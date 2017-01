Googleが公開している「think with Google」。Google自身が検索データを分析して、さまざまな記事を公開している。





Googleの検索キーワードは、世の中のトレンドを知るうえで貴重なデータだ。このため、さまざまな調査・分析に使われることが多い。今回紹介するのも、そうしたサイトの1つ。ただし、分析して記事を書いているのがGoogle自身である点がユニークだ。いろいろな切り口で世の中のトレンドが分析されているので、特にビジネスパーソンには役立つのではないだろうか。インターネットは、企業活動にも大きな変化をもたらした。特に大きく変わった分野の1つが、広告・マーケティングだ。今では、・サイト上でのユーザーの動き・検索サイトで検索されるキーワード・TwitterのつぶやきやFacebookの投稿など、インターネット上のあらゆる活動データが収集・分析されて、広告・マーケティングに活かされるようになった。中でも特に影響力が大きいのがGoogleだ。Googleで検索されたキーワードを調べれば、世の中のトレンドが見えてくる。実際に、Googleトレンドを使えば、任意のキーワードを入力して、検索数の推移を確認できる。自社の商品やサービスをGoogleトレンドで調べれば、人気の推移も見えてくるわけだ。こうした中、Googleが「think with Google」というサイトを公開している。これは、Googleの検索データをGoogle自身が分析し、さまざまな切り口で記事にまとめたサイトだ。たとえば「検索データから見るインバウンド旅行トレンド」という記事には、次のような内容が書かれている。・中国語、韓国語では「東京」よりも「大阪」の検索量が多い。・英語の検索ではトップ10に「広島」「銀座」「埼玉」「横浜」がランクインしている。・旅行関連検索の約40%はモバイルから行われ、アジア太平洋地域だとその比率は約55%。観光関連の企業はもちろん、訪日外国人向けの商品やサービスを提供している企業にとっても参考になる記事だ。また、「Googleの検索トレンドから見る日本を取り巻く留学事情」という記事では、次のような分析が行われている。・日本における「留学」関連の検索数はOECD諸国の中で最も多い。・MBA留学は、海外よりも国内大学の検索数が多い。・大学名の検索数ランキング(海外からの検索)で、アジアの主要大学のうち東京大学は第9位。日本人の海外留学者数は2004年をピークに減少している。このため、若者の内向き志向を指摘するメディアも多いが、じつは「留学」関連の検索数は日本が最も多いというデータを見ると、別の視点も必要になるのでは、と思ったりする。どの記事も、文章ととともに検索データが表やグラフで表現されているので、とてもわかりやすい。データ分析レポートのお手本のような記事ばかりだ。「think with Google」は、企業の広告・マーケティング担当者向けの印象が強いが、世の中のトレンドを調べたり、ビジネスのヒントを探したりしている人にとっても、とても有益なサイトだと思う。ぜひチェックしてほしい。なお、Googleは同じ「think with Google」という名前で、指定したWebサイトのモバイル対応や表示速度を調べるサイトも公開している(英語のみ)。名前は同じだが、URLも内容も異なっているので注意したい。井上健語(フリーランスライター)