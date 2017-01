注目その1

1フロアわずか2戸、

約200坪の超高級住宅

注目その2

タワー自体が反り返る

DNAの二重らせん構造

注目その3

23,000本の植栽で、

建物全体が“ひとつの庭園”に

自然を都市生活と融合させる

新たな住まいの定義となる?

Licensed material used with permission by VINCENT CALLEBAUT ARCHITECTURES,(Facebook),(Twitter)