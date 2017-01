(C)T-ARTS / syn Sophia / エイベックス・ピクチャーズ / タツノコプロ / キングオブプリズム PH 製作委員会

劇場アニメ「KING OF PRISM PRIDE the HERO」に登場する、プリズムスター養成校・エーデルローズ生10名による初のユニットシングル発売が決定した。

同作は、人気アイドルアニメ「プリティーリズム」のテレビシリーズ第3期「プリティーリズム・レインボーライブ」に登場した、神浜コウジ、速水ヒロ、仁科カヅキによる男性ユニット「Over The Rainbow」を主人公として描く「KING OF PRISM」シリーズの新作。前作「KING OF PRISM by PrettyRhythm」ではOver The Rainbowの3人が、4年に1度開催される「PRISM KING CUP」に向けて奮闘するさまが描かれたが、今作ではついに同大会が開幕する。

ユニットシングルは、5地域の上映劇場で発売される劇場限定盤5種と、店頭などで一般販売される全国盤5種の全10形態が発売。劇場限定盤、全国盤ともに、速水ヒロと涼野ユウ、一条シンと十王院カケル、神浜コウジと鷹梁ミナト、仁科カヅキと香賀美タイガ、太刀花ユキノジョウと西園寺レオによる5ユニットそれぞれの楽曲に加え、全シングル共通のオーディオドラマが収録される。価格はいずれも1200円(税抜き)。

4月26日に発売される劇場限定盤は、劇場の所在地域ごとに異なるユニットのCDがリリースされる。北海道・東北地区が速水ヒロと涼野ユウ、関東・甲信越地区が一条シンと十王院カケル、中部・東海地区が神浜コウジと鷹梁ミナト、近畿・中四国地区が仁科カヅキと香賀美タイガ、九州・沖縄地区が太刀花ユキノジョウと西園寺レオによるユニットに焦点を当てた内容となる。「ご当地ビーチシリーズユニット前売り券連動イラスト」ジャケット仕様で、「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」先行試写会招待抽選シリアルコードも封入される。

一方、5月24日リリースの全国盤には、ユニットの組み合わせやビーチの行き先を決めるまでを描くオーディオドラマが追加収録される。こちらは、劇場限定盤とは異なる「ご当地ビーチシリーズユニット前売り券連動イラスト」ジャケット仕様で、「ビーチでふたりの撮り下ろしツーショット」アナザージャケットも封入予定。

「KING OF PRISM PRIDE the HERO」は、6月10日から東京・新宿バルト9、神奈川・横浜ブルク13ほか全国公開。