朝食やランチに。都内でグラノーラが食べられるおすすめカフェ3選

ELLE cafe @ Omotesando AM8時からやっているので、仕事の前にヨーグルト食べに行って来ました🍓 ギリシャヨーグルトかコヨヨーグルトを選べるので、コヨにしました♡ コヨはココナッツミルクヨーグルト♡とっても美味しかったです♡ . . フルーツヨーグルトグラノーラ 1296円 . . #ellecafe#elle#cafe#coyo#yogurt#fruit#granola#healty#food#カフェ巡り#yummy#yum#カフェめぐり#morning#breakfast#😋#ヨーグルト#🍓#teatime#foodporn#tbt#表参道#instagood#foodpics#グラノーラ#onthetable#coconut

A photo posted by @lunapicsxx on Jan 24, 2017 at 4:47am PST