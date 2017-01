X JAPANの封印された歴史を描く、ハリウッドが制作したドキュメンタリー映画『WE ARE X』の日本公開日が3月3日に決定、ロンドンでも同日公開されることが、25日放送のYOSHIKI CHANNEL(ニコニコ生放送)にて緊急発表された。また併せて日本版予告映像も解禁となった。本作は、ドキュメンタリー映画で多くの実績を持つスティーヴン・キジャック監督の手により、彼らが歩んできた比類なきストーリーを描いたドキュメンタリー。世界への挑戦、脱退、解散、HIDEとTAIJIの死、ToshIの洗脳…バンドを襲ったあまりにドラマチックな悲劇の連鎖。結成後30年以上に渡って生み出されてきた、想像を絶するX JAPANの熱狂と狂乱の歴史。そこには精神的にも肉体的にも彼らが抱えてきた悲嘆と痛みがある。栄光と挫折、生と死、解散と復活。日本の音楽シーンの頂点に君臨する彼らの挑戦の軌跡−。マディソン・スクエア・ガーデン公演での舞台裏を追いながら、クライマックスでは息をのむ圧巻のステージが待ち受ける。『WE ARE X』はこれまでにない近さで、心に深い傷を負いながらも走り続ける彼らの光と闇に迫る。2016年1月には米国・サンダンス映画祭で最優秀編集賞を受賞、3月にはSXSW(サウスバイサウスウェスト)映画祭でデザイン部門観客賞を受賞するなど、これまですでに世界20以上の映画祭にも出品され、世界中のマスコミや評論家からも高い評価を獲得している。なぜ今も、X JAPANの音楽と物語は世界を熱狂させるのか?HIDEとTAIJIの夢。逆境に立ち向かい乗り越えてゆく使命感と覚悟。今、世界中が共感する物語が、ここにある。解禁された日本版予告編映像には、X JAPANの新曲「La Venus」が本作のテーマ曲として使用されている。1月28日からは、本作の劇場前売券が発売されることも決定し、劇場限定特典として「海外版ポスタークリアファイル」(数量限定)が付くことが発表されている。映画『WE ARE X』は3月3日より全国公開。