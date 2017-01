映画『トランスフォーマー』の俳優シャイア・ラブーフが現地時間26日、20日に第45回大統領に就任したドナルド・トランプに反発するアートプロジェクトを実施中に逮捕されたという。New York Timesなどが伝えた。過去にも挑発的な行動や軽犯罪で逮捕されたことがあるシャイア。他のアーティストとコラボし、ニューヨーク・クイーンズの動画専門美術館「ミュージアム・オブ・ムービング・イメージ」で、「He Will Not Divide Us(彼に分裂させられない)」というスローガンが書かれた壁に設置されたカメラに向かい、参加者が「He Will Not Divide Us」と繰り返し言うというたアートイベントを実施した。トランプ大統領の任期中は、参加者の様子が24時間ライブストリーム配信されるという。New York Timesによると、シャイアは参加者の1人の男性と口論になり、男性のマフラーを引っ張り、その過程で男性の顔をひっかいたと、担当刑事は話しているそうだ。男性は入院するほどのケガではなかったという。軽犯罪と迷惑行為で逮捕されたシャイアは留置されず、4月4日(現地時間)にニューヨーク市刑事裁判所に出頭するよう指示されたという。