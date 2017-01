映画『オーシャンズ』シリーズ最新作、『オーシャンズ8(原題)』(2018年公開予定)のビジュアルが1日、初お披露目された。

ジョージ・クルーニー、ブラッド・ピット、マット・デイモンら豪華スターが共演し、世界中で大ヒットを記録した『オーシャンズ』シリーズ。最新作では、女性犯罪集団がニューヨークを舞台に犯罪劇を繰り広げる。

キャストには、オスカー女優サンドラ・ブロックやケイト・ブランシェット、同じくオスカー女優で『プラダを着た悪魔』や『マイ・インターン』で知られるアン・ハサウェイ、『英国王のスピーチ』などでアカデミー助演女優賞に2回ノミネートされているヘレナ・ボナム・カーター、さらに、ミンディ・カリング、サラ・ポールソン、そして音楽界からはグラミー賞アーティストのリアーナ、アジア系アメリカ人ラッパーのオークワフィナら女性スターたちが共演。まさに女性版犯罪ドリームチームとなる。

今回公開された写真は、『オーシャンズ8」の名の通り、メンバー8人が勢ぞろいした場面写真。スタイリッシュなファッションでNYの象徴でもある地下鉄に乗っているメンバーの写真だが、デビー・オーシャン(サンドラ・ブロック)が各メンバーを集め、NYで行われるセレブが集まるチャリティーパーティーのメットガラで悪だくみを画策する内容となっている。

なお、この多くのスター女優陣をまとめる監督は、大ヒット映画『ハンガー・ゲーム」のゲイリー・ロス監督。そして、『オーシャンズ』シリーズの監督である、スティーブン・ソダーバーグもプロデューサーとして参加している。

Warner Bros. Pictures' and Village Roadshow Pictures' first look at "Ocean's 8" from one of New York City's most iconic locales: the subway. In Summer 2018, the tide will turn as (L-r) Debbie Ocean (SANDRA BULLOCK) attempts to pull off the heist of the century at New York City's star-studded annual Met Gala. Her first stop is to assemble the perfect crew: Lou (CATE BLANCHETT); Nine Ball (RIHANNA); Amita (MINDY KALING); Constance (AWKWAFINA); Rose (HELENA BONHAM CARTER); Daphne Kluger (ANNE HATHAWAY); and Tammy (SARAH PAULSON).