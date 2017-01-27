いいぞ、もっとやれ！ 動物園同士が「うちの子かわいいでしょ」と自慢合戦
アメリカの動物園・水族館が『#CuteAnimalTweetOff（かわいい動物をつぶやく）』というハッシュタグをつけて、動物たちを自慢しあっています。
ネット民から「夢中になりすぎて仕事にならない」「癒されるぅ」と話題を呼んでいるブームは一体…？
その挑戦、受けて立つ！
きっかけは、ワシントンD.C.の『スミソニアン国立動物園』が、２０１７年１月２１日に仲間入りしたハイイロアザラシの赤ちゃんをTwitter上で公開したことでした。
We welcomed a gray seal pup Jan. 21. The pup appears to be nursing, moving & bonding well w/ mom. https://t.co/l0Bzu7g8ek #Squee pic.twitter.com/nEhuJe6vBk— National Zoo (@NationalZoo) 2017年1月25日
このつぶやきを目にしたサラ・ヒルさんが、バージニア水族館に対して「そっちの番よ」とコメントをつけてつぶやいたところ、水族館側は即座に反応。
『#challengeaccepted（その挑戦受けて立つ）』とハッシュタグをつけて、館内で暮らすカワウソとミサゴの写真を公開しました。
@SarahJanetHill #challengeaccepted We see @NationalZoo 's seal pup, and raise an otter/osprey combo. pic.twitter.com/D9zDWXxuDb— Virginia Aquarium (@VAAquarium) 2017年1月25日
これに気づいたスミソニアン国立動物園は、負けじとオランウータンの写真で応戦し、バージニア水族館もウミガメの赤ちゃんの写真で対抗するなど、自慢合戦が勃発！
なんとそこに、他の動物園・水族館も自参戦し始めたことで『#CuteAnimalTweetOff』がブームとなった…というわけです。
自慢合戦には、テキサス州のサンアントニオ動物園や、コロラド州のデンバー動物園、ワシントン州のシアトル水族館など、アメリカ各地の動物園・水族館が参加しています。
早速その一部をご紹介します。
クイーンズ動物園代表・プーズー
@VAAquarium @phillyzoo @ZooATL @BronxZoo @SarahJanetHill Ahem, the world's smallest deer checking in for the #cuteanimaltweetoff. #pudu pic.twitter.com/b4sZbQTz56— Queens Zoo (@thequeenszoo) 2017年1月25日
アトランタ動物園代表・パンダの赤ちゃん
@SarahJanetHill @VLMuseum @BronxZoo @sandiegozoo @sfzoo @phillyzoo @PhoenixZoo @zoomiami We're always down for a #cuteanimaltweetoff! pic.twitter.com/hmkYOLBjrx— Zoo Atlanta (@ZooATL) 2017年1月25日
ロサンゼルス動物園代表・なまけもの
I got here as fast as I could... #cuteanimaltweetoff pic.twitter.com/wPWHHoPaS1— Los Angeles Zoo (@LAZoo) 2017年1月25日
ジョージア水族館代表・アシカ
@NatlAquarium @TNAquarium @SarahJanetHill @MontereyAq What's cuter than a sea lion boop? #CuteAnimalTweetOff pic.twitter.com/w8tLtiN3sc— Georgia Aquarium (@GeorgiaAquarium) 2017年1月25日
プロスペクトパーク動物園（ニューヨーク）代表・レッサーパンダ
.@thequeenszoo @VAAquarium @phillyzoo @ZooATL @BronxZoo @SarahJanetHill Don't forget about red pandas! #cuteanimaltweetoff pic.twitter.com/yahLY82caq— Prospect Park Zoo (@prospectparkzoo) 2017年1月25日
みんなかわいい、みんな優勝！こんな自慢合戦だったら、いつまでも続いて欲しい！
ぜひ日本国内の動物園・水族館も参加してほしい、このブーム。かわいい動物たちに癒されたい人は、ぜひ『#CuteAnimalTweetOff』で検索してみてください♪
[文／grape編集部]