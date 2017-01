・ nekotama♡ バレンタインディスプレイ♡ ・ 実はスクラップの教室のnekotamacropという、ふざけた屋号があります(笑) この名前…。 かれこれ5年ほどまえから あるけど、スクラップブッキングの生徒さんも知らん人多かったりする…( ̄▽ ̄) 今更やけど、オサレに変更したいなと考え中…。 ・ このバレンタインディスプレイ♡ カメラマンさんの所にレンタルに行きます〜♡ ・ 新たにガーランド作りました♡ 使ってもらえるのが楽しみ( ⸝⸝⸝⁼̴́◡⁼̴̀⸝⸝⸝)♡ ・ #バレンタイン#valentine#バレンタインディスプレイ#ディスプレイ#ハンドメイド#ママカメラマン#レンタル#nekotama#撮影会#キッズ撮影会#子供撮影会#バレンタイン撮影会

