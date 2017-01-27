¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ËÂ£¤ê¤¿¤¤¥Á¥ç¥³¥ì¥·¥Ô50Áª♡ËÜÌ¿¡¢Í§¥Á¥ç¥³¡¢¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤â¢ö
°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡£Ã¯¤Ë¤É¤ó¤Ê¥Á¥ç¥³¤òÅÏ¤½¤¦¤«¡¦¡¦¡¦¡£¹Í¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤â¥É¥¥É¥¡õ¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÜÌ¿¤Î¤¢¤Î¿Í¤Ë¤Ï¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥±¡¼¥¡¢Í§Ã£¤Ë¤Ï¥Á¥ç¥³¥¯¥Ã¥¡¼¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¤Ï¥Ø¥ë¥·¡¼¥Á¥ç¥³¡£º£²ó¤Ï¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¿Íµ¤¥Á¥ç¥³¥ì¥·¥Ô¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£Â£¤ëÁê¼ê¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Á¥ç¥³¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú ¸µ¤Îµ»ö¤ò¸«¤ë ¡Û
ËÜÌ¿¤Ë¤Ï¥Ï¡¼¥È¤Î·Á¤Ç♡¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ÎËÜÌ¿¥ì¥·¥Ô
¢£ ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¼êºî¤ê❤¥Ï¡¼¥È¤¿¤Ã¤×¤ê´ÊÃ±¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¹¥Õ¥ì
¡ÚºàÎÁ¡Û
¡¦ÇöÎÏÊ´¡§20g
¡¦º½Åü¡§30g
¡¦¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¡§25g
¡¦µíÆý¡§100ml
¡¦Íñ¡§1¸Ä
¡¦º½Åü¡Ê¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥óÍÑ¡Ë¡§Å¬ÎÌ
¸«¤¿ÌÜ¤â¤«¤ï¤¤¤¯¡¢Ì£¤â´Å¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¥Ï¡¼¥È·¿¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¹¥Õ¥ì¤Ï¡¢ËÜÌ¿¤Ë¤³¤½¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í♡¥¹¥Õ¥ì¤òÍÆ´ï¤´¤È¤«¤ï¤¤¤¯¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¡£
¢£ ¥×¥Æ¥£¥Ï¡¼¥È¥±¡¼¥♡·¿È´¤¤Çºî¤ë´ÊÃ±¥Á¥ç¥³¥±¡¼¥
¡ÚºàÎÁ¡Û
¡¦Íñ¡§3¸Ä
¡¦º½Åü¡§85g
¡¦ÇöÎÏÊ´¡§75g
¡¦¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¡§15g
¡¦ÈÄ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡§1¡Á2ËçÊ¬¤ª¹¥¤ß¤Ç
¡¦À¸¥¯¥ê¡¼¥à¡Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¡Ë¡§Å¬ÎÌ
Å·ÈÄ¤Ç¾Æ¤¤¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸À¸ÃÏ¤ò¥¯¥Ã¥¡¼·¿¤Ç¥Ï¡¼¥È¤Ë¡£°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥±¡¼¥¤Ç¤¹¡£ÈÄ¥Á¥ç¥³¤ò¥¹¥×¡¼¥ó¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æºï¤Ã¤Æ¤Î¤»¤ë¤È¤ª¤·¤ã¤ì¡£
ÈÄ¥Á¥ç¥³¤òÍÏ¤«¤·¤Æ¸Ç¤á¤ë¤À¤±¡ª´ðËÜ¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥ì¥·¥Ô
¢£ ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡Á¼êºî¤ê¥Á¥ç¥³¡Á
¡ÚºàÎÁ¡Û
¡¦ÈÄ¥Á¥ç¥³¡§¿ôËç
¡¦¥¿¥ë¥È·¿¡§¿Í¿ôÊ¬
¡¦¥«¥é¡¼¥¹¥×¥ì¡¼¡§Å¬ÎÌ
ÈÄ¥Á¥ç¥³¤òÍÏ¤«¤·¤Æ¡¢¥¿¥ë¥È·¿¤ËÆþ¤ì¤Æ¸Ç¤á¤ë¤À¤±¤Î´ÊÃ±¥Á¥ç¥³¡£¥«¥é¡¼¥¹¥×¥ì¡¼¤Ç¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ì¤Ð¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥¥å¡¼¥È¡£
¢£ ´ÊÃ±¢öÍÏ¤«¤·¤Æº®¤¼¤ë¤À¤±♡2ÁØ¤¬³Ú¤·¤á¤ëÈþÌ£¤·¤¤¥Á¥ç¥³
¡ÚºàÎÁ¡Û
¡¦ÈÄ¥Á¥ç¥³¥ß¥ë¥¯¡§185g
¡¦ÈÄ¥Á¥ç¥³¥Û¥ï¥¤¥È¡§70g
¡¦Æ¦Æý¡§Âç¤µ¤¸1
¡¦ÈÄ¥Á¥ç¥³¥ß¥ë¥¯¡§75g
¡¦¥¯¡¼¥Ù¥ë¥Á¥å¡¼¥ë¥Á¥ç¥³¡§¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¡§80g
¡¦¥¯¡¼¥Ù¥ë¥Á¥å¡¼¥ë¥Á¥ç¥³¡§¥³¥¹¥¿¥ê¥«¥Ö¥ì¥ó¥É¡§80g
¡¦¾þ¤ê¥Á¥ç¥³¡¢¥¤¥Á¥´¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ê¤É
¥Á¥ç¥³¥°¥ß¤ä¥Þ¡¼¥Ö¥ë¥Á¥ç¥³¤òÍÏ¤«¤·¤¿¥Á¥ç¥³¤Ëº®¤¼¤Æ¸Ç¤á¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Î¶ñºà¤Î¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤â¥¢¥Ã¥×¢ö
¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ò¤È¼ê´Ö¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥±¡¼¥¥ì¥·¥Ô
¢£ ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Á¥ç¥³¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¡¡¡Á¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°ÍÑ¥Á¥ç¥³¤Ç¼ê·Ú¤Ë¡ù
¡ÚºàÎÁ¡Û
¡¦Íñ¡§3¸Ä
¡¦º½Åü¡§85g
¡¦ÇöÎÏÊ´¡§75g
¡¦¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¡§15g
¡¦¥Á¥ç¥³À¸¥¯¥ê¡¼¥à¡Ê¥Û¥¤¥Ã¥×ºÑ¤ß¤Î¤â¤Î¤Ê¤É¡§Å¬ÎÌ
¡¦¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡§Å¬ÎÌ
¡¦¾þ¤ê¡Ê»ÔÈÎ¤Î¤â¤Î¤Ç¤â¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤â¡Ë¡§¤ª¹¥¤ß¤Ç
¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¤Ë¥Á¥ç¥³¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¡¢³°¤Ï¥Ñ¥ê¥Ã¤ÈÃæ¤Ï¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ë¡£
¢£ ¤Õ¤ó¤ï¤ê¥«¥Ã¥×¥±¡¼¥de¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥×¥Á¥®¥Õ¥È?
