スクウェア・エニックスは、PS4ソフト『ファイナルファンタジーXII ザ ゾディアック エイジ』の発売日を明かしました。PS2に登場した『FF』シリーズ12作目をベースに、キャラクターやカットシーンを含む映像を高画質にリマスター化する『ファイナルファンタジーXII ザ ゾディアック エイジ』。また、ローディングの短縮やオートセーブ機能なども用意されており、より遊びやすくなる一作として登場します。1月31日に行われた『FF30thオープニングセレモニー』にて、本作を2017年7月13日に発売すると発表。価格は6,800円(税抜)です。この夏には、装いを新たにした『FFXII』をPS4で楽しめることでしょう。FFXII ザ ゾディアック エイジ 加藤さんクポ!FFXIIのHD版クポ!! 発売日 2017.7.13 が決定クポ〜〜〜!吉田明彦さんの新イラストも公開クポ! #FF30th pic.twitter.com/eFgivr3KI8— FINAL FANTASY公式(雑談) (@FF25TH_JP) 2017年1月31日(C) 2006,2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.ILLUSTRATION:c2006 YOSHITAKA AMANO■関連リンク