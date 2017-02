ヒットを記録している片渕須直監督によるアニメ映画『この世界の片隅に』の北米配給が決定した。『IN THIS CORNER OF THE WORLD』のタイトルで今夏、劇場公開される予定となっている。

アメリカのホームビデオ会社シャウト!ファクトリーが北米での同作の配給権を獲得し、ロンドンに拠点を置く製作・配給会社アニマツ・エンターテインメントと共にアメリカ・カナダでの配給を手掛ける。

同作は、こうの史代による同名漫画を片渕監督がアニメ化したもの。1944年の広島を舞台に、18歳のすずが結婚で生まれ育った地から離れた呉へと移り住み、戦禍の激しくなる中で懸命に生きていこうとする姿を描く。

日本では小規模公開でスタートしながら上映館数を増やし、公開12週目にして週末の興行ランキングトップ10にとどまるロングランヒット中。女優ののんがヒロインの声優を務めたことでも話題を呼んでいる。(細木信宏/Nobuhiro Hosoki)