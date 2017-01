日本時間の1月25日未明、Appleが開発者向けにiOS 10.3のベータ版を公開。2016年12月に発売されたワイヤレスイヤフォン「AirPods」のありかを探すことができる機能「Find My AirPods」(AirPodsを探す)が追加されていることが明らかとなり、話題を呼んでいる。耳の穴に挿すだけの「AirPods」は左右を繋ぐケーブルがなく、紛失への危惧が絶えない。米ニュースサイト「9to5Mac」によれば、この機能はiOSにもともとある「Find My iPhone」(iPhoneを探す)に追加され、iCloudにサインインしているiOS端末が、Bluetooth接続しているAirPodsを探してくれるというもの。AirPodsがBluetoothの通信範囲内にあれば、画面に表示される地図およびAirPodsから発せられる音で確認でき、音は左右別々に鳴らすことも可能。ただし探してくれるのはあくまでもBluetoothの通信範囲内なので、AirPodsが圏外にある場合や電池切れの場合、最後に端末との接続が確認できた場所の表示になるようだ。Twitterでは、「これはいいなw」「あー、そういう機能要りそうだ」と期待の声があがる。また、以前App Storeで似たような機能のアプリがリリースされたものの、公開から数日で削除された事件があったことから、「AirPods を探すサードパーティアプリがストアから消されてアップルが提供するからだと思ったらまぁ予想通りだよね」「なるほど。だから AirPods を探すアプリがストアから削除されたのか」「(、・ω・)、 ストアから、AirPodsを探すアプリを削除した理由はこれか」と、公式機能の登場を予想していたというユーザーも多い。一方で、「ただ、"AirPodsを探す"はどの程度役に立つかは謎“Apple Watchを探す"は外で落とした時実質ほぼ検出不能だったしね」という慎重論も。ニュースサイト「MacRumors」などによると、iOS 10.3にはこれ以外にも、Siriが支払い情報の確認に対応できるようになる「Siri Kit」の搭載、9.7インチまでのiPadユーザー向けに片手操作用のキーボードが用意される、などの機能が盛り込まれているという。iOS 10.3の正式なリリース時期はまだ明らかにされていないが、昨年iOS 9.3が3月にリリースされたことを考えると、今回も3月あたり?(花賀 太)【関連リンク】■AirPods - Apple(日本)http://www.apple.com/jp/airpods/■Apple releases Find My AirPods feature for locating lost earbuds in iOS 10.3 beta | 9to5Machttps://9to5mac.com/2017/01/24/find-my-airpods-ios-10-3/■What's New in iOS 10.3: Find My AirPods, APFS File System, New Apple ID Setting and More | MacRumorshttp://www.macrumors.com/2017/01/24/whats-new-in-ios-10-3/※コラムの内容は、R25スマホ情報局から一部抜粋したものです※一部のコラムを除き、R25スマホ情報局では図・表・写真付きのコラムを掲載しております。