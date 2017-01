蛇口をひねれば、安全できれいな水が出る国、日本。しかし、浄水器を利用したり、市販の水やミネラルウォーターを飲んでいる方も多いのではないでしょうか。あなたは水道水を飲んでいますか? 全国のリスナーに調査しました。YES!! 71.3%NO!! 28.7%(回答数:373票)この「日本全国サラリーマン実態調査」は、ごくごく普通であくまで平均的な45歳のサラリーマン安部礼司が、トレンドの荒波に揉まれる姿と、それでも前向きに生きる姿を描いた、TOKYO FMのラジオドラマ「NISSAN あ、安部礼司 - BEYOND THE AVERAGE - 」のサイトにて行われました。僕の町は、隣町の水より塩素臭くなく、美味しいので飲んでますよ。(むうのお父さんさん 男性 43歳 石川県)田舎なので水道水とはいえ全く問題ありません! 知り合いの家など、いまだに井戸水だけで生活してますよ(^-^)(ナイス30’sさん 男性 36歳 宮城県)浄水器を付けているので、浄水器経由で飲んでます。特に嫌なイメージはないのですが、歳も歳なので、なるべく体を労わってあげようと思っています。(たつしさん 男性 40歳 岡山県)水道水飲んでますよ。薬を飲むときぐらいしか水道水は飲みませんが、島原だから普通は湧き水を飲んでます。(E50さん 男性 47歳 長崎県)もちろんイエスです。水を買って飲むという感覚がありません。都会ではそうなのかもしれませんが、自然豊かな日光の水は最高です!!(日光仮面ライダーさん 男性 42歳 栃木県)仕事が水道屋さんですからね。飲まないわけにはいきません! いや、でもホント、近年の水道水の水質はかなり向上してますよ。昔のイメージにとらわれず、一度お試しあれ!(とっくんさん 男性 44歳 岐阜県)住んでいる所がかなり田舎なんで、水道水=地下水です。20代の頃に研修で1年間大阪で過ごしましたが、水道水の不味さにビックリしました。(TOYさん 男性 43歳 徳島県)地域によります。(かずぼうさん 男性 48歳 長野県)浄水器を通した水しか飲みません。体にいいとか悪いとかではなく、習慣になってしまったからです。(ヤッシーさん 男性 44歳 大阪府)近くに名水100選の場所があるので、山まで汲みにいっています。水道水はよっぽどのことがない限り飲まないです。(にっすぃーさん 男性 41歳 栃木県)そのまま飲むことはなく、必ず沸騰させたあとに飲んでいます。昔はガブガブ飲んでいたんですけどね……。(かるやんさん 男性 39歳 静岡県)外国と違って、飲んでもお腹を壊すことはないとわかっていても飲まないですね。薬もミネラルウォーターで飲みます。(TK2さん 男性 44歳 兵庫県)簡易浄水器を通しています。建物が古く、配管がね〜。(マーチンさん 男性 48歳 東京都)カルキ臭いのがだめなんで。(茨城だっぺさん 男性 45歳 茨城県)調理には使います。飲み水としては使うことはあまりないです(..)(がっちゃんさん 女性 27歳 大分県)震災以後、水の備蓄がてら、ミネラルウォーターを箱で買うようになりました。(おたけさん 男性 40歳 福島県)<番組概要>番組名:「NISSAN あ、安部礼司 - BEYOND THE AVERAGE - 」放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国37局ネット放送日時:毎週日曜17:00〜17:55番組Webサイト: http://www.tfm.co.jp/abe/