°½Ìî¹ä¡¢35ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¸åÇÚ¤Îmiwa&ºä¸ý·òÂÀÏº¤¬ÅÐ¾ì! Ìò¼Ô¤Î¸·¤·¤µ¤â¸ì¤ë
ÇÐÍ¥¤Î°½Ìî¹ä¤¬26Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ç±é±Ç²è¡Ø¿·½É¥¹¥ï¥ó¶¡ÙÂç¥Ò¥Ã¥È¸æÎéÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
Æ±ºî¤ÏÏÂµ×°æ·ò¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò±à»Ò²¹´ÆÆÄ¤¬2015Ç¯¤Ë¼Â¼Ì²½¤·¡¢º£²ó¤¬Â³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡£°ìÊ¸Ìµ¤·¤Ç²ÎÉñ´ìÄ®¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Î¶É§(°½Ìî)¤¬¥¹¥«¥¦¥È¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¡¢²£ÉÍ¤òµí¼ª¤ëÃË¡¦¥¿¥(ÀõÌîÃé¿®)¤ÈÁ´ÌÌ¹³Áè¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
26Æü¤Ë35ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿°½Ìî¡£Á°Æü¤Ï¡Ö(»³ÅÄ)¹§Ç·¤¬ÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Öº£Æü¡¢ÉñÂæ°§»¢¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤â¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡Ø¼çÌò¤¬¼ò°û¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ»¶¡¹ÄÉ¤Ã¤«¤±²ó¤µ¤ì¤Þ¤·¤Æ¡£ËÍ¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¤ª¤µ¤¨¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Çmiwa¤Èºä¸ý·òÂÀÏº¤¬¥±¡¼¥¤ò»ý¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£±Ç²è¡Ø·¯¤È100²óÌÜ¤ÎÎø¡Ù(2·î4Æü¸ø³«)¤ÎÉñÂæ°§»¢¤ò¸å¤Ë¹µ¤¨¤¿2¿Í¤¬¡¢Æ±¤¸»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Î¤¿¤á¤Ë¤«¤±¤Ä¤±¤¿¡£°½Ìî¤Ïmiwa¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà½÷¤Î²Î¤òÄ°¤¯¤ÈØò²ù¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ì¤ê¡¢ºä¸ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤ª¼Çµï¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤¿¤¹¤°¶¦±é¤·¤¿¤¤¤è¤Í¡£¤«¤Ã¤³¤¨¤¨¤Ê¤¢¡Á¡×¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤¿¡£
°ìÊý¡¢ºä¸ý¤Ï°½Ìî¤Î¤³¤È¤ò¡Ö°ÎÂç¤ÊÀèÇÚ¡×¤È¸ì¤ë¡£¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÂçÀèÇÚ¤È¤·¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Ï¢Íí¤ò¤¯¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¡×¤È¡¢¤½¤ÎÂç¤¤µ¤òÉ½¤·¤¿¡£
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿´¤ÎÄì¤«¤é´î¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤Î°½Ìî¤Ï¡¢35ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬°ì¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÀÎ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ð¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤Ã¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¤·¤«¡¢´èÄ¥¤ì¤Ê¤¤¡×¤È·ëÏÀ¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
°½Ìî¤Ï¡Ö¼«Ê¬°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¤È¤Ã¤¯¤Ë¼¤á¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ê¡¢Ìò¼Ô¤Î»Å»ö¤Ï¡Ö¸·¤·¤¤À¤³¦¤Ç¡¢¥Ï¡¼¥É¥ë¤Î¹â¤¤¤È¤³¤í¤«¤é»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤â¤À¤¤¤ÖÂÎÎÏ¤ò»È¤¦¿¦¶È¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¸½ºß¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¿´¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¸À¤¤ÀÚ¤ì¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¡¢¡Ö²¿¤ÎÃÑ¤¸¤é¤¤¤â¤Ê¤¯¸À¤¨¤ë¼«Ê¬¤ò¾¯¤·¤À¤±¤Ç¤âË«¤á¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢´Ø¤ï¤Ã¤¿¿Í¤ß¤ó¤Ê¹¬¤»¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈµÒÀÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£