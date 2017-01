ガンズ・アンド・ローゼズの来日公演でサポートアクトを務めたBABYMETALとMAN WITH A MISSION(マンウィズ)が、ガンズメンバーと並ぶところをSNSで公開した。その姿にそれぞれのファンから「なんか泣けてきた」「夢の舞台、お疲れ様でした」といったコメントが寄せられている。米ロックバンド、ガンズ・アンド・ローゼズのジャパンツアーが1月21日の京セラドーム大阪公演よりスタート、22日に神戸ワールド記念ホール、25日に横浜アリーナ、28日・29日にさいたまスーパーアリーナと続く。そのうち大阪、神戸、横浜、さいたま(29日)にBABYMETAL、さいたま(28日)でマンウィズがサポートアクトを務めた。25日の横浜アリーナ公演後に、『BABYMETAL(BABYMETAL_JAPAN)ツイッター』でBABYMETALの3人がギタリストのスラッシュとベーシストのダフ・マッケイガンと並ぶレアショットを公開した。夢のコラボが「スラッシュさんかっこよかった〜!」「最愛ちゃん由結ちゃんすぅちゃんお疲れ様! めっちゃ力強くてかっこよかったよ!」「なんか泣けてきた」と反響を呼んでいる。また、マンウィズが28日にさいたまスーパーアリーナ公演を終えて『MAN WITH A MISSION(mwamjapan)ツイッター』でスラッシュと並び「Dreams do come true」とツイートしている。「夢は叶う!!! 凄いです。おめでとうございます!」「スラッシュもMWAMもゴリゴリにイカしてましたね!」と感想が見受けられるなか、会場でガンズファンのお兄さん達が「マンウィズ? よく知らない」と言いつつライブ後に「カッコいいな!! あと最後の子(リブちゃん)可愛い!」と心を掴まれていたとの情報も寄せられた。ガンズ・アンド・ローゼズのメンバーも日本を代表するバンド2組を目の当たりにして燃えたのではないだろうか。機会があれば海外でのコラボも期待したい。出典:https://twitter.com/babymetal_japan出典:https://twitter.com/mwamjapan(TechinsightJapan編集部 真紀和泉)