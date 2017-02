米映画サイトThe Playlistが、2017年1月10日までに公開されたミュージカル映画のベスト50を発表した。往年の名作が上位にランクインするなか、第74回ゴールデングローブ賞では同賞映画部門史上初の7部門制覇を達成し、アカデミー賞史上最多タイとなる14ノミネートを果たすなど賞レースの大本命に名乗りをあげている、ライアン・ゴズリング、エマ・ストーン共演、デイミアン・チャゼル監督作「ラ・ラ・ランド」が、14位に食い込んだ。

同サイトは、「ラ・ラ・ランド」を「輝かしくもほろ苦く、独創的で、魅力的で、現代的なミュージカル映画」であるとし、ブロードウェイミュージカル原作ではなく映画として構築されている点や、オリジナル楽曲を使用している点を高く評価。さらに、「ゴズリングとストーンのパフォーマンスの完全な勝利」と主演の2人の演技を称えている。

また、選出した50作品うち、第3位の「シェルブールの雨傘」(フランス・ドイツ合作)、第35位の「ダウンタウン物語」(イギリス※舞台はアメリカ)、第43位の「ONCE ダブリンの街角で」(アイルランド)、第45位の「オリバー!」(イギリス)、第48位の「チキ・チキ・バン・バン」(イギリス)以外の45作品がアメリカ映画であることにふれ、ミュージカル映画は非常にアメリカ的なものであると分析している。

ベスト50は以下の通り。

1.「雨に唄えば」(1952)

2.「オール・ザット・ジャズ」(79)

3.「シェルブールの雨傘」(64)

4.「ウエスト・サイド物語」(61)

5.「キャバレー(1971)」(71)

6.「オズの魔法使」(39)

7.「美女と野獣(1991)」(91)

8.「マイ・フェア・レディ」(64)

9.「ヘドウィグ・アンド・アングリーインチ」(2001)

10.「サウンド・オブ・ミュージック」(1965)

11.「有頂天時代(1936)」(36)

12.「巴里のアメリカ人」(51)

13.「メリー・ポピンズ」(64)

14.「ラ・ラ・ランド」(2016)

15.「ファニー・ガール」(1968)

16.「トップ・ハット」(35)

17.「ショウ・ボート(1951)」(51)

18.「ジャングル・ブック(1967)」(67)

19.「ダンサー・イン・ザ・ダーク」(2000)

20.「スタア誕生(1954)」(1954)

21.「夢のチョコレート工場」(71)

22.「グリース」(78年)

23.「カラミティ・ジェーン」(53)

24.「踊る大紐育」(49)

25.「Cabin in the Sky」(43)

26.「魔法にかけられて」(2007)

27.「ファントム・オブ・パラダイス」(1974)

28.「紳士は金髪がお好き」(52)

29.「若草の頃」(44)

30.「上流社会」(56)

31.「カルメン(1954)」(54)

32.「四十二番街」(33)

33.「世界中がアイ・ラヴ・ユー」(96)

34.「シカゴ」(2002)

35.「ダウンタウン物語」(1976)

36.「ヤンキー・ドゥードゥル・ダンディ」(42)

37.「The Music Man」(62)

38.「ビートルズがやって来る ヤア!ヤア!ヤア!」(64)

39.「恋の手ほどき(1958)」(58)

40.「サウスパーク/無修正映画版」(99)

41.「リトル・ショップ・オブ・ホラーズ」(86)

42.「王様と私」(56)

43.「ONCE ダブリンの街角で」(2006)

44.「ザ・マペッツ」(11)

45.「オリバー!」(1968)

46.「野郎どもと女たち」(55)

47.「ストーミー・ウェザー」(44)

48.「チキ・チキ・バン・バン」(68)

49.「Pennies from Heaven」(81)

50.「バンド・ワゴン(1953)」(53)