¡ÚºàÎÁ¡Û
¡¦Íñ¡§2¸Ä
¡¦º½Åü¡§55g
¡¦ÇöÎÏÊ´¡§45g
¡¦¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¡§15g
¡¦¥Ð¥¿¡¼¡ÊÍÏ¤«¤·¤Æ»ÈÍÑ¡Ë¡§20g
¡¦¥Ç¥³ÍÑ¥Á¥ç¥³À¸¥¯¥ê¡¼¥à¡§Å¬ÎÌ
¡¦¥Ï¡¼¥È¥Á¥ç¥³ÍÑ¡¡¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡§Å¬ÎÌ
¡¦¥¢¥é¥¶¥ó¡§¤ª¹¥¤ß¤Ç
¡¦¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ê¤É¡§¤ª¹¥¤ß¤Ç
Á´Íñ¤òË¢Î©¤Æ¤¿·Ú¤á¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ç¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤ä¤µ¤·¤¤¥·¥ç¥³¥é¥«¥Ã¥×¥±¡¼¥¡£¥«¥Ã¥×¥±¡¼¥¤Ê¤Î¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈOK¡£
¢£ Ç»¸ü¡ª¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥±¡¼¥
¡ÚºàÎÁ¡Û
¡¦¥«¥¹¥Æ¥é¡§2ÀÚ¤ì
¡¦¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥·¥í¥Ã¥×¡§Å¬ÎÌ
¡¦À¸¥¯¥ê¡¼¥à¡§¾®¤µ¤¸1
¡¦¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¡§Å¬ÎÌ
¡¦¥Þ¥Þ¥ì¡¼¥É¡§Å¬ÎÌ
¡¦¤¯¤ë¤ß¡§4¸Ä
¥¹¥Ý¥ó¥¸¥±¡¼¥¤Î¤«¤ï¤ê¤Ë¥«¥¹¥Æ¥é¤Çºî¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥±¡¼¥¡£¥Á¥ç¥³¥¯¥ê¡¼¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤¹¡£
¢£ ¡Ú¥ì¥·¥Ô¡Û¤·¤Ã¤È¤êÇ»¸ü¡ª¥ß¥Ë¥Á¥ç¥³¥±¡¼¥
¡ÚºàÎÁ¡Û
¡¦¥Ó¥¿¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡§80g
¡¦Ìµ±ö¥Ð¥¿¡¼¡§45g
¡¦Íñ¡§1¸Ä
¡¦µíÆý¡§Âç¤µ¤¸1
¡¦Ê´Îà
¡¦¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥Ñ¥¦¥À¡¼¡§20g
¡¦º½Åü¡§30g
¡¦¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¡§5g
¡¦¥·¥Ê¥â¥ó¥Ñ¥¦¥À¡¼¡§¾®¤µ¤¸1¡¿4
¡¦¥Ê¥Ä¥á¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¡§¾®¤µ¤¸1¡¿8
¡¦±ö¡§¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß
¡¦¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥óÍÑ
¡¦À¸¥¯¥ê¡¼¥à¡§100ml
¡¦º½Åü¡§Âç¤µ¤¸1¡¿2
¡¦¥¤¥Á¥´¡§Å¬ÎÌ
¡¦Ê´Åü¡§Å¬ÎÌ
¥Þ¥Õ¥£¥ó·¿¤Ç¾Æ¤¯Ç»¸ü¤Ê¥Á¥ç¥³¥±¡¼¥¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥¤¥Á¥´¤Ç¥Ç¥³¤Ã¤Æ¤â¡£¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ï¥Ó¥¿¡¼¥¿¥¤¥×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢£ ´ÊÃ±¡ªÍñ¤âµíÆý¤â»È¤ï¤Ê¤¤¡Ö¤ªÆ¦Éå¤Î¥Á¥ç¥³¥±¡¼¥¡×
¡ÚºàÎÁ¡Û
¡¦¾®ÇþÊ´¡§80g
¡¦¥³¥³¥¢¡§40g
¡¦¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¡§¾®¤µ¤¸1
¡¦¸¨¤´¤·Æ¦Éå¡§120g
¡¦¤Æ¤ó¤µ¤¤Åü¡Ê¤ªº½Åü¤Ç¤â²Ä¡Ë¡§60g
¡¦Æ¦Æý¡ÊÀ®Ê¬ÌµÄ´À°¡Ë¡§100ml
¡¦¤Ê¤¿¤ÍÌý¡§50ml
Íñ¤âµíÆý¤â»È¤ï¤Ê¤¤¡¢¤ªÆ¦Éå¤Çºî¤ë¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¥Á¥ç¥³¥±¡¼¥¡£ºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç30Ê¬¾Æ¤¯¤À¤±¤Î´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Î¥«¥ì¤ä¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£
¢£ ËâË¡¤Î¥±¡¼¥¡ú¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥±¡¼¥
¡ÚºàÎÁ¡Û
¡¦¡ùÍñ²«¡§4¸Ä
¡¦¡ùº½Åü¡§25g
¡¦ÍÏ¤«¤·¥Ð¥¿¡¼¡ÊÍ±ö¡Ë¡§50g
¡¦µíÆý¡§300cc
¡¦ÇöÎÏÊ´¡§80g
¡¦¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¡ÊÌµÅü¡Ë¡§20g
¡¦¥Ð¥Ë¥é¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¡§¾¯¡¹
¡¦¡úÍñÇò¡§4¸Ä
¡¦¡úº½Åü¡§75g
º®¤¼¤Æ¾Æ¤¯¤À¤±¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥±¡¼¥¤Ç¤¹¤¬¡¢¾Æ¤¾å¤¬¤ê¤Ï¤Ê¤ó¤È£³¤Ä¤ÎÁØ¤Ë¡ª°ìÅÙ¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÌ£¤È¿©´¶¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥á¥ì¥ó¥²¤òº®¤¼¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¥±¡¼¥¥ì¥·¥ÔÆÃ½¸¤Ï¤³¤Á¤é¤â¡ö
http://kurashinista.jp/feature/detail/1413
http://kurashinista.jp/feature/detail/1414
¤ä¤ï¤é¤«¤¤¿©´¶¤¬Ì¥ÎÏ¢ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥È¥ê¥å¥Õ¤Î¥ì¥·¥Ô
¢£ ¿©´¶¤¬³Ú¤·¤¤♫ ¤ê¤ó¤´¤È¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤Î´ÊÃ±¡ö¥È¥ê¥å¥Õ¢ö
