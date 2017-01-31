▽日本サッカー協会(JFA)は31日、高校サッカー選抜候補メンバーを発表した。なお、選考合宿が2月5日~7日にかけて静岡県内で行われる。



▽今回の候補メンバーには、FC東京に加入したGK廣末陸(青森山田高校/3年)、サンフレッチェ広島に加入したMF松本泰志(昌平高校/3年)、セレッソ大阪加入のMF大山武蔵(札幌大谷高校/3年)らが選ばれている。



▽また、高校サッカー選手権で初優勝を果たした青森山田高校の黒田剛監督がチームを率い、候補メンバーには5人が選出。準優勝の前橋育英高校からも最多タイの5名が選ばれている。



▽なお、廣末、松本に加えDF阿部海大(東福岡高校/2年)がJリーグキャンプ参加のために合宿は不参加。大山、MF杉山弾斗(市立船橋高校/2年)、FW安藤瑞季(長崎総科大附属高校)の3名はU-18日本代表のスペイン遠征参加のため合宿は不参加となる。



▽高校選抜は2月18日(土)に行われるFUJI XEROX SUPER CUP 2017の「NEXT GENERATION MATCH」でU-18Jリーグ選抜と対戦する。今回発表された候補メンバーは以下のとおり。



◆高校選抜候補メンバー



GK



1.廣末陸(青森山田高/3年/FC東京)※



2.月田啓(前橋育英高/3年)



3.深谷圭佑(帝京長岡高/3年)



4.山ノ井拓己(静岡学園高/3年)



DF



5.橋本恭輔(青森山田高/3年)



6.三國スティビアエブス(青森山田高/3年)



7.松田陸(前橋育英高/2年)



8.渡邊泰基(前橋育英高/2年)



9.阿部海大(東福岡高/2年)※



10.佐藤瑶大(駒澤大高/3年)



11.和田大樹(尚志高/3年)



12.常盤悠(尚志高/3年)



MF



13.杉山弾斗(市立船橋高/2年)※



14.住永翔(青森山田高/3年)



15.大塚諒(前橋育英高/3年)



16.鍬先祐弥(東福岡高/3年)



17.持井響太(滝川第二高/3年)



18.西田直也(駒澤大高/2年)



19.金子大毅(市立船橋高/3年)



20.薬真寺孝弥(長崎総科大附高/3年)



21.鳥海芳樹(桐光学園高/3年)



22.松本泰志(昌平高/3年/サンフレッチェ広島)※



23.大山武蔵(札幌大谷高/3年/セレッソ大阪)※



FW



24.鳴海彰人(青森山田高/3年)



25.飯島陸(前橋育英高/2年)



26.長粼達也(佐野日大高/3年)



27.宮崎純真(山梨学院高/1年)



28.安藤瑞季(長崎総科大附高/2年)※



29.伊藤龍生(米子北高/3年)



30.町野修斗(履正社高/2年)



※は合宿不参加

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