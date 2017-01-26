X JAPAN¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ØWE ARE X¡ÙÆüËÜ¸ø³«·èÄê¡§Í½¹ðÊÔ±ÇÁü¤â²ò¶Ø
X JAPAN¤ÎÉõ°õ¤µ¤ì¤¿Îò»Ë¤òÉÁ¤¯¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤¬À©ºî¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ØWE ARE X¡Ù¤¬¡¢3·î3Æü¤ËÆüËÜ¸ø³«¤¬·èÄê¤·¤¿¡£À¤³¦¤Ø¤ÎÄ©Àï¡¢Ã¦Âà¡¢²ò»¶¡¢HIDE¤ÈTAIJI¤Î»à¡¢Toshl¤ÎÀöÇ¾-¤½¤·¤ÆÉü³è¡£¤É¤ó¤ÊµÓËÜ²È¤âÉÁ¤±¤Ê¤¤¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁÔÀä¤Ê¿¿¼Â¤ÎÊª¸ì¡£
1·î25Æü¡Ê¿å¡ËÊüÁ÷¤ÎYOSHIKI CHANNEL¡Ê¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¡Ë¤Ë¤Æ¡¢ËÜºî¤ÎÆüËÜ¸ø³«Æü¤¬3·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤âÆ±Æü¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¸ø³«·èÄê¤ËÊ»¤»¤Æ²ò¶Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜÈÇÍ½¹ðÊÔ±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£X JAPANÂÔË¾¤Î¿·¶Ê¡ØLa Venus¡Ù¤¬¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤È¤·¤ÆÆüËÜÈÇ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞÄ¹ÊÔ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥·¥å¥¬¡¼¥Þ¥ó ´ñÀ×¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿ÃË¡Ù¤ÎÀ½ºî¿Ø¤¬Áª¤ó¤À¼¡¤Ê¤ëÅÁÀâÅª¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥Éü¥X JAPANü¥¡£¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤ÇÂ¿¤¯¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥¥¸¥ã¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤Î¼ê¤Ë¤è¤ê¡¢Èà¤é¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿ÈæÎà¤Ê¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬´¶Æ°Åª¤ËÉÁ¤«¤ì¡¢2016Ç¯1·î¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¡¦¥µ¥ó¥À¥ó¥¹±Ç²èº×¤ÇºÇÍ¥½¨ÊÔ½¸¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢3·î¤Ë¤ÏSXSW¡Ê¥µ¥¦¥¹¥Ð¥¤¥µ¥¦¥¹¥¦¥§¥¹¥È¡Ë±Ç²èº×¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥óÉôÌç´ÑµÒ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¹¤Ç¤ËÀ¤³¦20°Ê¾å¤Î±Ç²èº×¤Ë¤â½ÐÉÊ¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Þ¥¹¥³¥ß¤äÉ¾ÏÀ²È¤«¤é¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢·à¾ìÁ°Çä·ô¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¡¢·à¾ì¸ÂÄêÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö³¤³°ÈÇ¥Ý¥¹¥¿¡¼¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¡Ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ë¤¬ÉÕ¤¯¡£
±Ç²è¸ø³«Æü¤ÎÍâÆü3·î4Æü¤Ë¤Ï¡¢±Ñ¡¦¥í¥Ã¥¯¤ÎÅÂÆ²¥¦¥§¥ó¥Ö¥ê¡¼¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØWE ARE X¡Ù
´ÆÆÄ¡§¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥¥¸¥ã¥Ã¥¯
¾å±Ç»þ´Ö¡§96Ê¬¡¡¡¿ ¥¢¥á¥ê¥«±Ç²è
2017Ç¯3·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«
(C)2016 PASSION PICTURES LTD.
1·î25Æü¡Ê¿å¡ËÊüÁ÷¤ÎYOSHIKI CHANNEL¡Ê¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¡Ë¤Ë¤Æ¡¢ËÜºî¤ÎÆüËÜ¸ø³«Æü¤¬3·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤âÆ±Æü¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¸ø³«·èÄê¤ËÊ»¤»¤Æ²ò¶Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜÈÇÍ½¹ðÊÔ±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£X JAPANÂÔË¾¤Î¿·¶Ê¡ØLa Venus¡Ù¤¬¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤È¤·¤ÆÆüËÜÈÇ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞÄ¹ÊÔ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥·¥å¥¬¡¼¥Þ¥ó ´ñÀ×¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿ÃË¡Ù¤ÎÀ½ºî¿Ø¤¬Áª¤ó¤À¼¡¤Ê¤ëÅÁÀâÅª¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥Éü¥X JAPANü¥¡£¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤ÇÂ¿¤¯¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥¥¸¥ã¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤Î¼ê¤Ë¤è¤ê¡¢Èà¤é¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿ÈæÎà¤Ê¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬´¶Æ°Åª¤ËÉÁ¤«¤ì¡¢2016Ç¯1·î¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¡¦¥µ¥ó¥À¥ó¥¹±Ç²èº×¤ÇºÇÍ¥½¨ÊÔ½¸¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢3·î¤Ë¤ÏSXSW¡Ê¥µ¥¦¥¹¥Ð¥¤¥µ¥¦¥¹¥¦¥§¥¹¥È¡Ë±Ç²èº×¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥óÉôÌç´ÑµÒ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¹¤Ç¤ËÀ¤³¦20°Ê¾å¤Î±Ç²èº×¤Ë¤â½ÐÉÊ¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Þ¥¹¥³¥ß¤äÉ¾ÏÀ²È¤«¤é¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢·à¾ìÁ°Çä·ô¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¡¢·à¾ì¸ÂÄêÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö³¤³°ÈÇ¥Ý¥¹¥¿¡¼¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¡Ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ë¤¬ÉÕ¤¯¡£
±Ç²è¸ø³«Æü¤ÎÍâÆü3·î4Æü¤Ë¤Ï¡¢±Ñ¡¦¥í¥Ã¥¯¤ÎÅÂÆ²¥¦¥§¥ó¥Ö¥ê¡¼¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØWE ARE X¡Ù
´ÆÆÄ¡§¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥¥¸¥ã¥Ã¥¯
¾å±Ç»þ´Ö¡§96Ê¬¡¡¡¿ ¥¢¥á¥ê¥«±Ç²è
2017Ç¯3·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«
(C)2016 PASSION PICTURES LTD.