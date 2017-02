#夜ごはん《2017.1.15 Sun》 今日も#BRUNO で手抜きごはん🙈 家にあるもので 簡単に何かできないかと… ・ ・ という訳で 今更ながら #逃げ恥 で見た#瓦そば 風作ってみました🤗 ・ ・ ・ 蕎麦アレルギーの私の家には#茶そば はないので💦 ・ #焼きそば に#抹茶 をほんの少し混ぜたら それっぽくなった✨😂笑 そして それが めっちゃ美味しかった♡♡ ・ ・ ・ 本場の味を知る皆様 ごめんなさい🙏💦 ・ いつか本物を食べてみたいな🤗 #おうちごはん#瓦そば風#錦糸卵#簡単ごはん#delimia #牛肉#もみじおろし#もどき 😂

A photo posted by Motoj・∞・ima (@takakotsar) on Jan 15, 2017 at 3:41am PST