¡ØÁêËÀseason15¡Ù¤ËµÚÀî¸÷Çî¡¢Ï»³ÑÀº»ù¤½¤í¤Ã¤Æ½Ð±é¡ª¡Ø·à¾ìÈÇ¸¡Ù¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤â¡Ä
¹±Îã¤Î¸µÆü¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç»ëÄ°Î¨17.3¡ó¤ò³ÍÆÀ¤·¹¥Ä´¤Ê2017Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡ØÁêËÀseason15¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¡¢Ëè½µ¿åÍË21:00¡Á¡Ë¤Ë¡¢µÚÀî¸÷Çî¤ÈÏ»³ÑÀº»ù¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£µÚÀî¤Ï2013Ç¯3·î°ÊÍè¡¢Ìó5Ç¯¤Ö¤ê¡¢Ï»³Ñ¤Ï2016Ç¯3·î°ÊÍè¡¢Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡ØÁêËÀ¡Ù¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤Ø¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
2¿Í¤Ï¡¢1Ç¯Á°¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò2½µÏ¢Â³¤ÎÁ°¸åÊÔ¤ÇÉÁ¤¯Âè13ÏÃ¡Ê2·î1Æü¡Ë¤È¡¢Âè14ÏÃ¡Ê2·î8Æü¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ÆÃÌ¿·¸¤¬ÄÉ¤¦ÆæÂ¿¤äÆ¾ë»ö·ï¤ÎÁÜºº¤ËÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢2·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡ØÁêËÀ-·à¾ìÈÇIV-¡Ù¤Ø¤ÎÉÛÀÐ¤È¤Ê¤ëÍ×ÁÇ¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤ë¤È¡¢·à¾ìÈÇ¤ò¤è¤ê°ìÁØ³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
º£²ó¡¢µÚÀî¤¬±é¤¸¤ë¿À¸Í¤Ï¡¢·Ù»¡Ä£Ä¹´±´±Ë¼ÉÕ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Âç²ÏÆâ½Õ¼ù¼óÀÊ´Æ»¡´±¡Ê¿ÀÊÝ¸ç»Ö¡Ë¤«¤é¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê°ÍÍê¤Ç¡¢¤¢¤ë¿ÍÊª¤òÄ´ºº¤¹¤ëÃæ¡¢ÆÃÌ¿·¸¤¬ÁÜºº¤¹¤ëÎ©¤Æ¤³¤â¤ê»ö·ï¤È´ØÍ¿¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¡£°ìÊý¡¢Ï»³Ñ¤¬±é¤¸¤ë´Õ¼±¤ÎÊÆÂô¼é¤Ï¡¢¡ØÁêËÀseason15¡Ù¤Ç¤Ï·Ù»¡³Ø¹»¤Î¶µ´±¤Ë½¢¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢1Ç¯Á°¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò°·¤¦º£²ó¤ÎÂè13¡¦14ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢²æ¤¬¿È¤Î¹Ô¤¯Ëö¤ò°Æ¤¸¤ÆÆÃÌ¿·¸¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤È·è¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ä¤¤¼ê¤òÂß¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦´Õ¼±»þÂå¤ÎÊÆÂô¤¬¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î°á¾Ø¤ò¤Þ¤È¤Ã¤ÆÍÉ¤ìÆ°¤¯»Ñ¤¬¡Ä¡Ä¡£
¤Þ¤¿¡¢Á°¸åÊÔ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï1Ç¯Á°¤Î»ö·ï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿ù²¼±¦µþ¡Ê¿åÃ«Ë¡Ë¤Î¸½ÁêËÀ¡¢´§¾ëÏË¡ÊÈ¿Ä®Î´»Ë¡Ë¤Ï¤Þ¤ÀË¡Ì³¾Ê¤«¤é½Ð¸þ¤Î¿ÈÊ¬¡£¿À¸Í¤È¤Ï¤Þ¤ÀÌÌ¼±¤¬¤Ê¤¤°ìÊý¡¢ÊÆÂô¤È¤Ï¡¢ÏË¤¬ÊÆÂô¤òñÙ¤·¤¿¤È¤¤¤¦²áµî¤«¤é³Î¼¹¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê4¿Í¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¿Í¼ÁÎ©¤Æ¤³¤â¤ê»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¡£¤Û¤«¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤¬ÁÛÁü¤¹¤é¤·¤Ê¤¤¡¢»ö·ï¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ëÁÈ¿¥Åª¤Ê°Ç¤òßÕ¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¡Ø·à¾ìÈÇIV¡Ù¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë»ö·ï¤Ë´Ø¤ï¤ë¡¢·Ù»¡ÁÈ¿¥¤ÎÂçÊª¿ÍÊª¤Î±Æ¤¬¡Ä¡Ä!?