¡ÚºàÎÁ¡Û
¡¦¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡ÊÈÄ¥Á¥ç¥³¡Ë¡§3Ëç
¡¦À¸¥¯¥ê¡¼¥à¡§60cc
¡¦¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¡§2¸Ä
¡¦¤ê¤ó¤´¡§1¡¿4¸Ä
¡¦¥Ð¥¿¡¼¡§Âç¤µ¤¸1¡¿2
¡¦¤¤Óº½Åü¡§Âç¤µ¤¸1
¡¦¥ì¥â¥ó½Á¡§¾¯¡¹
¡¦¥·¥Ê¥â¥ó¥Ñ¥¦¥À¡¼¡§¾¯¡¹
¡¦Ê´Åü¡§Å¬ÎÌ
¡¦¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¡ÊÌµÅü¡Ë¡§Å¬ÎÌ
¥È¥ê¥å¥Õ¤ÎÃæ¤Ë³ÑÀÚ¤ê¤Î¤ê¤ó¤´¼Ñ¤È¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ê¤ó¤´¥·¥ã¥ê¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬¿·Á¯¢ö
¢£ ¥é¥à¥ì¡¼¥º¥ó¡õ¥Ó¥¹¥±¥Ã¥ÈÆþ¤ê¡ù¥È¥ê¥å¥ÕÉ÷À¸¥Á¥ç¥³¥ì¥·¥Ô
¡ÚºàÎÁ¡Û
¡¦¥¹¥¤¡¼¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡§100g
¡¦À¸¥¯¥ê¡¼¥à¡ÊÆý»éËÃÊ¬35¡Á36¡ó¡Ë¡§50g
¡¦¥Ð¥¿¡¼¡Ê¿©±öÉÔ»ÈÍÑ¡Ë¡§10g
¡¦¥é¥à¥ì¡¼¥º¥ó¡§40g
¡¦¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡§20g
¡¦¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ê»Å¾å¤²ÍÑ¡Ë¡§Å¬ÎÌ
¥é¥à¥ì¡¼¥º¥ó¤òÆþ¤ì¤¿¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¤Ê¥È¥ê¥å¥Õ¡£¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥µ¥¯¥µ¥¯¤ª¤¤¤·¤¤♡
¢£ ¥ª¡¼¥Ö¥óÉÔÍ×¡ªºàÎÁ¤¿¤Ã¤¿¤Î3¤Ä¡ª¥Á¥ç¥³¥ª¥ì¥ª¥È¥ê¥å¥Õ
¡ÚºàÎÁ¡Û
¡¦¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¡§100g
¡¦¥ª¥ì¥ª¥¯¥Ã¥¡¼¡§12Ëç¡Á14Ëç
¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¡§¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°ÍÑ¤ËÅ¬ÎÌ
¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤È¥ª¥ì¥ª¤òº®¤¼¤Æ´Ý¤á¤Æ¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡£¥ì¥â¥ó½Á¿ôÅ©²Ã¤¨¤ë¤È¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿´Å¤µ¤Ë¡£
¹âµé´¶¤¢¤ê¡ù¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ÎÀ¸¥Á¥ç¥³¥ì¥·¥Ô
¢£ ¤â¤é¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¤·¤Ã¤È¤ê³ê¤é¤«À¸¥Á¥ç¥³¡ù
¡ÚºàÎÁ¡Û
¡¦ÈÄ¥Á¥ç¥³¡§100g
¡¦À¸¥¯¥ê¡¼¥à¡§200Õ
¡¦¥é¥à¼ò¡§¾®¤µ¤¸2
¡¦¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¡§Å¬ÎÌ
À¸¥Á¥ç¥³¤Ï¡¢¥é¥à¼ò¤ò²Ã¤¨¤ÆÂç¿Í¤ÎÌ£¤Ë¡£¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÍÏ¤«¤¹²¹ÅÙ¤¬¹â¤¤¤ÈÊ¬Î¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢45¡î¤¯¤é¤¤¤¬Å¬²¹¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó♡¥·¥Ê¥â¥ó¤Î¹á¤ê❤¥¹¥é¥¤¥¹À¸¥Á¥ç¥³
¡ÚºàÎÁ¡Û
¡¦¥¹¥é¥¤¥¹À¸¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡§1ÂÞ¡Ê5Ëç¡Ë
¡¦º½Åü²Û»Ò¡§ÈùÎÌ
¡¦¥¢¥é¥¶¥ó¡§ÈùÎÌ
¡¦¥Ï¡¼¥È¥Á¥ç¥³¡§¾¯¡¹
¡¦¥Ç¥³¥Ú¥ó¡§ÈùÎÌ
¡¦GABAN¥·¥Ê¥â¥ó¥·¥å¥¬¡¼¡ã¥Ñ¥¦¥À¡¼¡ä¡§¾¯¡¹
3Ê¬¤Ç½ÐÍè¤Á¤ã¤¦À¸¥Á¥ç¥³¡£¥¹¥é¥¤¥¹À¸¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¥·¥Ê¥â¥ó¥·¥å¥¬¡¼¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£
¢£ ¥Á¥ç¥³¡ÜÆ¦Éå¤Çºî¤ì¤ëÀäÉÊÀ¸¥Á¥ç¥³¡ª
¡ÚºàÎÁ¡Û
¡¦Æ¦Éå¡§»ÔÈÎ¥Ñ¥Ã¥¯¡Ê150g¡Ë¤Î1¡¿£´¤¯¤é¤¤
¡¦ÈÄ¥Á¥ç¥³¡§1Ëç
¥Á¥ç¥³¤ÈÆ¦Éå¤ÇÀ¸¥Á¥ç¥³¡©¸À¤ï¤Ê¤±¤ì¤ÐÆ¦Éå¤À¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¢ö¡¡¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¢£ ÏÃÂê¤Î¥¹¥é¥¤¥¹À¸¥Á¥ç¥³¤Ç¢ö´ÊÃ±¥ß¥ë¥¯¥ì¡¼¥×
¡ÚºàÎÁ¡Û
¡¦¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¡§100g
¡¦Íñ¡§1¸Ä
¡¦µíÆý¡§200cc
¡¦¥µ¥é¥ÀÌý¡§Âç¤µ¤¸1¡¿2
¡¦À¸¥¯¥ê¡¼¥à¡§180cc
¡¦º½Åü¡§15g¡Á¡Ê¤ª¹¥¤ß¤Ç¡Ë
¡¦¥é¥à¼ò¡Ê¤Ê¤¯¤Æ¤â²Ä¡Ë¡§Âç¤µ¤¸1
¡¦¥¹¥é¥¤¥¹À¸¥Á¥ç¥³¡§1ÂÞ
¥¯¥ì¡¼¥×¡¢À¸¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥¹¥é¥¤¥¹À¸¥Á¥ç¥³¤ò½Å¤Í¤Æºî¤ë´ÊÃ±¥ß¥ë¥¯¥ì¡¼¥×¡£¥Á¥ç¥³¤¬Ç»¸ü¤Ç¤¹¡£
¢£ ¤ªÆ¦Éå¤ÇÂåÍÑ¡ª¥«¥í¥ê¡¼¥ª¥Õ´ÊÃ±À¸¥Á¥ç¥³
¡ÚºàÎÁ¡Û
¡¦Æ¦Éå¡§Å¬ÎÌ
¡¦¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡§Å¬ÎÌ
¢¨¥Á¥ç¥³¤ÈÆ¦Éå¤ÎÎÌ¤Ï1¡§1
