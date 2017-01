ハリウッド俳優の加盟する映画俳優組合が運営し、俳優同士がその功績を称え合う、全米映画俳優組合賞(SAG賞)。アカデミー賞やゴールデン・グローブ賞が映画関係者や記者団体の投票で決められるのに対し、同じ俳優によって選出される同賞は、最も名誉ある賞の一つとされる。1月29日(日)、第23回全米映画俳優組合賞の結果が発表された。

TV部門は過去2年、受賞者の多くが同じ顔ぶれだったが、今年のドラマ部門では新作が健闘。『ストレンジャー・シングス 未知の世界』が作品賞に相当するアンサンブル賞に輝き、『ザ・クラウン』が男優賞と女優賞を獲得した。一方のコメディ部門では、アンサンブル賞を『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』が3年連続で受賞。男優賞、女優賞はウィリアム・H・メイシー(『シェイムレス 俺たちに恥はない』)、ジュリア・ルイス=ドレイファス(『Veep/ヴィープ』)にそれぞれ贈られた。

ミニシリーズ・テレビ映画部門については、各賞を総なめにした『アメリカン・クライム・ストーリー/O・J・シンプソン事件』のサラ・ポールソンがまたもや栄冠を手にしたが、男優賞はサラの共演者(コートニー・B・ヴァンス、スターリング・K・ブラウン)らを抑えて、『オール・ザ・ウェイ JFKを継いだ男』でジョンソン大統領を演じたブライアン・クランストンに贈られた。そして、テレビスタント・アンサンブル賞は『ゲーム・オブ・スローンズ』が6年連続受賞を果たしている。

TVの部の受賞者は以下の通り。

【男優賞】(ミニシリーズ・テレビ映画部門) - Outstanding Performance by a Male Actor in a Miniseries or Television Movie

・リズ・アーメッド 『ナイト・オブ・キリング 失われた記憶』

・スターリング・K・ブラウン 『アメリカン・クライム・ストーリー/O・J・シンプソン事件』

★ブライアン・クランストン 『オール・ザ・ウェイ JFKを継いだ男』

・ジョン・タートゥーロ 『ナイト・オブ・キリング 失われた記憶』

・コートニー・B・ヴァンス 『アメリカン・クライム・ストーリー/O・J・シンプソン事件』

【女優賞】(ミニシリーズ・テレビ映画部門) - Outstanding Performance by a Female Actor in a Miniseries or Television Movie

★サラ・ポールソン 『アメリカン・クライム・ストーリー/O・J・シンプソン事件』

・ケリー・ワシントン 『アニタ 〜世紀のセクハラ事件〜』

・フェリシティ・ハフマン 『アメリカン・クライム』

・ブライス・ダラス・ハワード 『ブラック・ミラー』

・オードラ・マクドナルド 『Lady Day at Emerson's Bar & Grill(原題)』

【男優賞】(ドラマ部門) - Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series

・ラミ・マレック 『MR. ROBOT/ミスター・ロボット』

・ケヴィン・スペイシー 『ハウス・オブ・カード 野望の階段』

・スターリング・K・ブラウン 『This Is Us(原題)』

★ジョン・リスゴー 『ザ・クラウン』

・ピーター・ディンクレイジ 『ゲーム・オブ・スローンズ』

【女優賞】(ドラマ部門) - Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series

・ミリー・ボビー・ブラウン 『ストレンジャー・シングス 未知の世界』

★クレア・フォイ 『ザ・クラウン』

・ウィノナ・ライダー 『ストレンジャー・シングス 未知の世界』

・タンディ・ニュートン 『ウエストワールド』

・ロビン・ライト 『ハウス・オブ・カード 野望の階段』

【男優賞】(コメディ部門) - Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series

・タイ・バーレル 『モダン・ファミリー』

★ウィリアム・H・メイシー 『シェイムレス 俺たちに恥はない』

・ジェフリー・タンバー 『トランスペアレント』

・アンソニー・アンダーソン 『black-ish(原題)』

・タイタス・バージェス 『アンブレイカブル・キミー・シュミット』

【女優賞】(コメディ部門) - Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series

・ウゾ・アドゥーバ 『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』

・エリー・ケンパー 『アンブレイカブル・キミー・シュミット』

★ジュリア・ルイス=ドレイファス 『Veep/ヴィープ』

・ジェーン・フォンダ 『グレイス&フランキー』

・リリー・トムリン 『グレイス&フランキー』

【アンサンブル賞】(ドラマ部門) - Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series

・『ダウントン・アビー』

・『ゲーム・オブ・スローンズ』

・『ザ・クラウン』

★『ストレンジャー・シングス 未知の世界』

・『ウエストワールド』

【アンサンブル賞】(コメディ部門) - Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series

・『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則』

・『black-ish(原題)』

★『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』

・『Veep/ヴィープ』

【テレビスタント・アンサンブル賞】 - Outstanding Action Performance by a Stunt Ensenmble in a Comedy or Drama Series

★『ゲーム・オブ・スローンズ』

・『デアデビル』

・『ルーク・ケイジ』

・『ウォーキング・デッド』

・『ウエストワールド』

(海外ドラマNAVI)