〔高温・融雪注意〕あす30日は関東で4月並みの暖かさか 山沿いでは融雪に注意(1/29) 〔高温・融雪注意〕あす30日は関東で4月並みの暖かさか 山沿いでは融雪に注意(1/29)

あす30日昼前にかけて、前線を伴った低気圧が日本海から日本の東海上へ進む見込みです。この低気圧や前線に向かって暖かい空気が流れ込むため、あす30日は関東地方では各地で気温が上がり、広い範囲で4月並みの気温が予想されています。

また、この気温の上昇で、山沿いの雪の多い地域では雪解けが進む見通しです。雪の多い地域では、雪解けによる土砂災害・河川の増水・低地の浸水、なだれや屋根からの落雪に注意が必要です。



■あす30日の見通し

【関東地方 主な地点の予想最高気温】

20度 横浜(4月下旬並み)

18度 東京(4月中旬並み)

17度 千葉(4月上旬並み)

16度 さいたま(4月上旬並み)

15度 水戸(4月上旬並み)、宇都宮(3月下旬並み)、前橋(3月下旬並み)



【東京の1月の最高気温記録】〔気象庁、1876(明治9)年以降〕

1位 22.6度(1969(昭和44)年1月27日、1882(明治15)年1月31日)

3位 22.1度(1916(大正5)年1月23日)

4位 21.3度(1929(昭和4)年1月15日)

5位 21.0度(1960(昭和35)年1月5日)

6位 20.9度(1937(昭和12)年1月6日)

7位 20.3度(1908(明治41)年1月13日)

8位 20.2度(1957(昭和32)年1月27日)

9位 20.1度(1957(昭和32)年1月15日)

10位 19.9度(1996(平成8)年1月15日)



■気象注意報(29日17:30現在)

【なだれ注意報】※いずれも各道県の山沿いなど雪の多い地域

・北海道(空知地方)、栃木県、群馬県、新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、滋賀県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県



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