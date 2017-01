映画『マッドマックス 怒りのデス・ロード』のマックス役で知られるトム・ハーディが、フランスのディズニーランド・パリでミッキーマウスと対面し笑顔を見せた。海外メディアJust JaredやGQ.comが報じている。Just Jaredによれば、トムは現在公開中の『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』を含む『スター・ウォーズ』シリーズのセレブレーション・イベント『Season Of The Force(原題)』のオープン記念ゲストとして、ディズニーランド・パリに来場したとのこと。マックスや、『ダークナイト ライジング』のベインなど、硬派な役で知られるトムだが、ミッキーや『スター・ウォーズ』シリーズに登場するキャラクターと一緒に撮影した記念写真では、にっこり笑顔を見せている。『Season Of The Force(原題)』は、3月26日まで開催中。オープン記念イベントには、トムとともに、イギリスの歌手オリー・マーズ、『ハリー・ポッター』シリーズのフリットウィック先生役で知られるワーウィック・デイヴィスも来場していた。