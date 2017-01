今年もバーガーフェスを開催します!開催期間は2017年1月7日(土)から2月28日(火)までの2ヶ月間。T.Y.HARBOR、SMOKEHOUSE、初参加crisscrossの3店舗同時開催です。バーガーをオーダーするともらえるビールチケット🎫では、次回来店時にクラフトビールなど1杯と交換できます。Our annual BURGER FEST is here! This year, T.Y.HARBOR, SMOKEHOUSE and crisscross will be participating from Saturday, January 7 to Tuesday, February 28, 2017!During the event, receive one free beer ticket for every burger order! Use the ticket on your next visit for a glass of craft beer. #バーガーフェス #バーガー #クラフトビール #ビール #TYハーバー #スモークハウス #クリスクロス #天王洲 #原宿 #キャットストリート #表参道 #ハンドクラフト #タイソンズアンドカンパニー #メイドイントウキョウ #burgerfest #2017 #burger #craftbeer #beer #tyharbor #tyharborbrewery #smokehouse #crisscross #tennoz #harajuku #catstreet #omotesando #tysonsandcompany #handcraft #madeintokyo