À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤òÆ¦Éå¤ÇÂåÍÑ¤·¤¿À¸¥Á¥ç¥³¡£Æ¦Éå¤¬Â¿¤¤¤Û¤É½À¤é¤«¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¥Á¥ç¥³¤ÈÆ¦Éå¤Ï1¡§1¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ê¤éOK¡ª
¥µ¥¯¥Ã¤È¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¯¥Ã¥¡¼
¢£ ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÍ§¥Á¥ç¥³ÂÐºö¡ù´ÊÃ±¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¡Ö»°³Ñ¥Á¥ç¥³¥¯¥Ã¥¡¼¡×
¡ÚºàÎÁ¡Û
¡ã¥¯¥Ã¥¡¼À¸ÃÏ¤Î¾ì¹ç¡ä
¡¦¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¡§200g
¡¦¥Ð¥¿¡¼¿©±öÉÔ»ÈÍÑ¡§60g
¡¦º½Åü¡§20g
¡¦µíÆý¡§20cc
¡ã¥³¥³¥¢À¸ÃÏ¤Î¾ì¹ç¡ä
¡¦¥³¥³¥¢¡õµíÆý¡§³ÆÂç¤µ¤¸1
¡¦¥Á¥ç¥³¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
¡¦¥¬¡¼¥ÊÈÄ¥Á¥ç¥³¥ß¥ë¥¯¡§1Ëç
¡¦¥¬¡¼¥ÊÈÄ¥Á¥ç¥³¥Û¥ï¥¤¥È¡§1Ëç
¡¦¥¢¥é¥¶¥ó¡õ¥¹¥×¥ê¥ó¥¯¥ë¡§Å¬ÎÌ
»°³Ñ·Á¤Î¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥Á¥ç¥³¥¯¥Ã¥¡¼¡£È´¤·¿¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢µíÆý¥Ñ¥Ã¥¯¤Ç´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¢ö¥ª¥¤¥ë¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¡ùÆ¦Æý¤ÎÊÆÊ´¥¯¥Ã¥¡¼
¡ÚºàÎÁ¡Û
¡¦Æ¦Æý¡ÊÂçÆ¦¸Ç·ÁÀ®Ê¬10¡ó°Ê¾å¡Ë¡§100g
¡¦¤¤Óº½Åü¡§40g
¡¦¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥Ñ¥¦¥À¡¼¡§30g
¡¦ÊÆÊ´¡§20g
¡¦±ö¡§¾¯¡¹
¡¦¤ê¤ó¤´¿Ý¡§¾®¤µ¤¸1¡¿2
¡¦¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡§Å¬ÎÌ
¡¦¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥óºàÎÁ¡§Å¬ÎÌ
¥µ¥¯¥µ¥¯¤ÎÊÆÊ´¥¯¥Ã¥¡¼¤Ï¡¢¾®Çþ¡¦Íñ¡¦Æý¡¦¥ª¥¤¥ëÉÔ»ÈÍÑ¡£¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤âÆýÉÔ»ÈÍÑ¤Î¥Á¥ç¥³¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Î¤¢¤ëÊý¤Ë¤ª¥¹¥¹¥á¡£
¢£ ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¢ö¥Ï¡¼¥È¤ò»ý¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥È¤Á¤ã¤ó¥¯¥Ã¥¡¼
¡ÚºàÎÁ¡Û
¡¦¾®ÇþÊ´¡§180g
¡¦¥Ð¥¿¡¼¡§100g
¡¦º½Åü¡§70g
¡¦Íñ²«¡§1¸Ä
¡¦¿©¹È¡ÊÀÖ¡Ë¡§¾¯¡¹
¡¦ÈÄ¥Á¥ç¥³¡§1Ëç
¡¦¥Á¥ç¥³¥Ú¥ó¡Ê¹õ¡¢Çò¡Ë¡§1ËÜ
¡¦¥¢¡¼¥â¥ó¥É¡¢¥¢¥¶¥é¥ó¡§Å¬ÎÌ
¿©¹È¤ÇÀÖ¤¯¿§¤Å¤±¤·¤¿¤«¤ï¤¤¤¤¥¯¥Ã¥¡¼¡£¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤Î¥Ï¡¼¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¾Æ¤¤¹¤®¤ë¤ÈÃã¿§¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¡£
¢£ ´ÊÃ±¡ö¥µ¥¯¥Ã¥Û¥í¤Î¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥Á¥ç¥³¥µ¥Ö¥ì¢ö
¡ÚºàÎÁ¡Û
¡¦ÇöÎÏÊ´¡§130g
¡¦¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥×¡¼¥É¥ë¡§20g
¡¦¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Êº½Åü¤Ê¤·¤Î¤â¤Î¡Ë¡§20g
¡¦¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡§55g
¡¦¥Ð¥¿¡¼¡§60g
¡¦¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¡§50g
¡¦Ìý¡§20g
¡¦¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¹¥é¥¤¥¹¡§Å¬ÎÌ
¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥Á¥ç¥³¥µ¥Ö¥ì¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¤Û¤í¶ì¤Ç¥µ¥¯¥Ã¥Û¥í¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¡£¥é¥Ã¥×¤ÎÈ¢¤Ç»Í³Ñ¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¥ì¥·¥ÔÆÃ½¸¤Ï¤³¤Á¤é¤â¡ö
http://kurashinista.jp/feature/detail/1247
¥ª¡¼¥Ö¥ó¤«¤é¤¤¤¤¹á¤ê♥¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¾Æ¤²Û»Ò
¢£ ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë♡¤·¤Ã¤È¤ê¥Á¥ç¥³¥Ö¥é¥¦¥Ë¡¼¢ö
¡ÚºàÎÁ¡Û
¡¦¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡§100g
¡¦¥Ð¥¿¡¼¡§50g
¡¦Íñ¡§1¸Ä
¡¦º½Åü¡§30g
¡¦ÇöÎÏÊ´¡§20g
¡¦¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¡§¾®¤µ¤¸1¡¿2
¡¦¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¡§5g
¡¦¥Ê¥Ã¥ÄÎà¤ä¤¯¤ë¤ß¡§¤ª¹¥¤ß¤ÇÅ¬ÎÌ
