第23回全米映画俳優組合賞、『ストレンジャー・シングス』やブライアン・クランストンが受賞
ハリウッド俳優の加盟する映画俳優組合が運営し、俳優同士がその功績を称え合う、全米映画俳優組合賞（SAG賞）。アカデミー賞やゴールデン・グローブ賞が映画関係者や記者団体の投票で決められるのに対し、同じ俳優によって選出される同賞は、最も名誉ある賞の一つとされる。1月29日（日）、第23回全米映画俳優組合賞の結果が発表された。
TV部門は過去2年、受賞者の多くが同じ顔ぶれだったが、今年のドラマ部門では新作が健闘。『ストレンジャー・シングス 未知の世界』が作品賞に相当するアンサンブル賞に輝き、『ザ・クラウン』が男優賞と女優賞を獲得した。一方のコメディ部門では、アンサンブル賞を『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』が3年連続で受賞。男優賞、女優賞はウィリアム・H・メイシー（『シェイムレス 俺たちに恥はない』）、ジュリア・ルイス＝ドレイファス（『Veep／ヴィープ』）にそれぞれ贈られた。
ミニシリーズ・テレビ映画部門については、各賞を総なめにした『アメリカン・クライム・ストーリー／O・J・シンプソン事件』のサラ・ポールソンがまたもや栄冠を手にしたが、男優賞はサラの共演者（コートニー・B・ヴァンス、スターリング・K・ブラウン）らを抑えて、『オール・ザ・ウェイ JFKを継いだ男』でジョンソン大統領を演じたブライアン・クランストンに贈られた。そして、テレビスタント・アンサンブル賞は『ゲーム・オブ・スローンズ』が6年連続受賞を果たしている。
TVの部の受賞者は以下の通り。
【男優賞】(ミニシリーズ・テレビ映画部門) - Outstanding Performance by a Male Actor in a Miniseries or Television Movie
・リズ・アーメッド 『ナイト・オブ・キリング 失われた記憶』
・スターリング・K・ブラウン 『アメリカン・クライム・ストーリー／O・J・シンプソン事件』
★ブライアン・クランストン 『オール・ザ・ウェイ JFKを継いだ男』
・ジョン・タートゥーロ 『ナイト・オブ・キリング 失われた記憶』
・コートニー・B・ヴァンス 『アメリカン・クライム・ストーリー／O・J・シンプソン事件』
【女優賞】(ミニシリーズ・テレビ映画部門) - Outstanding Performance by a Female Actor in a Miniseries or Television Movie
★サラ・ポールソン 『アメリカン・クライム・ストーリー／O・J・シンプソン事件』
・ケリー・ワシントン 『アニタ 〜世紀のセクハラ事件〜』
・フェリシティ・ハフマン 『アメリカン・クライム』
・ブライス・ダラス・ハワード 『ブラック・ミラー』
・オードラ・マクドナルド 『Lady Day at Emerson's Bar & Grill（原題）』
【男優賞】(ドラマ部門) - Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
・ラミ・マレック 『MR. ROBOT／ミスター・ロボット』
・ケヴィン・スペイシー 『ハウス・オブ・カード 野望の階段』
・スターリング・K・ブラウン 『This Is Us（原題）』
★ジョン・リスゴー 『ザ・クラウン』
・ピーター・ディンクレイジ 『ゲーム・オブ・スローンズ』
【女優賞】(ドラマ部門) - Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series
・ミリー・ボビー・ブラウン 『ストレンジャー・シングス 未知の世界』
★クレア・フォイ 『ザ・クラウン』
・ウィノナ・ライダー 『ストレンジャー・シングス 未知の世界』
・タンディ・ニュートン 『ウエストワールド』
・ロビン・ライト 『ハウス・オブ・カード 野望の階段』
【男優賞】(コメディ部門) - Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
・タイ・バーレル 『モダン・ファミリー』
★ウィリアム・H・メイシー 『シェイムレス 俺たちに恥はない』
・ジェフリー・タンバー 『トランスペアレント』
・アンソニー・アンダーソン 『black-ish（原題）』
・タイタス・バージェス 『アンブレイカブル・キミー・シュミット』
【女優賞】(コメディ部門) - Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
・ウゾ・アドゥーバ 『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』
・エリー・ケンパー 『アンブレイカブル・キミー・シュミット』
★ジュリア・ルイス＝ドレイファス 『Veep／ヴィープ』
・ジェーン・フォンダ 『グレイス＆フランキー』
・リリー・トムリン 『グレイス＆フランキー』
【アンサンブル賞】(ドラマ部門) - Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
・『ダウントン・アビー』
・『ゲーム・オブ・スローンズ』
・『ザ・クラウン』
★『ストレンジャー・シングス 未知の世界』
・『ウエストワールド』
【アンサンブル賞】(コメディ部門) - Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
・『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則』
・『black-ish（原題）』
★『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』
・『Veep／ヴィープ』
【テレビスタント・アンサンブル賞】 - Outstanding Action Performance by a Stunt Ensenmble in a Comedy or Drama Series
★『ゲーム・オブ・スローンズ』
・『デアデビル』
・『ルーク・ケイジ』
・『ウォーキング・デッド』
・『ウエストワールド』
（海外ドラマNAVI）