2014年に公開されたハリウッド版『ゴジラ』の新作『GODZILLA ゴジラ』。2019年全米公開予定の続編『Godzilla:King of Monsters(原題)』に、賞レースを沸かしているNetflixの話題のオリジナルドラマ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』の名子役ミリー・ボビー・ブラウンが主演するという。Deadlineやcomicbook.comなどが伝えた。あらすじや詳細は不明だが、ゴジラだけでなくモスラ、ギドラ、そしてラドンも登場すると伝えられている『Godzilla:King of Monsters(原題)』。当初、新シリーズ第1弾を監督したギャレス・エドワーズがメガホンを取る予定だったが、降板を受けて映画『クランプス 魔物の儀式』(未・16)のマイケル・ドハティ監督にバトンが手渡された。出演が決まったミリーは米俳優組合(SAG)賞授賞式でのEntertainment Tonightとのインタビューで、「出演できて嬉しい。監督と意気投合したの。彼とは素晴らしい面談ができたわ。監督が大好きよ。私にとって最初の長編映画になるから本当にワクワクしてる」とハリウッド大作に出演できる喜びを語った。詳細は話せないとのことで、役柄についても明らかになっていない。SAG賞では『ストレンジャー・シングス 未知の世界』で、他のキャストと共にドラマ部門の最優秀演技アンサンブル賞を受賞したミリー。同ドラマでは不思議な超能力を持った少女イレブンを演じている。『Godzilla:King of Monsters(原題)』は2019年3月22日(現地時間)より全米公開予定。レジェンダリー・ピクチャーズとワーナー・ブラザースの一大映画プロジェクトの一環となり、先に公開されるトム・ヒドルストン主演『キングコング:髑髏島の巨神』(3月25日日本公開)とのクロスオーバーとなる『Godzilla vs. Kong(原題)』(2020年5月29日全米公開予定)へと続く。