´Å²á¤®¤º¤·¤Ã¤È¤ê¤À¤±¤É½Å¤¯¤Ê¤¤¥Á¥ç¥³¥Ö¥é¥¦¥Ë¡¼¡£100¶Ñ¤Î¥ß¥Ë¥Ñ¥¦¥ó¥É·¿¤Ç¾Æ¤¤¤¿¥«¥ï¥¤¥¤¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£
¢£ ´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¡ª¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ñ¥¤¥Á¥ç¥³¤Îºî¤êÊý
¡ÚºàÎÁ¡Û
¡¦ÎäÅà¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¡§1Ëç
¡¦ÈÄ¥Á¥ç¥³¡§1Ëç
¡¦Ê´º½Åü¡§Å¬ÎÌ
ÎäÅà¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Á¥ç¥³¥Ñ¥¤¡£¤Í¤¸¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥µ¥¯¥µ¥¯¤ª¤¤¤·¤¤¢ö
¢£ ¸ÂÄê¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ö¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡×¤ò»È¤Ã¤¿Âç¿Í¤Ê¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¥·¥ç¥³¥é
¡ÚºàÎÁ¡Û
¡¦¥¯¡¼¥Ù¥ë¥Á¥å¡¼¥ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È ¥¹¥¤¡¼¥È¡§100g
¡¦Ìµ±ö¥Ð¥¿¡¼¡§70g
¡¦ÇöÎÏÊ´¡§40g
¡¦½ã¥³¥³¥¢¡§3¡Á4g
¡¦¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡Ê¿¼Àù¤ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤â²Ä¡Ë ¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½ÈÔ¡§Âç¤µ¤¸2
¡¦¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¡§30g
¡¦Íñ¡§2¸Ä
¡¦¥¬¥ô¥¡¥ë¥Ë¡¼ ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥È¥ê¥å¥Õ ¥³¥³¥¢¡§5¸Ä
¡¦¾þ¤êÍÑÊ´Åü¡§Å¬ÎÌ
¡¦¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¡§¤ª¹¥¤ß¤Ç
²¹¤«¤¯¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¥·¥ç¥³¥é¡£¤È¤í¤ê¤È¥Á¥ç¥³¤¬Ç»¸ü¤Ç¤¹¡£¤ª¹¥¤ß¤Ç¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤òÅº¤¨¤ë¤È°ìÁØ¹ë²Ú¤Ë¡£
¢£ ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¢ö¥Ï¡¼¥È·¿¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Á¥ã¥ó¥¯¥Ô¥¶¡õ»Ä¤Ã¤¿À¸ÃÏ¤Ç¥É¡¼¥Ê¥Ä
¡ÚºàÎÁ¡Û
¡¦¶¯ÎÏÊ´¡§150g
¡¦º½Åü¡§3g
¡¦±ö¡§2g
¡¦µíÆý¡§30cc
¡¦¿å¡§70cc
¡¦Ìµ±ö¥Þ¡¼¥¬¥ê¥ó¡§5g
¡¦¥É¥é¥¤¥¤¡¼¥¹¥È¡§3g
¡¦¥¹¥é¥¤¥¹À¸¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡§3Ëç
¡¦¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¡§Å¬ÎÌ
¡¦¥°¥é¥Î¡¼¥é¡§Å¬ÎÌ
¥Ï¡¼¥È·¿¤Î¥Ô¥¶¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ï¡¢¥¹¥é¥¤¥¹À¸¥Á¥ç¥³¡¦¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¡¦¥°¥é¥Î¡¼¥é¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¿©´¶¤Î¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤Ë¡¢¥°¥é¥Î¡¼¥é¤¬¥«¥ê¥Ã¤È¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£
¼ºÇÔ¤Ê¤·¡ª¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò»È¤Ã¤¿¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥ì¥·¥Ô
¢£ ¥Ü¡¼¥ë£±¤Ä¤Ç¤Ç¤¤ë¡ªHM¤Ëº®¤¼¤Æ¾Æ¤¯¤À¤±¤ÎÄ¶´ÊÃ±¥Ø¥ë¥·¡¼¥±¡¼¥¢ö
¡ÚºàÎÁ¡Û
¡¦¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹Ê´¡§200g
¡¦¸¨¤´¤·Æ¦Éå¡§100g
¡¦Æ¦Æý¡ÊµíÆý²Ä¡Ë¡§50cc
¡¦¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¡ÊÂ¾¤ÎÌý²Ä¡Ë¡§Âç¤µ¤¸1
¡¦¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡§60g
¡¦¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¡§50g
¡¦¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä&¥Ê¥Ã¥Ä¡§50g
¡¦ÈÄ¥Á¥ç¥³1Ëç¡§75g
¡¦¥Ð¥Ë¥é¥Ó¡¼¥ó¥º¡ÊGABAN¡Ë¡§5¥»¥ó¥Á¤¯¤é¤¤
¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ËÆ¦Éå¤ÈÆ¦Æý¤ò¤¤¤ì¤Æº®¤¼¤Æ¾Æ¤¯¤À¤±¡£¥ï¥ó¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º½Åü¤òÆþ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤âÃæ¤Î¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¡¢¥Á¥ç¥³¡¢¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î´ÅÌ£¤Ç½½Ê¬¤ª¤¤¤·¤¤¡£
¢£ ¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹ de ¥Ù¥ê¡¼¤È¥Á¥ç¥³¤Î¥«¥Ã¥×¥±¡¼¥?
