▽日本サッカー協会(JFA)は31日、高校サッカー選抜候補メンバーを発表した。なお、選考合宿が2月5日~7日にかけて静岡県内で行われる。

▽今回の候補メンバーには、FC東京に加入したGK廣末陸(青森山田高校/3年)、サンフレッチェ広島に加入したMF松本泰志(昌平高校/3年)、セレッソ大阪加入のMF大山武蔵(札幌大谷高校/3年)らが選ばれている。

▽また、高校サッカー選手権で初優勝を果たした青森山田高校の黒田剛監督がチームを率い、候補メンバーには5人が選出。準優勝の前橋育英高校からも最多タイの5名が選ばれている。

▽なお、廣末、松本に加えDF阿部海大(東福岡高校/2年)がJリーグキャンプ参加のために合宿は不参加。大山、MF杉山弾斗(市立船橋高校/2年)、FW安藤瑞季(長崎総科大附属高校)の3名はU-18日本代表のスペイン遠征参加のため合宿は不参加となる。

▽高校選抜は2月18日(土)に行われるFUJI XEROX SUPER CUP 2017の「NEXT GENERATION MATCH」でU-18Jリーグ選抜と対戦する。今回発表された候補メンバーは以下のとおり。

◆高校選抜候補メンバー

GK

1.廣末陸(青森山田高/3年/FC東京)※

2.月田啓(前橋育英高/3年)

3.深谷圭佑(帝京長岡高/3年)

4.山ノ井拓己(静岡学園高/3年)

DF

5.橋本恭輔(青森山田高/3年)

6.三國スティビアエブス(青森山田高/3年)

7.松田陸(前橋育英高/2年)

8.渡邊泰基(前橋育英高/2年)

9.阿部海大(東福岡高/2年)※

10.佐藤瑶大(駒澤大高/3年)

11.和田大樹(尚志高/3年)

12.常盤悠(尚志高/3年)

MF

13.杉山弾斗(市立船橋高/2年)※

14.住永翔(青森山田高/3年)

15.大塚諒(前橋育英高/3年)

16.鍬先祐弥(東福岡高/3年)

17.持井響太(滝川第二高/3年)

18.西田直也(駒澤大高/2年)

19.金子大毅(市立船橋高/3年)

20.薬真寺孝弥(長崎総科大附高/3年)

21.鳥海芳樹(桐光学園高/3年)

22.松本泰志(昌平高/3年/サンフレッチェ広島)※

23.大山武蔵(札幌大谷高/3年/セレッソ大阪)※

FW

24.鳴海彰人(青森山田高/3年)

25.飯島陸(前橋育英高/2年)

26.長粼達也(佐野日大高/3年)

27.宮崎純真(山梨学院高/1年)

28.安藤瑞季(長崎総科大附高/2年)※

29.伊藤龍生(米子北高/3年)

30.町野修斗(履正社高/2年)

※は合宿不参加