2¿Í¤Ï¡¢1Ç¯Á°¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò2½µÏ¢Â³¤ÎÁ°¸åÊÔ¤ÇÉÁ¤¯Âè13ÏÃ¡Ê2·î1Æü¡Ë¤È¡¢Âè14ÏÃ¡Ê2·î8Æü¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ÆÃÌ¿·¸¤¬ÄÉ¤¦ÆæÂ¿¤äÆ¾ë»ö·ï¤ÎÁÜºº¤ËÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢2·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡ØÁêËÀ-·à¾ìÈÇIV-¡Ù¤Ø¤ÎÉÛÀÐ¤È¤Ê¤ëÍ×ÁÇ¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤ë¤È¡¢·à¾ìÈÇ¤ò¤è¤ê°ìÁØ³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
º£²ó¡¢µÚÀî¤¬±é¤¸¤ë¿À¸Í¤Ï¡¢·Ù»¡Ä£Ä¹´±´±Ë¼ÉÕ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Âç²ÏÆâ½Õ¼ù¼óÀÊ´Æ»¡´±¡Ê¿ÀÊÝ¸ç»Ö¡Ë¤«¤é¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê°ÍÍê¤Ç¡¢¤¢¤ë¿ÍÊª¤òÄ´ºº¤¹¤ëÃæ¡¢ÆÃÌ¿·¸¤¬ÁÜºº¤¹¤ëÎ©¤Æ¤³¤â¤ê»ö·ï¤È´ØÍ¿¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¡£°ìÊý¡¢Ï»³Ñ¤¬±é¤¸¤ë´Õ¼±¤ÎÊÆÂô¼é¤Ï¡¢¡ØÁêËÀseason15¡Ù¤Ç¤Ï·Ù»¡³Ø¹»¤Î¶µ´±¤Ë½¢¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢1Ç¯Á°¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò°·¤¦º£²ó¤ÎÂè13¡¦14ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢²æ¤¬¿È¤Î¹Ô¤¯Ëö¤ò°Æ¤¸¤ÆÆÃÌ¿·¸¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤È·è¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ä¤¤¼ê¤òÂß¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦´Õ¼±»þÂå¤ÎÊÆÂô¤¬¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î°á¾Ø¤ò¤Þ¤È¤Ã¤ÆÍÉ¤ìÆ°¤¯»Ñ¤¬¡Ä¡Ä¡£
¤Þ¤¿¡¢Á°¸åÊÔ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï1Ç¯Á°¤Î»ö·ï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿ù²¼±¦µþ¡Ê¿åÃ«Ë¡Ë¤Î¸½ÁêËÀ¡¢´§¾ëÏË¡ÊÈ¿Ä®Î´»Ë¡Ë¤Ï¤Þ¤ÀË¡Ì³¾Ê¤«¤é½Ð¸þ¤Î¿ÈÊ¬¡£¿À¸Í¤È¤Ï¤Þ¤ÀÌÌ¼±¤¬¤Ê¤¤°ìÊý¡¢ÊÆÂô¤È¤Ï¡¢ÏË¤¬ÊÆÂô¤òñÙ¤·¤¿¤È¤¤¤¦²áµî¤«¤é³Î¼¹¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê4¿Í¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¿Í¼ÁÎ©¤Æ¤³¤â¤ê»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¡£¤Û¤«¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤¬ÁÛÁü¤¹¤é¤·¤Ê¤¤¡¢»ö·ï¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ëÁÈ¿¥Åª¤Ê°Ç¤òßÕ¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¡Ø·à¾ìÈÇIV¡Ù¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë»ö·ï¤Ë´Ø¤ï¤ë¡¢·Ù»¡ÁÈ¿¥¤ÎÂçÊª¿ÍÊª¤Î±Æ¤¬¡Ä¡Ä!?