¡ÚºàÎÁ¡Û
¡¦Íñ¡§2¸Ä
¡¦º½Åü¡§80g
¡¦µíÆý¡§80cc
¡¦¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ê200g¡Ë¡§1ÂÞ
¡¦¥Ð¥¿¡¼¡§40g
¡¦¡ù¥µ¥é¥ÀÌý¤ò»È¤¦¾ì¹ç¡§30cc
¡¦¡ù¥Á¥ç¥³Ì£¤Ë¤¹¤ë¾ì¹ç¡§¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¡§10g
¡¦»Å¾å¤²
¡¦¥Á¥ç¥³À¸¥¯¥ê¡¼¥à¡Ê¥Û¥¤¥Ã¥×ºÑ¤ß¡Ë¡§Å¬ÎÌ
¡¦¤ª¹¥¤ß¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡§Å¬ÎÌ
¡¦¤ª¹¥¤ß¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¡§Å¬ÎÌ
¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ñ¥µ¤Ä¤¤Ï¡¢¥Ð¥¿¡¼¤òÆþ¤ì¤ë¤ÈÎä¤á¤Æ¤â¤·¤Ã¤È¤ê¤Õ¤Ã¤¯¤é¡£¥µ¥é¥À¥ª¥¤¥ë¤Ç¤âOK¡£
¢£ °ì¸ý¥Á¥ç¥³&¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç´ÊÃ±¥«¥Ã¥×¥±¡¼¥
¡ÚºàÎÁ¡Û
¡¦¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¡§100g
¡¦ÂÀÇò¤´¤ÞÌý¤Þ¤¿¤Ï¥µ¥é¥ÀÌý¡§20g
¡¦Íñ¡ÊL¥µ¥¤¥º¡Ë¡§1¸Ä
¡¦¥·¥Ê¥â¥ó¥·¥å¥¬¡¼¡§Âç¤µ¤¸1
¡¦Ä´À°Æ¦Æý¤Þ¤¿¤ÏµíÆý¡§Âç¤µ¤¸1
¡¦°ì¸ý¥Á¥ç¥³¡§6¸Ä¡Ê30g¡Ë
¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¤È°ì¸ý¥Á¥ç¥³¤ò»È¤Ã¤¿¥«¥Ã¥×¥±¡¼¥¡£¥Á¥ç¥³¤Ï¹Ó¤¯¹ï¤à¤È¡¢¥´¥í¤Ã¤È¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢£ HM¡ß¿æÈÓ´ï¤Ç¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤â¤È¤ì¤Á¤ã¤¦¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é
¡ÚºàÎÁ¡Û
¡¦ÈÄ¥Á¥ç¥³¡§2Ëç¡Ê120g¡Ë
¡¦¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹Ê´¡§150g
¡¦µíÆý¡§80cc
¡¦¥Ð¥¿¡¼¡Êor¥Þ¡¼¥¬¥ê¥ó¡Ë¡§15g
¡¦Íñ¡§1¸Ä
¡¦Ï¡º¬¡Ê¤¹¤ê¤ª¤í¤·¡Ë¡§100g
¡¦Ê´Åü¡§Å¬ÎÌ¡Ê¤¢¤ì¤Ð¡Ë
¿æÈÓ´ï¤Çºî¤ë¡¢¤·¤Ã¤È¤êÇ»¸ü¤Ê¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¡£¤¹¤ê¤ª¤í¤·Ï¡º¬Æþ¤ê¤Ç¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¡£
¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤ò»È¤Ã¤¿¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥ì¥·¥Ô
¢£ ´ÊÃ±¡ª¥Þ¥·¥å¥Þ¥í&¥ª¥ì¥ª¤Ç¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¹¥¤¡¼¥Ä♥
¡ÚºàÎÁ¡Û
¡¦ÈÄ¥Á¥ç¥³¡§100g
¡¦¥Þ¥·¥å¥Þ¥í ¾®Î³¡§30g
¡¦¥ª¥ì¥ª¡§5Ëç
¥ì¥ó¥¸¤Ç¤Ç¤¤ë¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Á¥ç¥³¡£¥Á¥ç¥³¤ÎÃæ¤Ï¥ª¥ì¥ª¤È¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¡£¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤Ï¾®Î³¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡£
¢£ ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¤â¡ª¥ì¥ó¥Á¥ó2Ê¬¤ÇÄ¶´ÊÃ±¡Ö¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥µ¥ó¥É¡×¤Îºî¤êÊý
¡ÚºàÎÁ¡Û
¡¦¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡§8Ëç
¡¦¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¡§4¤Ä
¡¦¥Ê¥Ã¥Ä¡§Å¬ÎÌ
¡¦¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡§Å¬ÎÌ
¡¦ÈÄ¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡Ê¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°ÍÑ¡Ë¡§1¡¿2Ëç
Ä¶´ÊÃ±¤Ê¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥µ¥ó¥É¡£½ÐÍè¤¿¤Æ¤Ï¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤¬¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Õ¤ï¤Õ¤ï¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤Ê¤éÎä¤Þ¤·¤Æ¤«¤é¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¡£
¢£ ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ÎÍ§¥Á¥ç¥³¤Ë¡ª´ÊÃ±¥¯¥é¥ó¥Á¤Î¥í¥ê¥Ý¥Ã¥×¡ª
¡ÚºàÎÁ¡Û
¡¦ÈÄ¥Á¥ç¥³¡§2Ëç
¡¦¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥°¥é¥Î¡¼¥é¡§1¡¿2¥«¥Ã¥×
¡¦¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¡§5¸Ä
¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥°¥é¥Î¡¼¥é¤È¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤Çºî¤ë¡¢¤ª¼ê·Ú¤Ê¥Á¥ç¥³¥¯¥é¥ó¥Á¡£¥¹¥È¥í¡¼¤ò¤µ¤»¤Ð¥í¥ê¥Ý¥Ã¥×É÷¤Ë¡£
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥ì¥·¥Ô♥¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ê¤Þ¤¹¢ö
¢£ ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Á¥ç¥³¤¬´°À®¡ª
¡ÚºàÎÁ¡Û
¡¦¥Á¥ç¥³¥¯¥Ã¥¡¼¡Ê¥¢¥ë¥Õ¥©¡¼¥È¡¦¤ª¹¥¤ß¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡Ë¡§10Ëç
ºàÎÁ¤Ï¥¢¥ë¥Õ¥©¡¼¥È¤À¤±¡ªºÕ¤¤¤ÆÍÏ¤«¤·¤Æ¥Ï¡¼¥È·¿¤Ç¸Ç¤á¤ì¤Ð¡¢´ÊÃ±¤Ë¥¯¥é¥ó¥ÁÉ÷¥Á¥ç¥³¤¬¡£²Ð¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¿Æ»Ò¥¯¥Ã¥¥ó¥°¤Ë¤ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¡ª´ÊÃ±ÈþÌ£¤·¤¤¥ª¥ì¥ª¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È
