今や、小中学生の憧れの職業とも言われるユーチューバー“YouTuber”。

人気どころになるとチャンネル登録の数も膨大ですが、10万人を超えた人に「YouTube」ロゴの入った黒い箱が届いたそうです。

いったい中身は何なのでしょうか。

After 6 years & a lot of giving up, YouTube surprised me with this!



箱を開けると、まずレターが入っています。

文面は、クリエイターとして10万人のチャンネル登録者数に達したことを称え、このまま100万人を目指してがんばってくださいと言う内容。

そしてその下には……。



なんと「YouTube」のシルバーボタン。

ほとんどの人がそこまでの登録者数に届くことはないので、知られぬまま終わるようです。

[画像を見る]

ちなみに、これが送られてきた海外の男性は6年ほどかかったとのこと。

人気のチャンネルを持っている人には、ちょっとしたモチベーションになりますね。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●ねえ、これって10万を超えた人全員に贈られるの?



↑(投稿者)そうだよ。そして100万人になったらゴールドらしい。



↑きっと1000万人になったら宇宙の秘密がアンロックされるんだな。



↑(投稿者)違う。「ダイヤモンド」のボタンが贈られる。

[画像を見る]



↑その人は1000万にもの登録者がいるというのに、今まで一度も見たことはない。



●クールだな。10万再生数でさえも多いのに、チャンネル登録者が10万人だなんて!



↑(投稿者)ありがとう。



●おめでとう! 自分はまだ登録者1000人のブロンズを待っているところだ。



↑ブロンズは1万じゃないのか。



●おめでとう!

質問があるんだけど。たった33の動画だけで、チャンネル登録者数がそれだけ達したの? あるいはほかにプライベートのもある? 33の動画だけで10万人の登録者はすごいと思う。自分はまだ4000人だけど、何かアドバイスはある?



↑(投稿者)そうだよ、たった33だけだ。でも正直に言うとたった5つで14万人の登録者を得た。

アドバイスをすると、どの動画が一番再生数が多いかを調べて、同じタイプのコンテンツばかりを作ることかな。成功しているYouTubeチャンネルはみんな同じタイプのコンテンツばかりを作っている。(多様な番組というのはない)

そしていろいろ試してみるのがいいとおもう。自分も試している。



YouTubeをやっている人は多いものの、人気どころとなるとほんの一握り。

こうした記念品は励みになりますね。