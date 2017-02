女性らしい発色と質感で、大人気なイヴ・サンローランのヴォリュプテシリーズ!

そんなYSLのヴォリュプテシリーズから、新しくヴォリュプテティントインバームが登場しました♪

YSL ヴォリュプテティントインバームは海外でも既に大注目されているリップで、ブログやSNSをとっても賑わせています!

ずーっと気になっていたヴォリュプテティントインバーム、先行発売で遂にゲットしたので、みなさんにも早速ご紹介しますね

まずは、パッケージとデザイン!

パッケージは今までと変わらず、イヴサンローランンのロゴが真ん中に入った、可愛らしいデザインです

中身を見てみると...

とってもかわいい唇マークが!

リップの中心に埋め込まれている唇マークは、金太郎飴のようにどれだけリップを使ってもそのまま♪

2015年に発売されたディオールのアディクトリップスティックも、真ん中にロゴが埋め込まれたデザインでちょっぴり似ています。

そして、このYSLのヴォリュプテティントインバームに埋め込まれた唇マーク...

実は、この唇マーク部分がティントになっていて、今までのヴォリュプテシリーズ以上に色持ちを良くしてくれるんです!

デザインもかわいい上に色持ちもいいだなんて、本当にとっても優秀なリップですよね☆

このYSLのヴォリュプテティントインバームの優秀なところは、それだけではありません!

なんと、唇マークの外側には保湿成分が今まで以上に含まれていて、しっとりツヤツヤの質感にしてくれるんです

乾燥や色落ちを気にすることなく、かわいい発色と質感がずーっと楽しめちゃうなんて、最高ですよね♪

これまでのリップティントといえば、オイルやシロップタイプなどでしたが、もう今はリップスティックの時代!

プチプラで人気なオペラのティントオイルルージュも、リップスティックタイプのリップティントでとっても人気ですよね☆

ムラになったりはみ出したりすることがないので、鏡を取り出したりゆっくり塗っている時間がない時でも、サッと綺麗にお直しができちゃいます♪

今回、私がご紹介するヴォリュプテティントインバームはこちら!

No.3 Call Me Rose

No.6 Touch Me Red

No.8 Catch Me Orange

代表的なピンク、オレンジ、レッドのリップカラーを3つ選んでみました☆

No.3Call Me Rose

3番のCall Me Roseはとってもナチュラルな発色で、唇にさりげない血色感と透明感をプラスしてくれます。

YSLのヴォリュプテティントインバームは、保湿力もバッチリなので、3番のカラーはリップクリームのように使うことが出来ます☆

No.6 Touch Me Red

6番のTouch Me Redは、ナチュラルで使いやすい赤リップ♪

ティントの部分のピンクと、ヴォリュプテティントインバームに共通するしっとりとした質感のおかげで、透明感のあるレッドに発色します。

どんな方にも似合うカラーなので、赤リップが苦手という方にもおすすめです☆

No.8Catch Me Orange

8番のCatch Me Orangeは、オレンジ色なのですがティントの部分がピンク色なので、程よいコーラルピンクに発色します♪

イエローベースの私の肌にはとても良く合って、肌を綺麗に見せてくれました

いかがでしたか?

もう既にYSLのリップを持っている方にも、まだ持っていないという方にも絶対おすすめしたい商品です

塗るたびに香る、マンゴーの香りもとっても癒されます

リップのお悩みを全部解決してくれる、YSLのヴォリュプテティントインバーム。是非店頭で試してみて下さいね♪

【Not sponsored】この記事はライターや編集部が購入したコスメの紹介です。