¡ÚºàÎÁ¡Û
¡¦¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡Ê¥Ó¥¿¡¼¡Ë¡§400g
¡¦À¸¥¯¥ê¡¼¥à¡§200ml
¡¦¥ª¥ì¥ª¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¡Ê¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï½ü¤¯¡Ë¡§10¡Á12ÁÈ
¡¦Ìµ±ö¥Ð¥¿¡¼¡§20g
¡¦¥ê¥¥å¡¼¥ë¡Ê¹¥¤ß¤Î¡Ë¡§Å¬ÎÌ
¡¦¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¡§Å¬ÎÌ
¡¦¥ß¥Ë¥¿¥ë¥È¡Ê»ÔÈÎÉÊ¡Ë¡§Å¬ÎÌ
¥Á¥ç¥³¤ÎÃæ¤Ë¤ÏºÕ¤¤¤¿¥ª¥ì¥ª¡£ÁÆ¤á¤ËºÕ¤±¤Ð¥¶¥¯¥¶¥¯¤ª¤¤¤·¤¤¡£¥¿¥ë¥È·¿¤ËµÍ¤á¤¿¤ê¡¢´Ý¤á¤Æ¥È¥ê¥å¥ÕÉ÷¤Ë¤·¤Æ¤â¡£
¢£ ´ÊÃ±¡ªÂç¿Íµ¤¡ª¥°¥é¥Î¡¼¥é¤Ç¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¹¥¤¡¼¥Ä♥
¡ÚºàÎÁ¡Û
¡¦ÈÄ¥Á¥ç¥³¡§100g
¡¦¥°¥é¥Î¡¼¥é¡§80g
ÍÏ¤«¤·¤¿¥Á¥ç¥³¤È¥°¥é¥Î¡¼¥é¤òº®¤¼¤Æºî¤ë¥Á¥ç¥³¥¹¥¤¡¼¥Ä¡£¥°¥é¥Î¡¼¥é¤ò¸¼ÊÆ¥Õ¥ì¡¼¥¯¤ä¥³¡¼¥ó¥Õ¥ì¡¼¥¯¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¢£ ¥¢¥ì¥ó¥¸¼«ºß¡ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ò³Ú¤·¤à´ÊÃ±¥Õ¥é¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ã¥¯
¡ÚºàÎÁ¡Û
¡¦ÌýÊ¬¡§30g
¡¦ÅüÊ¬¡§30g¡Á40g
¡¦Ê´Îà¡§25g
¡¦¥ª¡¼¥È¥ß¡¼¥ë¡§50g
¡¦¥Ê¥Ã¥Ä¡¢¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¢¥Á¥ç¥³Îà¡§45g
¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ã¥¯¡×¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥°¥é¥Î¡¼¥é¥Ð¡¼¡£¥ª¡¼¥È¥ß¡¼¥ë¤ä¥Ê¥Ã¥Ä¡¢¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ç±ÉÍÜËþÅÀ¤Ç¤¹¡£
¢£ ´ÊÃ±¡ú¤Ê¤á¤é¤«¥Á¥ç¥³¥¿¥ë¥È
¡ÚºàÎÁ¡Û
¡¦»ÔÈÎ¤Î¥¿¥ë¥È¥«¥Ã¥×¡§9¸Ä
¡¦µíÆý¡§90cc
¡¦À¸¥¯¥ê¡¼¥à¡§50cc
¡¦¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡§40g
¡¦¥¼¥é¥Á¥ó¡§¾®¤µ¤¸1
Ç»¸ü¤Ê¥Á¥ç¥³¥¿¥ë¥È¡£»ÔÈÎ¤Î¥¿¥ë¥È¥«¥Ã¥×¤Çºî¤ì¤Ð´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍÏ¤«¤¹¤Î¤¬¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¢£ ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤äÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¡ª¡Ö¥Á¥ç¥³¥°¥é¥Î¡¼¥é¡×
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê3ËÜÊ¬¡Ë
¡¦ÎäÅà¡ÖÂç¿Í¤ÎÄ«¿©¡¡¥°¥é¥Î¡¼¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¡×¡§1ÂÞ¡Ê3ËÜ¡Ë
¡¦¥³¡¼¥Ò¡¼µíÆý¡§Âç¤µ¤¸2
¡¦ÈÄ¥Á¥ç¥³¡§100g
¥°¥é¥Î¡¼¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¤ò¥³¡¼¥Ò¡¼µíÆý¤ò¤·¤ß¤³¤Þ¤»¡¢¥Á¥ç¥³¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡£¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£
¢£ ¿Íµ¤¤Î¥í¥ê¥Ý¥Ã¥×¡ª¡Á¥¥Ã¥È¤Î·¿¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¡ù
¡ÚºàÎÁ¡Û
¡¦¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°ÍÑ¥Ó¥¿¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡§Å¬ÎÌ
¡¦¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°ÍÑ¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡§Å¬ÎÌ
¡¦¥³¡¼¥ó¥Õ¥ì¡¼¥¯¡¡ºÙ¤«¤¯¤·¤Æ¡§Å¬ÎÌ
¡¦¥Á¥ç¥³¤Î¥Ç¥³¥Ú¥ó¡§¥Á¥ç¥³¤È¥Û¥ï¥¤¥È
¡¦¥¢¥é¥¶¥ó¡§Å¬ÎÌ
¡¦¥í¥ê¥Ý¥Ã¥×ÍÑ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡§Å¬ÎÌ
¡¦¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°ÍÑ¡¡PPÂÞ¡§ËÜ¿ôÊ¬
¡¦¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°ÍÑ¥¿¥¤¡¡¤Þ¤¿¤Ï¡¡¥ê¥Ü¥ó¡§ËÜ¿ôÊ¬
¤«¤ï¤¤¤¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È·¿¤ò»È¤Ã¤Æ¥í¥ê¥Ý¥Ã¥×É÷¥Á¥ç¥³¤Ë¡£¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°ÍÑ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò»È¤¨¤Ð¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ËºàÎÁ2¤Ä¤Ç´ÊÃ±¥·¥ê¥¢¥ë¥Á¥ç¥³
¡ÚºàÎÁ¡Û
¡¦ÈÄ¥Á¥ç¥³¡§¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯2Ëç¡¢¥Û¥ï¥¤¥È2Ëç¡Ë
¡¦¥·¥ê¥¢¥ë¡§Å¬ÎÌ
¡¦¥¢¥é¥¶¥ó¡§¡Ê¤¢¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤¯¤Æ¤âOK¡Ë
ÍÏ¤«¤·¤Æº®¤¼¤Æ¸Ç¤á¤ë¤À¤±¤Î´ÊÃ±¥·¥ê¥¢¥ë¥Á¥ç¥³¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤â¤êÀ¹¤ë¤è¤¦¤Ë¸Ç¤á¤ë¤Î¤¬¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£¥¢¥é¥¶¥ó¤ò¤Î¤»¤ë¤È¥ª¥·¥ã¥ìÅÙUP¡ª
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¢¥¤¥Ç¥¢¢ö
¢£ ÂÞ¤Î¸ý¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢´ÊÃ±²Ú¤ä¤«¥Ï¡¼¥È¥Ö¡¼¥±ÉÕ¤¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¡ù
