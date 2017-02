みんなのコメントとDMうける😂 さらに、ネットニュースになってるし、嘘言いたくないから言うけど さらけ出したら出したで胸でる=整形って発想する人😏w 去年から、あやや、じゅんこやぐっさんetc限られた友達位にしか言えず、ずっとホルモン治療して少し膨らんで来た時の喜びを分かる人少ないだろうな笑 ホルモン注射を頻繁に通いすぎて、先生にとめられたか😅 まあ、これだけ仲良しのじゅんこですら、混乱してたからみんなに理解とかは求めてないのよね。笑 それにね、腕の筋肉も無くなって前みたいに重い物も持てないの。 顔も丸くなってくるしw 食欲止まんないしw 太る場所も変わってきたしw これは本気であたしも困るんだけどw もうね、人生限られてるのよ😂 あたしは、嘘なしにみんなに言いたい。 こゆ話も普通なら言わないべきだよね。 仕事もあるしさ。 けど、こんなあたしも生きてたんだって過程を残しておきたいんだよね。 あたしが性で苦しんできたから、同じ悩みをもつ後輩にこんな、ヤバイ奴居たんだよねって励みになりたい! あたしならその存在になれるって今は思う。 イケてる人生歩んでやるってパワー半端ないもんw あたしも10代じゃないし、会社やみんなより、自分の満足する人生を生きたいし楽しみたい‼️ 分かりやすく言うと、産まれた時は男、芸能デビューあたりがユニセックス、今が女‼️ みんなの人生が1回だとしたら、あたしの人生は3回分って感じね。 だから、曲げたくない部分は曲げられないし、いつ終わっても楽しかっなー最高だったなーって思える生き方をしたいだけ。 今まで我慢ばっかしてきたんだから、もー生きたいように生きさせて😉❤️ 良いも悪いも分かって選んだのはあたしだから❤️ とにかくねー、昨日モデルプレスさんがニュース書いてくれて、またダイレクトメールが止まらないのね😂 AYAの結婚式で来てHAPPYな気持ちだったのに、実際嫌な気分になるよね。 滞在中に言おうとしたけど、やめたの。 hawaiiはHAPPYで終わりたかったもん❤️ 胸が大きくなってきたなら、その過程を告してくださいとか、意味わかんないw あんたさ、例えば太った人に何で太ったのって聞く人いんのかな? デリカシーなさ過ぎw あたしなら聞けないw 内心気になるから、友達にはコショコショ話そるかもだけど😂😂😂 結果の前の途中にたいへーんな時期がある事もあるの。 言いたく無い事もあるけど、仕事柄言わなきゃいけない、公表しなきゃこの事も続くだろうし。 だから、賛否両論あるけど言う。 面倒だもん。 相手しなきゃいーかもだけど、あたしは無理やー。 納得いかなきゃ楽しく生きれない。 悔しいし、ムカつきながら生きたくない! そゆ人も居るから、事務所にもマネージャーにも1年くらい隠してたし、さらしブラつけたり笑 もう疲れたのー😂 だから、1回みんなに言っておくわw それに、無理やり引き寄せてるから、ヌーブラなんて1回で使い捨てだし、かぶれるし。 そんな事をバカにする奴は笑えばいいよ😂 色んなヌーブラを試したけどH&Mの粘着は神w 悩んでる方は試してみてね❤️ ちなみに、一番好きな下着は @salonbypj 7割ここ💕💕💕 残り3割はビクシーね💖 #もうこゆ記事書きたくない #嫌で言えなくて頑張ってさらけ出した経験みんなあるよね? #SNSなんて所詮綺麗な面しかだしてない私はね。 #これでみんなスッキリした?w ps.ホルモン注射の効果もあるかもだけど、好きな人の為に綺麗になりたい、可愛くなりたい、恥ずかしい思いをさせたくない! そんな事を毎日強く思った事が一番見た目が飼われた理由だと言いきれる😊 素敵な恋愛は可愛くしてくれるよね❤️ 結果ではなくて、そんな人に出会えたあたしは幸せだね😝 とにかくねー嫌な事言われれば言われる程、あたしはあんたみたいにはならないって思うだけ! 言われる程あたしは成長する😤 いや、してやるさー。💪🏻💪🏻💪🏻 またねー💕💕💕💕

A photo posted by GENKING OFFICIAL🌍 (@_genking_) on Jan 31, 2017 at 7:36pm PST