ったら、外国人(特に日本に詳しい外国人)に大笑いされますのでご注意!私は英語では「ハンブルグステーキ」だと信じていて、ネットで検索しても同じような記述が見つかったのですが、実際には「ハンバーガー(hamburger)」が正しい英語。これは意外ですね〜。ファストフードのほうのハンバーガーと区別したい時はどうすればいいの? という場合は「hamburger steak」と言いましょう。「steak」がつくと日本と同じように「ハンバーグ+つけあわせ」スタイルになります。ちなみに、ハンバーガーの中にはさまれている肉は「パティ(patty)」と呼ばれます。