ÂÞ¤Î¸ýÉôÊ¬¤ò¥Ö¡¼¥±¤ÎÊñ¤ß¤Ë¸«Î©¤Æ¤Æ¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¡£¥Ï¡¼¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò²Ã¤¨¤ì¤Ð¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£ÂÞ¤ò³«¤±¤¿¤¢¤È¤â¥Ö¡¼¥±¤¬¾þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ ´Å¤¹¤®¤Ê¤¤¥Á¥ç¥³¿§¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°
¥Ó¥¿¡¼¤Ê¥Á¥ç¥³¿§¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥«¥é¡¼¤Ç¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¤¹¡£¥ï¥Ã¥¯¥¹¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¡¢¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥Æ¡¼¥×¡¢¿§²èÍÑ»æ¡¢¥é¥Õ¥£¥¢¤Î¹ç¤ï¤»Êý¤¬Ê·°Ïµ¤¤Î·è¤á¤Æ¡£
¢£ ´Ý¤¤¥·¡¼¥ë¤Ç¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¼êºî¤ê
¹¥¤¤Ê¿§¤Î»É½«»å¤Ë¡¢´Ý¤¤¥·¡¼¥ë¤òÅ½¤ê¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥ê¥Ü¥ó¤Î´°À®¡£Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥·¡¼¥ë¤ò»È¤¦¤ÈÆ©¤±´¶¤¬½Ð¤Æ¥¥ì¥¤¡ª
¢£ ´ÊÃ±¡ªÉ÷Ï¤ÉßÊñ¤ß¤¬¥¥å¡¼¥È¡£¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥Ê¥×¥¥ó¤ÈÀÞ¤ê»æ♡
¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥Ê¥×¥¥ó¤ÈÀÞ¤ê»æ¤ò»È¤Ã¤ÆÉ÷Ï¤ÉßÉ÷¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥Ê¥×¥¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢·ë¤Ö»þ¤ÎÎÏ²Ã¸º¤ËÃí°Õ¡£ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¾¯¤·ÆâÂ¦¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤Î¤¬¥³¥Ä¡£
¢£ ¾®¤µ¤¤¤ª²Û»Ò¡ß100¶Ñ¥«¥Ã¥×¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°♡
¾®¤µ¤Ê²õ¤ì¤ä¤¹¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¥«¥Ã¥×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ª²Û»Ò¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¸«¤»¤ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¡£
¢£ ¤Û¤ó¤Îµ¤»ý¤Á♡´ÊÃ±²Ä°¦¤¤¥Æ¥È¥é·¿¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°
ÀÞ¤ê»æ¤Ç¥Æ¥È¥é·¿¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¥³¥í¥ó¤È¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢¾®¤µ¤¤¥Á¥ç¥³¤òÅÏ¤¹¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£Ëã¤Ò¤â¡¢¥ê¥Ü¥ó¡¢ÌÓ»å¡¢¥«¥é¡¼ÎØ¥´¥à¤ò¤Ï¤µ¤ó¤Ç¤â¡£
¢£ »ÔÈÎ¥Á¥ç¥³¤ò³Ê¾å¤²¤¹¤ë¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°
ÉÛ¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤¿Â£¤êÊª¤Ï¤Ê¤ó¤À¤«ÆÃÊÌ´¶¤¬¡£ÉÛÀ½¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¥Ã¥È¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢²È¤Ë¤¢¤ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÉÛ¤ÎÃ¼ÀÚ¤ì¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¡£
¢£ 100¶ÑºàÎÁ¤Ç´ÊÃ±¤«¤ï¤¤¤¤¢ö¥¬¥Á¥ã¥Ý¥óÉ÷¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°
¤½¤Î¤Þ¤Þ¾þ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥¬¥Á¥ã¥Ý¥óÉ÷¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¶õ¤ÉÓ¤È¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥«¥Ã¥×¡¢¥·¥ê¥³¥óÀ½¤Î¥«¥Ã¥×¥«¥Ð¡¼¤Çºî¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ Ä¶´ÊÃ±¤ÊÍ§¥Á¥ç¥³¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¡ª¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥°¡×
»æ¤ò¥ß¥·¥ó¤ÇË¥¤Ã¤Æºî¤ë¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥°¡×¡£»å¤È»æ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£Çö¤¤»æ¤Ï¿Ë¤¬ÄÌ¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¸ü¼ê¤Î»æ¤ò»È¤Ã¤Æ¡£
¡ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°ÆÃ½¸¤Ï¤³¤Á¤é¤â¡ö
http://kurashinista.jp/feature/detail/168
º£Ç¯¤Ï¤É¤ó¤Ê¥Á¥ç¥³¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡¦¡¦¡¦¤È¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤â³Ú¤·¤¤¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡£Â£¤Ã¤¿Áê¼ê¤Î´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë´é¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤Þ¤È¤á¡¿¤ª¤¬¤ï ¤¨¤ß
¡ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃ½¸¤Ï¤³¤Á¤é¤â¡ö
http://kurashinista.jp/feature/detail/1249
http://kurashinista.jp/feature/detail/1014